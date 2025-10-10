Polish Film Festival Prague 2025: Umění, které spojuje / 10.–16. listopadu 2025 / Praha

Polish Film Festival Prague není jen přehlídkou filmů – je to otevřený prostor, kde se setkává obraz s hudbou, minulost se současností a divák s umělcem. Praha se tak na jeden týden promění v místo, kde kultura znovu získává svůj původní smysl - dotýkat se, spojovat a inspirovat.
„Každý rok se snažíme ukázat, že film může být víc než pouhý obraz na plátně. Je to jazyk, kterým dokážeme mluvit o bolesti, naději i proměnách světa kolem nás. Nový název zdůrazňuje naše zaměření na polskou kinematografii, ale myšlenka zůstává stejná – propojit kultury a nabídnout prostor, kde se umění stává dialogem,“ říká ředitel festivalu Vavřinec Menšl.
Odhalujeme první hvězdy letošního ročníku
Filmový festival odhaluje první jména tohoto ročníku a s nimi i čtyři mimořádné snímky, které spojuje odvaha vidět svět takový, jaký skutečně je. Každý z filmů přináší jiný pohled na lidskou zkušenost – od bolesti a naděje po sílu znovu nalézt smysl v chaosu světa.
DOM DOBRY (DOMOV) – režie: Wojciech Smarzowski (soutěž, premiéra)
Jeden z nejvýraznějších polských režisérů představí mrazivý psychologický thriller o vztahu, který se promění v past. Dom dobry odhaluje bolestnou pravdu o lásce, kontrole a strachu – o tom, jak snadno se domov může stát nejnebezpečnějším místem. Film, který bolí, ale nelze se mu vyhnout.
Host: Wojciech Smarzowski
SOLIDARITA PODLE ŽEN – režie: Marta Dzido (dokument)
Režisérka a spisovatelka Marta Dzido přiváží oceňovaný dokument, který vrací hlas ženám z polského opozičního hnutí 80. let. Solidarita podle žen je silná mozaika o odvaze, tichém hrdinství a potřebě přepsat dějiny z ženské perspektivy. Film, který mění paměť i přítomnost.
Host: Marta Dzido
ZTRÁTA ROVNOVÁHY – režie: Korek Bojanowski (soutěž, premiéra)
Psychologické drama z prostředí herecké školy, kde se sen o umění mění v nebezpečnou hru o důvěru a moc. Ztráta rovnováhy zkoumá tenkou hranici mezi rolí a realitou, mezi fascinací a manipulací. Film, který klade otázku, kolik ze sebe musí člověk obětovat, aby byl skutečný.
Host: Korek Bojanowski
MINGHUN – režie: Jan P. Matuszyński | scénář: Grzegorz Łoszewski (soutěž, premiéra)
Citlivý a vizuálně strhující film o ztrátě, víře a smíření, který propojuje polskou realitu s čínským rituálem „sňatku po smrti“. Minghun je poetická meditace o lásce, která přesahuje život i smrt, a o tom, že i v bolesti lze najít tichou krásu.
Host: Grzegorz Łoszewski
Střední Evropa v doprovodném programu
Ačkoli festival letos nese nový název Polish Film Festival Prague, zachovává si to, co činilo původní 3Kino výjimečným – středoevropskou otevřenost a dialog mezi kulturami, historií a uměním. V doprovodném programu proto nechybí projekty, které překračují hranice filmového plátna – maraton studentských filmů z předních škol regionu, výstavy inspirované pamětí a svobodou i hudební performance, které spojují klasiku s experimentem.
Zvláštním vrcholem bude obnovená projekce legendárního němého filmu Varhaník u sv. Víta, doprovázená původní hudbou skladatele Jana Rybáře – projekt, který znovu otevírá otázku, jak mohou staré filmové obrazy komunikovat s dnešním divákem a jak lze ticho minulosti překládat do nového jazyka zvuku, rytmu a emocí.
Jerzy Armata (člen dramaturgické rady festivalu): „Z předešlých let vím, že diváci odcházejí z našich projekcí jiní. Věřím, že nejinak tomu bude i letos. A právě v tom vidím smysl našeho festivalu. Přijďte, naslouchejte a nechte se vtáhnout do příběhů, které překračují hranice.“
Polish Film Festival Prague
- Kdy: 10.–16. listopadu 2025
- Kde: kinosály Ústřední městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí 98/1, Praha 1)
- Více informací a program: www.3kino.cz.
- Foto ke stažení zde
- Akreditace: https://www.3kino.cz/polish-film-festival-prague/
Zdroj: 3KINO