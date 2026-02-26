Pojišťujete psa nebo kočku? Dejte si pozor na těchto 7 věcí

Domácí mazlíček je radost. Jen málokterý živý tvor vás umí doma přivítat tak vřele jako pes. A jen málokdo se k vám umí přitulit tak jako kočka. Domácí zvíře je ale zároveň i velký závazek a starost. Zvláště, pokud se mu něco stane. K tomu, aby tato starost byla co nejmenší, je tu pojištění mazlíčků. Je ale potřeba si dát pozor na pojistné podmínky. Direct pojišťovna proto sepsala 7 věcí, o kterých byste měli vědět, pokud si pro svého psa nebo kočku pojištění sjednáváte.
1) Pozor na čekací dobu
Pojištění mazlíčků je vlastně životní pojištění pro zvířata. A stejně jako u lidí, i zde pojišťovny pracují s takzvanou čekací dobou. Jednoduše řečeno jde o dobu, kdy vám pojišťovny v určitých případech za ošetření nezaplatí. Může jít o několik dní, ale i měsíců. Proto je potřeba si tento údaj před sjednáním pojištění zjistit. „U Directu máme pro úrazy čekací lhůtu jen 24 hodin od začátku pojištění, což je nejkratší doba na trhu. U běžných nemocí je to pak 30 dní. U ortopedických onemocnění a BOAS je to 180 dní,“ říká Radomír Dubský, který má v Directu na starosti pojištění mazlíčků.
Důvodem je ochrana před pojistnými podvody. Tedy případy, kdy si lidé zvíře pojistí až v době, když už je zraněné nebo nemocné.
2) Situace, kdy pojištění pomůže
Stejně jako u jiných typů pojištění i u pojištění mazlíčků si při sjednání vybíráte situace, na které se bude pojistka vztahovat. V tomto případě jde hlavně o úrazy a nemoci. Většinou platí, že čím vyšší balíček, tím větší rozsah pojištění.
„Mezi nejčastější úrazy patří poranění tlamy a zubů, tlapek a drápků, spolknutí různých věcí, přetočení žaludku, zlomeniny a otravy. Co se týká nemocí, tak jsou časté zažívací potíže, záněty a podobně,“ popisuje Radomír Dubský.
3) Vyberte si dostatečný limit
Dalším důležitým ukazatelem kvalitního pojištění je to, jaký nabízí limit. Tedy jaká je maximální částka, kterou za vás pojišťovna u veterináře zaplatí. Často se setkáte s limity pro různé příčiny či druhy ošetření. Tyto limity se většinou navyšují v závislosti na tom, jaký balíček pojištění si vyberete. „U Directu ale u ošetření úrazů žádný limit nemáme. A to už od základního balíčku. Znamená to tedy, že za ošetření úrazů zaplatíme částku, ať už bude jakkoliv vysoká. A pokud si klient vybere nejvyšší balíček, má bez limitu i ošetření běžných nemocí,“ podotýká specialista na pojištění mazlíčků.
Kromě finančního limitu byste měli znát také časový limit, tedy maximální dobu léčby, na kterou vám bude pojišťovna přispívat.
4) Zkontrolujte výši spoluúčasti
Pozor si dejte také na výši spoluúčasti, kterou má pojišťovna v podmínkách. Jedná se o částku, kterou za ošetření zaplatíte ze svého. U pojištění mazlíčků bývá většinou udávaná v procentech. „V Direct pojišťovně máme spoluúčast pouze 10 %, minimálně však 1000 Kč. To znamená, že například za ošetření v ceně 20.000 Kč zaplatí klient jen 2000 Kč a zbytek, tedy 18.000 Kč, zaplatíme z pojištění,“ vysvětluje Radomír Dubský.
5) Ověřte, jestli pojištění platí i v zahraničí
Pokud s mazlíčkem čas od času vyrážíte na dovolenou za hranice, ověřte si před sjednáním i to, kde všude vám pojištění pomůže. Obvyklé bývá, že pojištění platí jen po České republice a do zahraničí je potřeba připojištění. „Naše pojištění ale platí automaticky ve většině zemí světa, takže pro cesty do zahraničí si klienti nemusejí pro zvířata sjednávat cestovní pojištění,“ podotýká specialista na pojištění mazlíčků z Direct pojišťovny.
6) Chronická onemocnění ve výlukách
Stejně jako u každého pojištění se zaměřte i na takzvané výluky, tedy případy, které vám pojišťovna nezaplatí. U pojištění mazlíčků se nejčastěji jedná o úrazy a nemoci, kterými zvíře trpělo už před platností pojištění nebo které se staly či se projevily během čekací doby.
Pojišťovny také nezaplatí ošetření vrozených, dědičných nebo vývojových onemocnění. Ve výlukách pak většinou najdete i chronická onemocnění. Pokud chcete, aby se vám pojištění vztahovalo i na ně, musíte najít vhodnou pojišťovnu a vybrat si správný balíček. „U Directu léčbu chronických onemocnění zaplatíme v nejvyšším balíčku do ročního limitu 120.000 korun. To není na trhu běžné. Léčbu chronických onemocnění mají ostatní pojišťovny ve výlukách. Případně zaplatí jen diagnostiku chronického onemocnění, ale už ne léčbu,“ upozorňuje Radomír Dubský.
7) Podívejte se na rozsah placených ošetření
Jako poslední se pak zaměřte i na rozsah ošetření, která vám pojišťovna zaplatí, a také na připojištění, která si můžete sjednat. Můžete najít pojišťovny, které přispívají na prevenci nebo například na alternativní léčbu.
Z připojištění se vám může hodit například pojištění odpovědnosti, které je tu pro případy, kdy vaše zvíře způsobí nějakou škodu nebo někoho pokouše. „Zajímavá je i služba Mazlíček v nouzi, která zaplatí převoz k veterináři v urgentních případech, například zvířecí sanitkou, přispěje na pomoc při hledání ztraceného zvířete, zaplatí i náklady na hlídání v případě akutních zdravotních problémů toho, kdo zvíře hlídá, nebo kompenzaci při ztrátě nebo krádeži zvířete,“ doplňuje specialista z Directu.
Zdroj: Direct pojišťovna
PROTEXT