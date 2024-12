Pohled na brilantní strategii, která stojí za přední inovací skládacího smartphonu Huawei

Její nejnovější průkopnické úsilí v oblasti skládacích chytrých telefonů bylo mimořádně pozoruhodné. To značku vyneslo mezi tři nejlepší firmy na celosvětovém trhu se skládacími telefony. Podle zprávy společnosti Counterpoint Research vzrostly v prvním čtvrtletí roku 2024 celosvětové dodávky skládacích smartphonů Huawei meziročně o 257 % a její tržní podíl dosáhl 35 %. Tím sesadila společnost Samsung z vedoucího postavení ve výrobě skládacích telefonů.

Pětiletá cesta za inovacemi na základě předvídavosti

Možná tomu napomohlo i to, že společnost Huawei jako první předpověděla, že se skládací obrazovky stanou nevyhnutelným hlavním trendem budoucího vývoje chytrých telefonů – již před devíti lety se technický ředitel společnosti Huawei BG Li Siao-lung (Bruce Lee) také poprvé zmínil o konceptu trojnásobně složeného chytrého telefonu, jehož vývoj trval několik let.

Již v roce 2019 se Huawei ujal vedení a na Světovém kongresu mobilů 2019 v Barceloně poprvé představil HUAWEI Mate X. Předvedl tak zcela nový formující faktor v konstrukci chytrých telefonů. Po pěti letech je nyní Huawei oslavován jako průkopník v oboru, když nedávno uvedl v Číně na trh HUAWEI Mate XT.

Proměna vizí ve skutečnost

Aby společnost Huawei dokázala za pět let mezi svým prvním a posledním skládacím telefonem udělat velký skok, spojila svého důrazného podnikatelského ducha s inovativními geny, zaujala ke svým inovacím pronikavý přístup a pečlivě proměnila každou vizi do reálné podoby.

Společnost Huawei každoročně investuje více než 10 % svých příjmů z prodeje do výzkumu a vývoje. Celkové investice do výzkumu a vývoje za poslední desetiletí nyní přesahují 1,11 bilionu čínských juanů, což znamená, že na produkty a technologie je ročně věnováno více než 100 miliard juanů. Podle společnosti Boston Consulting Group (BCG) je Huawei osmou nejinovativnější společností na světě a v žebříčku průmyslových investic do výzkumu a vývoje EU za rok 2023 se umístila na pátém místě.

Tento přístup se zjevně osvědčil u každé generace skládacích telefonů Huawei, z nichž každá měla svůj úspěch: bezproblémové vnější skládání modelu Mate X, bezproblémové vnitřní skládání modelu Mate X2, pozoruhodně tenký, lehký a výkonný model Mate X3/5 a nová generace trojitého skládání Mate XT – každý produkt měl svůj průlomový technický vrchol.

Strategie zaměřená na řešení: přístup zaměřený na uživatele

Jak zdůraznili její mluvčí, společnost Huawei našla většinu své motivace ve zpětné vazbě od uživatelů a podpoře spotřebitelů.

Mezi největší bolesti spotřebitelů, které značka zjistila, patřily tři hlavní problémy, které vyplývaly z odolnosti skládací obrazovky, celkové konstrukce a hmotnosti zařízení a záhybů na obrazovce, které vznikaly postupem času v důsledku častého ohýbání.

Řešení běžných problémů s uživatelskou zkušeností se stalo hlavní prioritou. Takové zaměření na uživatele uvolnilo cestu kreativním řešením pro skládací zařízení, mezi něž patřil vývoj pantu s kapkou vody, pokročilého systému přesných pantů a použití skla Kunlun.

Zároveň se značce daří udržovat své produkty štíhlé a lehké; nejnovější verze Mate XT je často chválena pro svůj tenký design a je známá tím, že se tloušťkou vyrovná dvakrát skládacímu smartphonu Samsung.

Průkopník trendu, který určuje éru

Společnost Huawei tento týden v Číně představila zcela nový skládací telefon Mate X6. Nadšení čínských spotřebitelů pro tento telefon také dosáhlo svého vrcholu po slavnostním uvedení značky Mate. Od 26. listopadu přesáhl počet rezervací v oficiálním internetovém obchodě společnosti HUAWEI 1 milion. Na platformách sociálních médií také mnoho spotřebitelů projevilo silná očekávání, což všem znovu připomnělo postavení společnosti Huawei jako „průkopníka skládací technologie".

V době, kdy se značka chystá vydat HUAWEI Mate X6 mimo domácí půdu, se již mnoho dalších značek snaží následovat jejího příkladu s vlastními verzemi třikrát skládacích zařízení.

Nejenže to svědčí o průkopnické vizi společnosti Huawei, ale podobné pokroky jsou nezbytnou součástí zdravého technologického průmyslu, který do značné míry chybí. Nová skládací technologie společnosti Huawei již pozitivně ovlivnila do značné míry stagnující prostředí chytrých telefonů, kde by se více značek mohlo inspirovat kreativitou a přijetím strategie výzkumu a vývoje zaměřené na uživatele.

