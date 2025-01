Policie má v Beskydech nové stanoviště, kde dohlíží na zákaz vjezdu kamionů

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK pro dopravu: “My jsme ty kamiony potřebovali kontrolovat, protože ve chvíli, když tady policie nestojí, tak ty kamiony to nerespektují a projíždějí.”

Tomáš Kužel, ředitel PČR Moravskoslezského kraje: “Vesměs je tady náledí, sníh a je tady zákaz vjezdu kamion nad 12 tun. Pokud ty kamiony tady vjedou, tak téměř vždycky uvíznou.”

Hlídky jsou v posledních letech na místě podle krajského policejního ředitele nepřetržitě. Teď ale budou mít své pevné zázemí.

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK pro dopravu: “Aby se mohli ohřát, aby tam mohli administrovat, mají tam počítač. Vidí tam na kamery, které jsou v Ostravici a ve Frýdlantě, takže dopředu už vidí, že sem jede kamion. Mají tam toaletu a kulturní zázemí, protože pokud chceme, aby se dodržovaly tyto věci, tak musí mít i nějaký komfort. Proto Moravskoslezský kraj přispěl částkou 900 tisíc korun na toto zázemí a doufám, že bude sloužit policii dobře.”

Podle screeningu policie jen za minulou zimní sezonu, tedy zhruba od prvního listopadu do půlky dubna, porušilo zákaz na tomto místě 800 kamionů.

Tomáš Kužel, ředitel PČR Moravskoslezského kraje: “Z toho bylo v předchozích letech, kdy jsme ještě nevykonávali tu službu, 50 nehod. A to vůbec nehovořím o uvízlých kamionech, které potom zapříčiňují, a to je to nejmenší, nemožnost vjezdu do této oblasti, kde jsou lyžařské areály a další sportovní záležitosti. Ale hlavně vjezd a výjezd IZS, který už zachraňuje životy, a to už skutečně hraničí s velkým potenciálním nebezpečím a i faktickým, protože ty kamiony tam uvízly, skutečně tvořily překážku a skutečně, když je špatné počasí, tak se do těchto oblastí nedostane ani vrtulník. Pokud někdo dostal infarkt nebo měl nějaké těžké zranění někde v nějakém skiareálu, tak nemohl dostat dostatečnou pomoc.”

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK pro dopravu: “Pokuty máme tak nízké, že řidiči kamionů si z toho nic nedělají, že tady je zákaz vjezdu a ty tady běžně jezdí.”

Tomáš Kužel, ředitel PČR Moravskoslezského kraje: “Pokuta 1500 korun, dříve 2000 korun, je pro ty kamionisty naprosto směšná. Oni nám to i říkají, že pro ně je to jako koupit si kafe na pumpě a oni to rádi zaplatí kdyby tam byli chyceni. Říkali, že jim to ušetří mýto, čas a porušovali ten zákaz naprosto vědomě. Ta pokuta je oproti okolním státům naprosto směšná.”

