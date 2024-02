Pokud jste se jako nezletilí objevili ve videu nebo na obrázku nahraném nebo zobrazeném na stránkách Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com,

Federální oblastní soud Spojených států pro oblast centrální Kalifornie (dále jen „soud") se aktuálně zaobírá hromadnou žalobou. Případ je veden jako soudní spor Jane Doeová (anglické zástupné jméno pro anonymní žalobkyni) versus MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, d/b/a Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited a 9219-1568 Quebec, Inc. d/b/a MindGeek, č. SACV 21-00338-CJC (ADSx). Soud rozhodl, že by tato žaloba měla být vnímána jako hromadná žaloba jménem „skupiny". Členem této skupiny můžete být potenciálně i vy. Níže je uveden přehled vašich práv a možností postupu před nadcházejícím soudním řízením, které proběhne v srpnu 2024.

Čeho se tento soudní spor týká?

Žalobce tvrdí, že společnosti MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, d/b/a Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited a 9219-1568 Quebec, Inc. d/b/a MindGeek (společně dále jen „žalovaní") se systematicky podílely na sexuálním obchodování, do kterého byly zapojeny desítky tisíc dětí, a to tak, že na internetových stránkách Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com a XTube.com přijímali, distribuovali a profitovali z velkého množství materiálů souvisejících se sexuálním zneužíváním dětí („CSAM"). Obžalovaní jakékoliv pochybení popírají. Soud prozatím o případu nijak nerozhodl. V současné době není k dispozici žádná finanční kompenzace a není zaručeno, že v budoucnu k dispozici bude. Byla však dotčena vaše zákonná práva, a proto nyní stojíte před rozhodnutím.

Jsem součástí skupiny, které se tato žaloba týká?

Soud tuto skupinu a kalifornskou podskupinu definuje následovně.

Skupina : Veškeré osoby, které v době, kdy se objevily ve videu nebo obrázku, který byl nahrán nebo jinak zpřístupněn ke zhlédnutí na jakékoli webové stránce vlastněné nebo provozované společností MindGeek, včetně Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com nebo XTube.com, byly mladší 18 let, a to s platností pro období od 19. února 2011 do současnosti.

Kalifornská podskupina : Osoby patřící do výše uvedené skupiny s trvalým pobytem ve státě Kalifornie, které v době, kdy se objevily ve videu nebo obrázku, který byl nahrán nebo jinak zpřístupněn ke zhlédnutí na jakékoli webové stránce vlastněné nebo provozované společností MindGeek, včetně Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com nebo XTube.com, byly mladší 18 let, a to s platností pro období od 19. února 2011 do současnosti.

Jaké mám možnosti?

Můžete se zdržet jakéhokoliv jednání nebo můžete požádat, abyste byli z účasti na žalobě vyloučeni.

Zdržet se jednání . Pokud se zdržíte jakéhokoliv jednání, zachováte si možnost získat finanční kompenzaci nebo příspěvky, které mohou ze soudního řízení nebo z následného soudního vyrovnání vyplynout. Vzdáváte se nicméně veškerého práva žalovat obžalované v tomto soudním řízení samostatně ve věci shodných právních nároků. Výsledek tohoto soudního řízení pro vás bude závazný.

Žádost o vyloučení . Pokud si člen skupiny přeje být z této hromadné žaloby vyloučen, může vyplnit a odeslat formulář pro žádost o vyloučení, který je k dispozici na adrese www.MindGeekClassActionLitigation.com. Pokud požádáte o vyloučení z tohoto soudního řízení a později na základě jeho výsledku vznikne nárok na finanční kompenzaci nebo příspěvky, váš nárok na takovou kompenzaci zaniká . Zachováte si nicméně veškeré právo žalovat obžalované v tomto soudním řízení samostatně ve věci shodných právních nároků. Výsledek tohoto soudního řízení pro vás nebude závazný. Formulář žádosti o vyloučení lze podat elektronicky nebo ho zaslat poštou ve fyzické podobě. Formuláře žádostí o vyloučení zasílaný elektronickou formou můžete zaslat e-mailem na adresu info@MindGeekClassActionLitigation.com nebo ho podat elektronicky prostřednictvím stránek www.MindGeekClassActionLitigation.com. Formuláře žádostí o vyloučení zaslané poštou ve fyzické podobě je třeba zaslat na adresu: MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration, Exclusion Requests, P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. Termín pro zaslání formuláře žádosti o vyloučení elektronickou formou nebo poštou ve fyzické podobě je 22. dubna 2024.

Soudní řízení.

Soudní řízení je naplánováno na srpen 2024. Soud jakožto právního zástupce skupiny jmenoval advokátní kancelář Susman Godfrey L.L.P. Soudního jednání se nemusíte účastnit. Za žalobce a skupinu bude věc prezentovat právní zástupce skupiny a za žalované jejich právníci. Pokud se vy sami nebo váš právník chcete jednání zúčastnit, můžete tak učinit na vlastní náklady.

Máte otázky?

Toto oznámení shrnuje základní body žaloby a postup soudního řízení. Další informace můžete získat na adrese www.MindGeekClassCctionLitigation.com, na telefonním čísle 844-566-0107, e-mailem na adrese info@MindGeekClassActionLitigation.com nebo písemně na adrese správce MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. Můžete také kontaktovat právního zástupce skupiny na čísle 1-310-789-3100. Žádáme vás, abyste se neobraceli přímo na soud samotný.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2049481/JND_Legal_Administration_Logo.jpg