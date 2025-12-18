Policejní odbory vítají jmenování ministra Metnara

"Věříme, že pan ministr Metnar díky svým zkušenostem bude schopen řešit problémy a požadavky bezpečnostních sborů," říká předseda policejních odborů Tomáš Machovič.
Největší odbory bezpečnostních složek jsou připraveny ke konzultacím a ke spolupráci s novým ministrem vnitra.
"Je to zkušený profesionál, jeho jmenování vítáme a věříme, že nám pomůže," dodává Machovič.
Podle policejních odborů se kromě nástupních platů či služebního zákona musí řešit také udržení stávajících příslušníků a zaměstnanců a celkové navýšení finančních prostředků na vnitřní bezpečnost.
Nezávislý odborový svaz Policie ČR sdružuje 24 tisíc členů z řad policie, vězeňské služby, hasičů či celníků.
Zdroj: Tomáš Vašíček
PROTEXT