Pokračují práce na průtahu Horšovským Týnem

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “V letošním roce nás čeká ta nejtěžší část, druhá etapa stavby. Začali jsme 15. září loňského roku a letos bychom jí chtěli dokončit.“
Tentokrát se silničáři zaměří na 650 metrů dlouhý úsek od mostu přes Radbuzu směrem na výjezd na Domažlice. Kromě nového asfaltového koberce dojde i na opravu obrubníků a úpravu odvodnění, které v minulosti způsobovalo problémy.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Ta oprava byla dlouho vyžadována a vyžadovala si další dopravní těžké omezení. Je tam jenom jeden jízdní pruh, který je velmi úzký. Staví se za provozu, takže stavba zabírá další kus komunikace.“
Zatímco směr z Plzně na Folmavu zůstane zachován přímo Nádražní ulicí, v opačném směru se řidiči na hlavní tah nedostanou.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Budou celkem dvě etapy, ta stávající skončí zhruba na konci května. Z Plzně na Draženov jezdíme po stávající silnici I/26 v omezeném jízdním pruhu a z Draženova na Plzeň pak po objízdné trase mezi Němčicemi, Valdorfem a Horšovským Týnem.“
Ztížené podmínky mají v místě také chodci, přímo u hlavní třídy se přitom nachází i mateřská školka.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Tam bych doporučoval zejména dohled městské policie. Jde o to zastávat se chodců. V této chvíli jsou absolutně bezbranní.“
S prosbou na řidiče se obrací také samotné Ředitelství silnic a dálnic.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Je to velice nebezpečné, jsou tam zúžené podmínky pro provádění stavby. Prosíme řidiče, aby projížděli nižší rychlostí a věnovali se řízení, aby nedošlo k nějakému nebezpečnému zranění.“
Rekonstrukce úseku vyjde celkem na 45 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic zaplatí 32 milionů, zbytek pak město Horšovský Týn. Hotovo by mělo být zhruba na konci září letošního roku.
