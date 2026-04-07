Pojištění kola na cestách: Jak bezpečně cestovat s kolem letadlem

Praha 7. dubna 2026 (PROTEXT) - Mallorca, Girona, nebo Lanzarote. Pro mnoho cyklistů jsou to destinace, kam se alespoň jednou chtějí vydat s vlastním kolem. A není divu! Kvalitní silnice, skvělé počasí a legendární stoupání z nich dělají ideální místa pro cyklistické soustředění i aktivní dovolenou, které si člověk rád užije na svém kole, na kterém má vlastní bike-fit.

Pokud se na takovou cestu chystáte, vyplatí se myslet nejen na logistiku přepravy kola, ale také na jeho ochranu. “Často je to právě pojištění, které rozhoduje o tom, jestli vám nepříjemná situace zkazí celou dovolenou,” říká expertka na pojištění kol Daniela Grundel z BikePlan.

Dobrá zpráva je, že vzít si vlastní kolo letadlem dnes není nic neobvyklého. Na druhou stranu má takové cestování svá pravidla a pár věcí je dobré promyslet ještě před odletem. Pokud se na cestu připravíte správně, může být bezpečná přeprava kola překvapivě jednoduchá.

Jak kolo připravit na let

Prvním krokem je správné zabalení. Většina aerolinek vyžaduje, aby bylo kolo přepravováno ve speciálním obalu, buď v pevném kufru, nebo v měkké transportní tašce.

Pevný kufr nabízí maximální ochranu, ale bývá těžší a hůře skladovatelný. Měkký obal je praktičtější na cestování, ale vyžaduje o něco pečlivější balení.

Před zabalením je obvykle potřeba:

  • sundat pedály
  • otočit nebo demontovat řídítka
  • vyjmout přední (někdy i zadní) kolo
  • snížit tlak v pláštích

Důležité je také chránit citlivé části rámu, přehazovačku a kotoučové brzdy. Pomoci mohou pěnové návleky, kartonové výztuhy nebo speciální plastové rozpěrky.

Rezervace přepravy

Poplatky za přepravu kola se liší podle aerolinek. Některé ho berou jako běžné sportovní zavazadlo, jiné mají speciální tarif. Většinou je potřeba přepravu kola nahlásit dopředu při rezervaci letenky. Vyplatí se také zkontrolovat maximální povolenou hmotnost zavazadla – většina limitů se pohybuje kolem 23 kilogramů.

Nejčastější rizika při letecké přepravě kola

Přestože letištní logistika funguje dobře, kolo je stále poměrně citlivé sportovní vybavení. Nejčastější komplikace, se kterými se cyklisté setkávají, jsou poškození kola při manipulaci, zpožděné či ztracené zavazadlo. Právě v těchto situacích se ukazuje, jak důležité je mít kolo správně pojištěné. Zejména u dražších kol může být taková situace velmi nepříjemná nejen finančně, ale i proto, že vám může zkomplikovat plánovaný trénink nebo dovolenou.

Proč myslet na pojištění kola

“Mnoho cyklistů řeší balení kola velmi pečlivě, ale na jednu věc se často zapomíná: co se stane, když se kolo během cesty poškodí nebo ztratí? Běžné cestovní pojištění často kryje sportovní vybavení jen omezeně, případně vůbec. U kol přitom může jít o hodnotu v řádu desítek či stovek tisíc korun,” upozorňuje Daniela Grundel.

Právě proto se stále více cyklistů spoléhá na specializované pojištění kola BikePlan, které pokrývá krádež kola, poškození při pádu, škody při přepravě, a to po celé Evropě. Počítá tak i se situacemi, které běžné pojistky často neřeší.

Radost z jízdy začíná klidem

Cestování s kolem letadlem může znít složitě, ale ve skutečnosti jde jen o pár kroků navíc v plánování. Dobré zabalení, znalost pravidel aerolinek a jistota, že je vaše kolo chráněné i v nečekaných situacích díky pojištění kol, vám umožní soustředit se na to nejdůležitější: na samotnou jízdu.

Ať už vyrážíte na první jarní kilometry kamkoliv, jedno je jisté – nejlepší cyklistické zážitky začínají ve chvíli, kdy se přestanete bát o své kolo a můžete si cestu opravdu užít.

 

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V kladenském ekocentru vznikl pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září

ilustrační snímek

V kladenském Naučném středisku ekologické výchovy (NSEV) v lokalitě Čabárna je nový pavilon s učebnou, v plném provozu bude od září. Areál také čeká postupná...

7. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Kolín bude opět soutěžit o titul Historické město, krajským vítězem je posedmé

ilustrační snímek

Kolín se stal posedmé Historickým městem roku Středočeského kraje, a bude tak opět soutěžit o celorepublikový titul. V krajském kole město uspělo díky...

7. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Žádnými bludy netrpěl, uvedl znalec. Soud potvrdil za ubodání družky 17 let

Pětatřicetiletý muž stojí před soudem za ubodání o rok starší ženy na zastávce...

Pražský vrchní soud poslal v úterý Petra G., který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost...

7. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:28

Prezident Pavel na návštěvě Brna. Zavítal za zdravotníky, promluví také se studenty

Prezident Petr Pavel na úvod návštěvy Brna zavítal za zdravotníky týmu Czech...

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  11:26

Frekventovaná ulice Kosmonautů v Karviné bude uzavřena

7. dubna 2026  11:21

Kam v Praze o víkendu? Rodinná hra vás zavede na Žižkovskou věž i do Plynárenského muzea

Kostel sv. Václava ve Vršovicích

Je to tak trochu orientační závod, ale bez stresu z času. Hlavní je zvednout hlavu vzhůru, objevovat a užít si jarní den jinak než obvykle. Už 48. Pražské věže se uskuteční v neděli 12. dubna a...

7. dubna 2026  11:18

Obyvatelé Liberce mohou do konce května posílat návrhy na využití části rozpočtu

ilustrační snímek

Obyvatelé Liberce mohou posílat od začátku dubna tipy na využití části městského rozpočtu. Město na jejich nápady v šestém ročníku participativního rozpočtu...

7. dubna 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Karlovy Vary podpoří i letos filmový festival 11 miliony korun

ilustrační snímek

Město Karlovy Vary podpoří i letos Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 11 miliony korun, stejně jako vloni. Podepsalo i smlouvu o spolupráci s festivalem...

7. dubna 2026  9:35,  aktualizováno  9:35

Green Evolution Lab: firmy, které se přizpůsobí včas, získají náskok

7. dubna 2026  11:07

Kvůli poruše trakčního vedení nejezdily vlaky mezi Prahou a Radotínem

Nádraží Praha-Smíchov před rozsáhlou modernizací (13. února 2024)

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikovalo ráno a dopoledne dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdily mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové soupravy jezdily...

7. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  10:53

U Náchoda už vidí světlo na konci tunelu

7. dubna 2026  10:52

