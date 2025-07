Pojištění spoluúčasti půjčeného vozu DEFEND Car Hire XS nově kryje i obytné vozy

Pojištění spoluúčasti půjčeného vozu DEFEND Car Hire XS chrání klienty před vysokými náklady, v případě poškození nebo odcizení zapůjčeného vozidla. Nově se vztahuje nejen na osobní, ale také na obytná vozidla s kapacitou až 9 míst, do 3,5 tuny, ne starší 20 let a s hodnotou do 1 750 000 Kč. „Chceme lidem umožnit zažít svobodu cestování i obytným vozem bez obav z finančních následků drobných nehod. Naším cílem je maximálně zjednodušit celý proces – od sjednání pojištění až po případné řešení škody,“ říká Gabriela Motejzíková, Country Manager DEFEND INSURANCE pro Českou republiku.

Pojištění půjčeného auta se vztahuje na řadu rizik, od vnějšího poškození vozidla (včetně škod způsobených zvěří či přírodními živly), přes totální škody a krádeže, až po nepříjemnosti, jako je chybné tankování nebo ztráta klíčů. Zákazníci mají nárok na krytí škod až do 175 000 Kč, a to vše bez spoluúčasti. Při chybném natankování nebo ztrátě klíčů bude klientovi při jedné pojistné události vyplaceno až 12 500 Kč, souhrnně při více pojistných událostech až 50 000 Kč.

Pojištění lze snadno sjednat online. K dispozici je přehledná kalkulačka pro rychlý výpočet orientační ceny. Na výběr je i jednorázová varianta na jednu cestu v délce až 62 dní nebo celoroční krytí, které chrání po celý rok. Pojištění je platné v Česku, Evropě i mimo ni a je dostupné pro řidiče s trvalým bydlištěm v České republice, Polsku nebo na Slovensku. Jako jedno z mála pojištění se vztahuje na řidiče již od 21 let.

„Proces vyřízení pojistné události jsme nastavili co nejjednodušeji – poškozený pouze doloží základní dokumentaci. Výplatu pojistného plnění zasíláme přímo na účet, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení šetření pojistné události. Celý proces je možné pohodlně vyřídit i ze zahraničí,“ vysvětluje Miloš Jirsa, CEE Claims Manager.

Více informací o pojištění DEFEND Car Hire XS najdete na webových stránkách www.PojisteniPujcenehoAuta.cz

O DEFEND INSURANCE GROUP

Provozní společnosti DEFEND INSURANCE GROUP (DIG) jsou předními poskytovateli doplňkových pojistných produktů a likvidátory škod se zaměřením na prodloužené záruky, GAP pojištění, pojištění půjčeného vozidla a další inovativní produkty pro automobilový průmysl. Misí DEFEND je překonávat očekávání zákazníků poskytováním bezkonkurenčních pojistných řešení a špičkové zákaznické podpory, aby se mohli obávat méně a „Zažívat Více“. DEFEND tak významně přispívá k jejich spokojenosti a loajalitě k téměř 4 000 partnerů napříč Českou republikou, Polskem, Maďarskem, Slovenskem, Velkou Británií, Pobaltím a Rumunskem. Od roku 2019 je DIG součástí americké pojišťovny Fortegra s prestižním hodnocením A- (Excellent) a její evropská dceřiná společnost Fortegra Europe Insurance Company je jejím hlavním pojistitelem. Další informace o skupině najdete na webu www.defendinsurance.eu nebo LinkedInu. Další informace o skupině naleznete na www.defendinsurance.eu nebo na LinkedIn.