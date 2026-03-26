Pojišťovny by mohly přispívat z fondů prevence na léky proti obezitě

Obezita v ČR rychle roste. Náklady přesahují 2 % HDP
Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem obezity v Evropě. V posledních 30 letech se prevalence obezity u dospělých minimálně ztrojnásobila[1] a nadváhou nebo obezitou dnes trpí téměř dvě třetiny dospělé populace. Obezita je přitom významným rizikovým faktorem pro rozvoj řady závažných onemocnění, včetně diabetu 2. typu, kardiovaskulárních chorob, respiračních onemocnění nebo více než desítky typů nádorových onemocnění. Zásadní jsou také ekonomické dopady obezity. Podle analýzy Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy dosahovaly v roce 2020 až 2,7 % českého HDP[2]. Celkové roční náklady spojené s obezitou v roce 2018 přesahovaly více než 37 miliard korun, z toho zhruba 13 miliard byly přímé výdaje zdravotního systému a více než 24 miliard představovaly náklady nepřímé, které souvisí například se ztrátou produktivity práce[3].
Zásadní hrozba pro zdraví Čechů i celosvětovou populaci
Obezita obecně patří mezi přední rizikové faktory rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí nejen v České republice, ale na celém světě. „Obezita je civilizační chronické onemocnění, které výrazně zvyšuje riziko celé řady dalších zdravotních komplikací. V České republice má nadváhu téměř polovina mužů a více než třetina žen, obezitou pak trpí zhruba pětina dospělých. Alarmující jsou také údaje o dětech – podle posledních dat trpí obezitou přibližně 12 % z nich, což je oproti začátku 90. let zhruba čtyřnásobný nárůst. Léčba obezity proto musí být komplexní – stojí na kombinaci pohybu, racionální stravy, změny návyků a u vhodných pacientů také farmakoterapie. Právě proto nyní vzniká pracovní skupina, která propojí odborníky napříč klinickými obory a pomůže lépe definovat rizikové skupiny pacientů i nastavit funkční systém péče. Důležitou roli hraje také prevence – praktičtí lékaři dnes nově sledují kromě BMI i obvod pasu, který je významným ukazatelem zdravotního rizika,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Igor Karen.
Sedm kroků, které pomohou změnit přístup k obezitě
Účastníkům setkání bylo představeno sedm základních klíčových kroků, které mohou pomoci zastavit růst obezity v České republice. „Obezitu musíme přestat vnímat jen jako důsledek životního stylu a začít ji systematicky léčit jako chronické onemocnění. Pokud chceme zvrátit současný trend, potřebujeme koordinovaný přístup, který propojí prevenci, včasnou diagnostiku i dostupnou léčbu,“ uvedla ke klíčovým krokům v boji proti pandemii vedoucí divize diabetologie a endokrinologie Interní kliniky FNKV Ludmila Brunerová.
7 klíčových kroků v boji s pandemií obezity
1. Prosazovat fakt, aby byla obezita v klinické praxi stále více vnímána jako samostatná diagnóza, která vyžaduje odbornou péči, komplexní prevenci a zajištěné financování ze zdravotního pojištění.
2. Ve spolupráci s Českou obezitologickou společností připravit akční plán pro účinný boj s obezitou v České republice.
3. Vytvořit komplexní datový rejstřík, který bude zahrnovat údaje o prevalenci obezity a její léčbě v ČR.
4. Pravidelně publikovat Zprávu o stavu obezity v ČR, která bude reflektovat dosavadní přístup k léčbě obezity a aktualizovat navrhovaná opatření na základě
aktuálních poznatků.
5. Integrovat farmakoterapii obezity do standardů léčby, a to pro vhodné a předem definované pacienty s cílem zajistit jim cílenou a účinnou léčbu.
6. Začlenit výuku o zdravé výživě do školních osnov a rozšířit vzdělávací programy pro rodiče s cílem zvyšovat povědomí o prevenci obezity už od útlého věku.
7. Zajistit možnost systematické finanční podpory léčby obezity formou farmakoterapie z fondů prevence zdravotních pojišťoven, aby byla léčba dostupná širšímu spektru pacientů.
Odborníci se shodují: Režimová opatření s podporou cílené inovativní terapie
Základem léčby obezity zůstávají režimová opatření – úprava stravovacích návyků, pravidelný pohyb a nutriční edukace. Praxe ukazuje, že většina pacientů bez další podpory nedosáhne dlouhodobé redukce hmotnosti. Moderní farmakoterapie proto podle odborníků představuje důležitou součást komplexní léčby. Nejde o náhradu režimových opatření, ale o jejich doplnění. Světová zdravotnická organizace (WHO) označuje obezitu za chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou a systematickou péči. Moderní léčiva přitom prokazatelně vedou nejen ke snížení tělesné hmotnosti, ale také ke zlepšení řady kardiometabolických parametrů.
Pojišťovny by mohly na léčbu obezity přispívat z fondů prevence
Zdravotní pojišťovny by mohly přispívat na moderní léky proti obezitě prostřednictvím fondu prevence. „Využití fondů prevence považuji za racionální a spravedlivé řešení. Umožňuje cílit podporu na pacienty, kteří mají motivaci svou situaci aktivně řešit, a zároveň zachovává určitou míru spoluúčasti. To je z dlouhodobého hlediska klíčové jak pro efekt léčby, tak pro udržitelnost systému,“ prezentovala svou vlastní perspektivu lékařka Ludmila Brunerová z FN Královské Vinohrady. Příspěvek by mohl být vázán například na dodržování režimových opatření nebo pravidelné kontroly u lékaře. Výhodou financování moderní léčby obezity z fondu prevence je také jeho flexibilita – pojišťovny mohou výši příspěvku upravovat, časově omezit jeho platnost nebo jej cíleně komunikovat směrem k pacientům. S ohledem na stávající ekonomickou situaci českého zdravotnictví představuje příspěvek z fondů prevence racionální a odpovědnou cestu.
[1] Ječmenová, Markéta (2025). Jaký je aktuální stav kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů? Tribune.cz, 28.4.2025. Online: https://www.tribune.cz/medisekce/kardiologie/kardiometabolicka-onemocneni/jaky-je-aktualni-stav-kardiovaskularnich-onemocneni-a-jejich-rizikovych-faktoru/ [cit. 2025-11-26]
[2] ČT24. Svět trpí pandemií obezity. Náklady na léčení mohou zatížit ekonomiky stejně jako covid [online]. Česká televize, 2023. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/svet-trpi-pandemii-obezity-naklady-na-leceni-mohou-zatizit-ekonomiky-stejne-jako-covid-9302
[3] Landovská P. (2021): "Social Costs of Obesity in the Czech Republic" IES Working Papers 33/2021. IES FSV. Charles University
Zdroj: FleishmanHillard
PROTEXT