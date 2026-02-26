Pojištění majetku od Kooperativy přináší řadu zjednodušení a nových asistencí

Praha 26. února 2026 (PROTEXT) - Chceme, aby nové pojištění domu a domácnosti řešilo co nejvíce obtíží. Klid klientům zajistí široký okruh asistencí pro nouzovou situaci – elektrikář, instalatér, plynař, topenář, sklenář, zámečník, pokrývač nebo kominík. Opravíme i tepelné čerpadlo po záruce, fotovoltaickou elektrárnu, solární systém nebo nabíjecí stanici pro elektromobily, popisuje novinky ředitel Úseku neživotního pojištění Kooperativy Luboš Hudec.

Zásadním zjednodušením je, že v jedné smlouvě klienti pojistí rodinný dům, domácnost, garáž nebo chatu. Nebo třeba tři byty, každý na jiné adrese, a tři domácnosti. A jedna domácnost může být klidně táty, druhá babičky a třetí tchyně. Zároveň bylo dříve možné pro nemovitost i domácnost nastavit jen stejnou spoluúčast. V novém produktu je možné nastavit spoluúčast každou jinak, podle toho, co klientovi vyhovuje. A ve smlouvě jsou vypsaná rizika a limity, která jsou sjednaná. Nemusí je tedy hledat v žádné příloze.

Navíc si u pojištění nemovitosti mohou pojistit věci na stavbu a údržbu nemovitosti, například míchačku, lešení nebo hasicí přístroj. „Uhradíme také přiměřené náklady na náhradní ubytování, když nastane škoda, kvůli které není možné v nemovitosti bydlet z bezpečnostních nebo hygienických důvodů,“ doplňuje Luboš Hudec.

V pojištění domácnosti si nově mohou klienti individuálně nastavil pojistné limity pro stavební součásti. Dříve byly odvozené jen podle celkové pojistné částky. A věci uložené v autě, včetně sportovní výbavy jsou pak nově pojištěné nepřetržitě. „S novým pojištěním rušíme časovou výluku, která předtím platila od večerní desáté, do šesté ranní hodiny. Zároveň jsme u věcí v autě navýšili limit až na 150 tisíc Kč, dle zvolené varianty,“ vypočítává další zvýhodnění Luboš Hudec.

U rekreační domácnosti Kooperativa nastavila stejné limity a rozsah pojištění, jako u trvale obývané domácnosti. A dostupnější jsou i rizika krádež a vandalismus, nově již ve variantě PRIMA. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě je nově možné sjednat samostatně. „Pojištění platí pro celý svět a pojištěný je nejen ten, kdo je uvedený ve smlouvě, ale i všichni členové jeho domácnosti. A navíc, zvolený limit už neplatí na jeden rok, ale na každou pojistnou událost zvlášť,“ představuje významnou změnu Luboš Hudec.

 

