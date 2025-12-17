Pojišťovací bizáry roku: pomsta rybářů i poničený vibrátor

Praha 17. prosince 2025 (PROTEXT) - Pojišťovny každý rok řeší desítky tisíc případů. A čas od času se objeví i takové, které překvapí také zkušené likvidátory pojistných událostí. Direct pojišťovna vybrala 9 bizarních případů, které patří k těm nejzajímavějším z poslední doby.

Pomsta rybářů

Znepřátelit si rybáře se nevyplácí. Přesvědčil se o tom majitel Škody Fabie. Kvůli neshodám mu rybáři do karoserie navrtali malou díru, skrz kterou do auta napustili smradlavé krmení na ryby. I když na první pohled vypadalo auto v pořádku, nebylo možné se k "náplni" dostat a odstranit ji. Nakonec šlo o totální škodu a Direct pojišťovna vyplatila klientovi zhruba 100.000 korun.

Auto nabouralo samo

Systémy v autě někdy nezafungují zrovna tak, jak byste si představovali. Likvidátory Direct pojišťovny například překvapila škoda, kdy řidič auta zastavil před svým domem. Díky systému start-stop se mu automaticky vypnul motor. Navíc se jednalo o auto s automatickou převodovkou a řidič zapomněl přepnout volič na "P" a nechal "D". Jak vystoupil z auta a zavřel dveře, motor naskočil, auto se samo rozjelo a narazilo do branky sousedního domu. Za škodu Direct pojišťovna zaplatila zhruba 80.000 korun.

Pozor, útočí kuny

O tom, že kuny dokáží udělat pěknou paseku v motoru, už slyšel zřejmě každý. Tato lasicovitá šelma však toho umí mnohem více. Direct pojišťovna řešila případ, kdy kuna poškodila panoramatické okno a okousala anténu. Díky pojištění řidič dostal na opravu přes 18.000 korun.

Neexistující tažné zařízení

Pojištění existuje proto, aby klienti mohli po škodě uvést věci do původního stavu. Stávají se však i případy, kdy lidé požadují více. Direct pojišťovna řešila událost, kdy se klientka po opravě auta dožadovala, aby se na vozidlo vrátilo tažné zařízení. Během šetření se však ukázalo, že se spletla a tažné zařízení měla na předchozím autě. Pojišťovna tedy zaplatila skutečnou škodu, ale tažné zařízení už si musí řidička nechat namontovat sama.

Když smůla ve finále znamená štěstí

Ne všechny škody musí nakonec skončit drahou opravou. Klient Direct pojišťovny například řešil prasklinku od kamínku na autě. Konkrétně na panoramatické střeše, jejíž oprava by byla skutečně drahá. Ale protože měl pojištění skel, řešil vše rovnou s pojišťovnou. Nakonec se však ukázalo, že šlo jen o smůlu ze stromu, která se dala ze skla lehce seškrábnout.

Místo vystěhování nechal dům vybouchnout

Nemohl se smířit s hrozícím vystěhováním z nájmu. Proto se rozhodl pronajímateli co nejvíce pomstít. V domě rozmístil propanbutanové láhve, otevřel ventily a dům polil benzínem. Následný výbuch způsobil škody na domě v hodnotě přes 2 miliony korun. Pachatel se k činu přiznal.

Poškozené věci chtěli zaplatit několikrát

Pojišťovny se také poměrně často setkávají s takzvanými pojistnými podvody. Direct pojišťovna řešila případ, kdy klientka chtěla zaplatit věci poškozené vodou. Po pár měsících se však objevila další vodovodní škoda, při které byly poškozené naprosto stejné věci. Direct proto oslovil i další pojišťovny a zjištění bylo velmi překvapivé. Podvodníci totiž chtěli stejné věci zaplatit i u dalších pojišťoven. Vždy je jen přesouvali z bytu do bytu. Vše skončilo trestním oznámením. Za pojistný podvod totiž hrozí vězení.

Vyvrácená vrata se zdí bral jako drobnou škodu

Likvidátory pojišťovny také často překvapí samotné výpovědi zúčastněných. Direct pojišťovna řešila případ, kdy řidič v podzemních garážích narazil do okraje vjezdu, vylomil přitom vrata i kousek zdi. Později vypověděl, že si myslel, že jde jen o drobnou škodu a z místa ujel. Pojišťovna škodu majiteli garáží zaplatila, ale po řidiči bude vyplacené peníze kvůli ujetí od nehody vymáhat.

Poškozený vibrátor

Některé nahlášené škody pak vyvolávají zvídavé myšlenky, co se asi mohlo konkrétně stát. Příkladem je škoda, kde klientka Direct pojišťovny u popisu škody uvedla, že expřítel poničil majetek v bytě. A v popisu poškozených věcí stálo pouze: poškozený osobní přístroj (vibrátor).

 

Zdroj: Direct pojišťovna

 

PROTEXT

 

Pojišťovací bizáry roku: pomsta rybářů i poničený vibrátor

SurgalClinic otevĂ­rĂˇ v BrnÄ› pracoviĹˇtÄ› dlouhodobĂ© pĂ©ÄŤe pro 74 pacientĹŻ

