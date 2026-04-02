Policisté vyhlásili sbírku na podporu rodiny zesnulého kolegy

Policista a policejní potápěč tragicky zahynul dne 23. 2. 2026 při služebním výcviku. Bylo mu pouhých 34 let.
"Po Lukášovi zůstala manželka Lenka a šestiletá dcera Leila. Výtěžek sbírky bude použit na pomoc jeho rodině, zejména na zajištění základních životních potřeb, bydlení a budoucnosti jeho dcery," sdělil podrobnosti Tomáš Machovič, předseda policejních odborů.
Pokud se rozhodnete podpořit pozůstalou rodinu, můžete tak učinit příspěvkem v libovolné výši na transparentní sbírkový účet, a to do konce dubna. Přímý odkaz na sbírku je zde.
"Společně s touto sbírkou běží i další podobné, detaily jsou na našem webu," doplnil Machovič
Zdroj: www.nospcr.cz