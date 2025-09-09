Poklady měšce kronikáře Kosmy: výstava k 900. výročí jeho úmrtí

  8:55
Praha 9. září 2025 (PROTEXT) - V pražské kamenné pobočce společnosti Zlaťáky.cz dnes začíná numismatická výstava „Poklady měšce kronikáře Kosmy“, připravená ve spolupráci s Českou numismatickou společností. Expozice potrvá do konce října a nabídne návštěvníkům možnost spatřit vzácné stříbrné denáry, s nimiž se skutečně platilo v době, kdy Kosmas žil.

Výstava připomíná 900 let od úmrtí významného českého kronikáře a děkana svatovítské kapituly Kosmy (asi 1045–1125). Kromě historického kontextu, který Kosmas ve své kronice zaznamenal, představuje expozice i dobovou hospodářskou realitu. Mince totiž nebyly jen prostředkem směny, ale také médiem, které neslo symboly moci, víry a umění své doby.

„Kosmas je pro české dějiny mimořádně důležitou postavou – byl prvním, kdo souvisle zaznamenal příběh naší země. Výstava věnovaná jeho době tak dává dokonalý smysl. A právě Česká numismatická společnost je pro nás klíčovým partnerem, protože sdružuje špičkové odborníky i sběratele. Díky této spolupráci můžeme návštěvníkům ukázat skutečné poklady, které by jinak zůstaly ukryté v soukromých sbírkách,“ říká Martin Štich, ředitel společnosti Zlaťáky.cz.

Návštěvníci uvidí ražby z přelomu 11. a 12. století, období prvních českých králů, kdy Vratislav II. (1061–1092) získal jako první český panovník královský titul. Mezi nejvzácnější exponáty patří denár s vyobrazením Vratislava s mitrou – jedna z nejstarších portrétních mincí českých dějin. Expozice zároveň ukazuje vývoj českého a moravského mincovnictví: od prostých puncovaných obrazců až po detailně propracované románské ražby s motivy jezdců, bojovníků, zvířat či světců.

„Mince z Kosmovy doby jsou kronikou vyraženou do kovu. Vyprávějí příběhy, které doplňují Kosmův text, a zároveň ukazují, jak se tehdy žilo – jaký význam měla víra, mocenské symboly nebo hospodářské vztahy,“ uvádí Michal Mašek, předseda České numismatické společnosti.

Výstava „Poklady měšce kronikáře Kosmy“ je určena nejen odborníkům a sběratelům, ale i široké veřejnosti, která má zájem nahlédnout do historie prostřednictvím autentických předmětů každodenní hodnoty.

Expozice je k vidění od 8. září do 31. října 2025 v pražské pobočce společnosti Zlaťáky.cz.

 

 

9. září 2025  8:42,  aktualizováno  10:20

