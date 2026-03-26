Pojišťovny by mohly přispívat z fondů prevence na léky proti obezitě

Praha 26. března 2026 (PROTEXT) - Obezita se v České republice mění v jednu z nejzávažnějších civilizačních výzev. Na tom se během diskuse na půdě rezidence velvyslance USA v Praze shodli odborníci z řad lékařů spolu se zástupci zdravotních pojišťoven, Ústavu zdravotnických informací, představiteli politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně i představiteli Ministerstva zdravotnictví. Účastníci debaty zároveň upozornili, že bez zásadní změny přístupu se bude situace dále výrazně zhoršovat. Na základě toho vznikl návrh sedmi opatření, která mají v boji s obezitou pomoci.

Obezita v ČR rychle roste. Náklady přesahují 2 % HDP

Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem obezity v Evropě. V posledních 30 letech se prevalence obezity u dospělých minimálně ztrojnásobila[1] a nadváhou nebo obezitou dnes trpí téměř dvě třetiny dospělé populace. Obezita je přitom významným rizikovým faktorem pro rozvoj řady závažných onemocnění, včetně diabetu 2. typu, kardiovaskulárních chorob, respiračních onemocnění nebo více než desítky typů nádorových onemocnění. Zásadní jsou také ekonomické dopady obezity. Podle analýzy Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy dosahovaly v roce 2020 až 2,7 % českého HDP[2]. Celkové roční náklady spojené s obezitou v roce 2018 přesahovaly více než 37 miliard korun, z toho zhruba 13 miliard byly přímé výdaje zdravotního systému a více než 24 miliard představovaly náklady nepřímé, které souvisí například se ztrátou produktivity práce[3].

Zásadní hrozba pro zdraví Čechů i celosvětovou populaci

Obezita obecně patří mezi přední rizikové faktory rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí nejen v České republice, ale na celém světě. „Obezita je civilizační chronické onemocnění, které výrazně zvyšuje riziko celé řady dalších zdravotních komplikací. V České republice má nadváhu téměř polovina mužů a více než třetina žen, obezitou pak trpí zhruba pětina dospělých. Alarmující jsou také údaje o dětech – podle posledních dat trpí obezitou přibližně 12 % z nich, což je oproti začátku 90. let zhruba čtyřnásobný nárůst. Léčba obezity proto musí být komplexní – stojí na kombinaci pohybu, racionální stravy, změny návyků a u vhodných pacientů také farmakoterapie. Právě proto nyní vzniká pracovní skupina, která propojí odborníky napříč klinickými obory a pomůže lépe definovat rizikové skupiny pacientů i nastavit funkční systém péče. Důležitou roli hraje také prevence – praktičtí lékaři dnes nově sledují kromě BMI i obvod pasu, který je významným ukazatelem zdravotního rizika,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví MUDr. Igor Karen.

Sedm kroků, které pomohou změnit přístup k obezitě

Účastníkům setkání bylo představeno sedm základních klíčových kroků, které mohou pomoci zastavit růst obezity v České republice. „Obezitu musíme přestat vnímat jen jako důsledek životního stylu a začít ji systematicky léčit jako chronické onemocnění. Pokud chceme zvrátit současný trend, potřebujeme koordinovaný přístup, který propojí prevenci, včasnou diagnostiku i dostupnou léčbu,“ uvedla ke klíčovým krokům v boji proti pandemii vedoucí divize diabetologie a endokrinologie Interní kliniky FNKV Ludmila Brunerová.

7 klíčových kroků v boji s pandemií obezity

1. Prosazovat fakt, aby byla obezita v klinické praxi stále více vnímána jako samostatná diagnóza, která vyžaduje odbornou péči, komplexní prevenci a zajištěné financování ze zdravotního pojištění.

2. Ve spolupráci s Českou obezitologickou společností připravit akční plán pro účinný boj s obezitou v České republice.

3. Vytvořit komplexní datový rejstřík, který bude zahrnovat údaje o prevalenci obezity a její léčbě v ČR.

4. Pravidelně publikovat Zprávu o stavu obezity v ČR, která bude reflektovat dosavadní přístup k léčbě obezity a aktualizovat navrhovaná opatření na základě
    aktuálních poznatků.

5. Integrovat farmakoterapii obezity do standardů léčby, a to pro vhodné a předem definované pacienty s cílem zajistit jim cílenou a účinnou léčbu.  

6. Začlenit výuku o zdravé výživě do školních osnov a rozšířit vzdělávací programy pro rodiče s cílem zvyšovat povědomí o prevenci obezity už od útlého věku.

7. Zajistit možnost systematické finanční podpory léčby obezity formou farmakoterapie z fondů prevence zdravotních pojišťoven, aby byla léčba dostupná širšímu spektru pacientů.

Odborníci se shodují: Režimová opatření s podporou cílené inovativní terapie

Základem léčby obezity zůstávají režimová opatření – úprava stravovacích návyků, pravidelný pohyb a nutriční edukace. Praxe ukazuje, že většina pacientů bez další podpory nedosáhne dlouhodobé redukce hmotnosti. Moderní farmakoterapie proto podle odborníků představuje důležitou součást komplexní léčby. Nejde o náhradu režimových opatření, ale o jejich doplnění. Světová zdravotnická organizace (WHO) označuje obezitu za chronické onemocnění, které vyžaduje dlouhodobou a systematickou péči. Moderní léčiva přitom prokazatelně vedou nejen ke snížení tělesné hmotnosti, ale také ke zlepšení řady kardiometabolických parametrů.

