Pokud chci být efektivní, volím STILL

V čem je podle vás STILL oproti konkurenci jiný?

Naše značka má více než stoletou historii, jde tedy o lety prověřenou kvalitu. Pro STILL i pro mě osobně je nesmírně důležitý vztah se zákazníkem. Ten pro nás nezačíná a nekončí podpisem kupní smlouvy. Velmi často klientům-partnerům na začátku radíme s výběrem správné manipulační techniky, uspořádáním skladu, intralogistickým řešením a automatizací. Po nákupu jde zase o servis, údržbu i další poradenství. Navíc je u nás velmi nízká fluktuace zaměstnanců. Jsme vlastně taková jedna velká rodina a do té počítáme i naše zákazníky.

Pokud jde o elektrické vozíky, jsme lídrem na trhu. Je o ně čím dál větší zájem. Naši zákazníci rovněž vítají, že máme výrobní závod v Česku, konkrétně ve Stříbře, kde vyrábíme retraky, a díky tomu jsme velmi flexibilní. Kvalitu našich výrobků oceňují odborné poroty na různých soutěžích. Získali jsme již jedenáctého „oskara za intralogistiku“ – ocenění v soutěži IFOY, kde v kategorii „nízkozdvižných paletových vozíků“ zvítězil náš ruční nízkozdvižný paletový vozík řady EXH 14-20 Plus. Úspěšní jsme i v soutěži Impuls Logistika. V posledním ročníku se náš automatizovaný vysokozdvižný vozík STILL EXV iGo systems umístil na třetím místě v kategorii Top logistický produkt. O rok předtím ve stejné kategorii zvítězil náš autonomní vozík STILL ACH.

Každá firma je zároveň tak úspěšná, jak dokáže reagovat na potřeby trhu. K našim přednostem patří vedle elektrických vozíků také asistenční systémy a velmi užitečné funkce. Těch nabízíme přibližně dvě desítky. Velmi vyhledávaná je například aktivní stabilizace břemene (Active Load Stabilising – ALS). Automatický vyrovnávací impulz rychle a účinně zastaví kývání stožáru, ke kterému dochází ve velkých výškách, čímž zkracuje dobu čekání u regálu až o 80 procent. Výsledkem je výrazné zvýšení rychlosti překládky. Naše aktivní stabilizace břemene v úzkých uličkách je celosvětově jedinečnou funkcionalitou.

Komu mohou vozíky STILL sloužit?

Všem, kteří potřebují kvalitní, ale přitom dostupnou manipulační techniku. STILL nenabízí jen prodej nových vozíků. Můžete si koupit i použité nebo si je jednoduše pronajmout. Pomůžeme velkým společnostem i malým firmám. Spolu s intralogistickými systémy a otázkami automatizace ušijeme každému zákazníkovi řešení na míru. Jsme schopni splnit různá očekávání, např. co se týče klimatizovaných strojů, vyhřívaných sedaček či upravení rámů pro zvýšení bezpečnosti, která je velmi důležitá. Proto STILL mimo jiné nabízí služby poradce pro bezpečný provoz, který vyhodnotí veškerá bezpečnostní rizika související s daným prostorem a následně pak můžeme nabídnout bezpečnou techniku ve speciální úpravě v podstatě do jakéhokoli prostředí (slévárenství, strojírenství, potravinářství, farmacie nebo výbušné prostředí). Typickým příkladem mohou být například prostory, kde se lakuje, což si ne vždy firmy uvědomují.

Nejdůležitější otázkou při výběru samozřejmě je, co zákazník potřebuje, jaké nároky na stroj má a proč. Pokud jde o jednodušší jednosměnné provozy, máme v nabídce řadu Classic Line, což je jednoduchý a spolehlivý dříč. Jestliže řešíme nepřetržitý provoz se specifickými podmínkami, nakonfigurujeme zákazníkovi v rámci prémiové řady X Line přesně to, co potřebuje. Máme řešení pro firmu každé velikosti.

Podle čeho si dnes zákazníci nejčastěji vybírají?

Samozřejmě podle svých potřeb a možností. Klíčovým parametrem je vedle typu vozíku a jeho nosnosti či výšky zdvihu zejména pohon. S elektrickým vozíkem už dnes nešetříme jen životní prostředí, ale při správném využívání také dost podstatně i náklady. Díky našemu řešení Smart Energy Solution lze například dobře optimalizovat dobíjení třeba mimo energetickou špičku a tím ušetřit. Navíc celkově je dnes dobíjení už rychlé a snadné i v náročnějších provozech. Některé stroje je možné plně dobít už do hodiny. Samozřejmě stále máme pro některé zákazníky v nabídce vozíky s dieselovým nebo LPG pohonem, ale nabízíme i hybridy či vodík. Ve Francii máme například významnou instalaci v Carrefouru, kde jezdí téměř 140 vodíkových vozíků. Vždy však reagujeme na potřeby klienta. Na plný úvazek u nás funguje oddělení customer option, kde individuálně řešíme přání a požadavky. Myslím, že zákazníci dnes hodně plánují dopředu a propočítávají vše komplexně. Obecně jim vedle spotřeby dost jde o efektivitu a bezpečnost. Stručně se tedy dá říct, že dbáme na zákazníkovu spotřebu i potřebu.

O společnosti STILL

STILL je předním dodavatelem řešení vnitropodnikové logistiky. Portfolio zahrnuje vysokozdvižné vozíky, skladovou techniku, propojené systémy a služby. Společnost založená Hansem Stillem v roce 1920 se vyznačuje dodáváním zákaznicky specifických, na míru střižených řešení s excelentním servisem. Cílem společnosti STILL je, aby intralogistika byla „chytrá“: vyvíjí inteligentní řešení, která umožní plynulejší a efektivnější procesy ve skladovém hospodářství, lepší ochranu zdraví lidí, kteří zde pracují a zároveň plnění nejvyšších standardů trvalé udržitelnosti. Proto STILL podporuje nová řešení pro rozvoj e-mobility a automatizace, řízení flotil a management hospodaření s energiemi až po cirkularitu, tedy důsledné šetrné nakládání se zdroji a opětovné zhodnocování použitých materiálů. Společnost STILL má hlavní sídlo v Hamburku, má přibližně 9 000 zaměstnanců ve 22 zemích a je součástí KION Group AG veřejně obchodované na burze.