Pojišťovny by mohly na léčbu obezity přispívat z fondů prevence

Zdravotní pojišťovny by mohly přispívat na moderní léky proti obezitě prostřednictvím fondu prevence. „Využití fondů prevence považuji za racionální a spravedlivé řešení. Umožňuje cílit podporu na pacienty, kteří mají motivaci svou situaci aktivně řešit, a zároveň zachovává určitou míru spoluúčasti. To je z dlouhodobého hlediska klíčové jak pro efekt léčby, tak pro udržitelnost systému,“ prezentovala svou vlastní perspektivu lékařka Ludmila Brunerová z FN Královské Vinohrady. Příspěvek by mohl být vázán například na dodržování režimových opatření nebo pravidelné kontroly u lékaře. Výhodou financování moderní léčby obezity z fondu prevence je také jeho flexibilita – pojišťovny mohou výši příspěvku upravovat, časově omezit jeho platnost nebo jej cíleně komunikovat směrem k pacientům. S ohledem na stávající ekonomickou situaci českého zdravotnictví představuje příspěvek z fondů prevence racionální a odpovědnou cestu.

 

[1] Ječmenová, Markéta (2025). Jaký je aktuální stav kardiovaskulárních onemocnění a jejich rizikových faktorů? Tribune.cz, 28.4.2025. Online: https://www.tribune.cz/medisekce/kardiologie/kardiometabolicka-onemocneni/jaky-je-aktualni-stav-kardiovaskularnich-onemocneni-a-jejich-rizikovych-faktoru/ [cit. 2025-11-26]

[2] ČT24. Svět trpí pandemií obezity. Náklady na léčení mohou zatížit ekonomiky stejně jako covid [online]. Česká televize, 2023. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/svet-trpi-pandemii-obezity-naklady-na-leceni-mohou-zatizit-ekonomiky-stejne-jako-covid-9302 

[3] Landovská P. (2021): "Social Costs of Obesity in the Czech Republic" IES Working Papers 33/2021. IES FSV. Charles University

 

Zdroj: FleishmanHillard

 

PROTEXT

 

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Cyklista použil násilí kvůli výtce, že jel po chodníku. Důchodce skončil na chirurgii

Policisté pátrají po cyklistovi.

Brněnská policie vyšetřuje případ cyklisty, který na místní Palackého třídě napadl kolemjdoucího seniora. K incidentu došlo poté, co chodec upozornil projíždějícího muže, že se po chodníku nejezdí....

Vedení kraje rozhodne o vyplacení či pozastavení dotace pro FC Zlínsko v pondělí

ilustrační snímek

O vyplacení či pozastavení dotace pro spolek FC Zlínsko v Otrokovicích na Zlínsku, kterého se týká kauza korupce ve fotbale, rozhodne vedení Zlínského kraje v...

Dálnice D11 u Hradce Králové u čtvrti Plačice by měla dostat protihlukové stěny

ilustrační snímek

Dálnice D11 u Hradce Králové u čtvrti Plačice by měla dostat protihlukové stěny. Měření hluku provedená loni na podzim prokázala překročení limitů hluku....

Fandíte běžcům Pražského půlmaratonu? Řekneme vám, kde je to nejvíc bolí a jak je nejvíc povzbudíte

V roce 2025 počasí půlmaratoncům víc než přálo. Letos asi tolik krátkých rukávů...

Už v sobotu 28. března odstartuje od Holešovické tržnice dosud největší pražský městský běh. Na trať dlouhou 21 095 metrů vyrazí 17 tisíc běžců z téměř 150 zemí světa. „Půlka“ sice není celý maraton,...

Roboti v Karlíně. S rozvozem jídla se osvědčili, teď začnou zametat ulice

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...

Do ulic Karlína a Libně zamíří další roboti. Po projektu se stroji rozvážejícími jídlo je radnice nasadí i k zametání ulic. V terénu doplní lidské uklízeče.

Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance...

MS v krasobruslení v Praze 2026: Sportovní dvojice ve středu zahájily šampionát krátkými programy

Anna Valesiová a Martin Bidař při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

První den mistrovství světa v krasobruslení v Praze uzavřely sportovní dvojice s krátkými programy. Mezi páry nechyběl ani ten český. Anna Valesi a Martin Bidař jen těsně postoupili do volných jízd....

Zoo Dvůr a Hodonín poslaly do zoo Haifa v Izraeli čtyři mladé lvy berberské

Safari Park Dvůr Králové nad Labem a Zoo Hodonín poslaly do zoo v izraelské Haifě čtyři mladé lvy berberské. Transport začal ve středu ve Dvoře Králové....

Věřící mohou přispět do fondu na mzdy kněží ostravsko-opavské diecéze

ilustrační snímek

Ostravsko-opavská diecéze se připravuje na konec podpory od státu. Zřídila Fond MOST, jehož prostřednictvím se mohou věřící podílet na zajištění mezd pro...

OKD i Chance. Fotbalová Karviná přichází kvůli korupční kauze o sponzory

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...

Rozsáhlá korupční kauza v českém fotbale si u klubu MFK Karviná, který je vyšetřován kvůli podezření z ovlivňování zápasů vybírá první daň. Generální partner OKD s ním ukončil spolupráci, stejně tak...

Závěr obstaralo bourací kladivo. Tunel na obchvatu Náchoda je proražený

Proražení tunelu Dolní Radechová na stavbě obchvatu Náchoda (26. března 2026)

Stavbaři ve čtvrtek po poledni prorazili hlavní tunel na budovaném obchvatu Náchoda, který z města vyvede dopravu na Polsko. Ražená část tubusu u Dolní Radechové měří 332 metrů a jde o nejnáročnější...

Zmizela z domova, rodina se bojí o její život. Hasiči ženu marně hledali v lesích

Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a...

Policisté pátrají po padesátileté Ivaně Lomové ze Strakonicka. Obrátila se na ně její rodina s tím, že mají vážné obavy o její život. Žena podle nich nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho...

