POLITICO: 21 věcí, které jsme se dozvěděli na summitu lídrů EU

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  16:35
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Brusel 19. října 2026 (PROTEXT) - Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru POLITICO z říjnového zasedání Evropské rady.

Tento summit EU měl být věnován dlouhodobému rozpočtu Evropské unie. Pro jednající lídry však věci nikdy nejsou jednoduché, a světové události mají nepříjemný zvyk vkrádat se do programu jednání.

To znamenalo, že tato Evropská rada měla na programu mnohem více bodů než několik posledních vrcholných schůzek: projednávala se energetika, migrace, rozšíření, Ukrajina a další témata – a rozhodnuto bylo velmi málo, pokud vůbec něco.

Máte strach, že o něco přicházíte, protože jste tam nebyli? Nebojte se, máme pro vás přehled. Zde je stručné shrnutí toho, co jsme se dozvěděli na zasedání Evropské rady.

1) Energetika si hned od začátku ukradla pozornost

K prvnímu významnému střetu na summitu došlo ve čtvrtek ráno, kdy se lídři EU rozdělili v názoru na odložení ETS2, tedy druhé fáze systému obchodování s emisními povolenkami v rámci EU, s cílem řešit vysoké ceny energií, což vyvolalo tříhodinovou patovou situaci.

Itálie a Řecko se připojily k Visegrádské čtyřce – České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku – a požadovaly odklad, což většina zemí odmítla.

Debata se protáhla, čímž se zpozdil oběd (vzpomeňme na naše hladové lídry!) a vedla ke zrušení tiskové konference ve čtvrtek večer.

2) Rozpočtová jednání jsou maraton…

Očekávalo se, že jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu unie budou jedním z nejkontroverznějších témat summitu. Nakonec šlo o nicotnou záležitost, přičemž většina lídrů pouze opakovala postoje, které zastávají měsíce. Summit je k průlomu nijak nepřiblížil.

Mnoho zemí samozřejmě chce menší rozpočet; švédský premiér Ulf Kristersson novinářům řekl, že jeho země „není bankomatem pro EU“.

Belgický premiér Bart De Wever mezitím prohlásil, že na evropské úrovni nemá jinou možnost než šetřit, a argumentoval tím, že je zvyklý utahovat si opasek i doma, protože jeho manželka je Nizozemka. Vzpomeňte si na Barta, až vás příště vaši nizozemští přátelé požádají, abyste jim zaplatili tu kávu.

3) … a závěrečný sprint

Podle dvou úředníků EU se předseda Evropské rady António Costa stále snaží dosáhnout dohody o rozpočtu ještě před koncem roku. Oznámil, že lídři uspořádají na konci listopadu mimořádný summit, aby se pokusili dosáhnout pokroku (a v prosinci se koná ještě jeden summit). Tento časový plán je staví do situace, kdy budou muset s dohodou spěchat, aby ji stihli uzavřít do konce roku. Uvidíme se opět 26. listopadu!

4) Lídři EU si možná příště budou muset vzít s sebou více zavazadel

Pokud lídři skutečně doufají, že se letos dohodnou na dlouhodobém rozpočtu EU, měli by se připravit na dlouhá jednání v listopadu a prosinci.

Německý kancléř Friedrich Merz naznačil, že předvánoční summit by mohl trvat déle než plánované dva dny. „Na prosincový summit bychom si měli sbalit o pár košilí víc než obvykle,“ řekl. Páni!

5) Vaše příští dovolená na Kypru by mohla být o něco snazší

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés novinářům sdělil, že doufá, že lídři EU na prosincovém summitu projednají žádost jeho země o vstup do schengenského prostoru.

„Všechny technické přípravy již byly dokončeny a doufáme, že se touto záležitostí bude v prosinci zabývat příslušná rada, aby mohla být přijata konečná politická rozhodnutí,“ uvedl.

6) Pokud jde o Costu, růžové brýle už jsou pryč

Už zmíněný šéf Evropské rady António Costa si vysloužil hněv některých lídrů kvůli tomu, jak vedl jednání o omezení vysokých cen energií, která se podle tří diplomatů EU, s nimiž hovořil POLITICO, proměnila v „chaos“. Další dva diplomaté uvedli, že lídři na Costu zuřili za to, že dopustil, aby se jednání vymkla z kolejí.

7) Pijte (trochu) méně piva, abyste pomohli Ukrajině

Před summitem lotyšský premiér Andris Kulbergs novinářům sdělil, že podpora Ukrajiny stojí každého Evropana ekvivalent jednoho piva ročně. „To jedno pivo je (pro občany EU) jen náklad. Tam jde o cenu života. My pijeme méně, jejich životy jsou zachráněny,“ řekl. „Je to tak jednoduché.“

Neupřesnil však, zda měl na mysli pivo zakoupené ve Stockholmu, nebo v Praze. Jak každý v Belgii ví, ne všechna piva jsou stejná – ani nestojí stejně.

8) Evropský parlament chce, abyste věděli, že i on má slovo

Dva hlavní vyjednavači Evropského parlamentu pro rozpočet EU obcházeli tiskovou místnost, aby se ujistili, že novináři vyslechnou jejich názory. Siegfried Mure?an (z Evropské lidové strany) a Carla Tavaresová (Socialisté a demokraté) zdůraznili, že postoj parlamentu je důležitý.

Mezitím se předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová připojila k lídrům na první část summitu. Uvedla, že jim dala jasně najevo, že „parlament není pouhým razítkem a nikdy jím nebude“.

9) Mluvit o Číně (aniž ji zmínili)

Vedoucí představitelé ve čtvrtek během oběda diskutovali o obchodních nerovnováhách (čti: Čína) a uvítali dohodu, kterou Evropská komise uzavřela s Čínou minulý týden s cílem omezit dovoz čínských hybridních vozidel. Český premiér Andrej Babiš zašel tak daleko, že tuto dohodu označil za „fantastickou“.

POLITICO jako první přineslo informaci, že Evropská komise by měla pracovat na obchodních opatřeních zaměřených na dovoz chemikálií a průmyslových strojů ve snaze ochránit evropský průmysl před nekalou čínskou konkurencí.

10) Rodí se nové přátelství

Maďarský premiér Péter Magyar zveřejnil na sociálních sítích pozdě v noci selfie s nizozemským premiérem Robem Jettenem po prvním dni summitu. Oba se usmívali a byli „unavení, ale ne smutní“, jak to Magyar vyjádřil ve svém tweetu. V reakci na tento příspěvek Jetten novinářům řekl: „Jsme víceméně ze stejné generace a o něco přímější a pragmatičtější než někteří kolegové v Evropské radě, takže si rozumíme.“

11) Zpátky na zámek

António Costa oznámil, že v únoru 2027 se v zámku Alden Biesen na belgickém venkově uskuteční další summit o konkurenceschopnosti, jak sdělili serveru POLITICO tři diplomaté EU. Hlavy států tento zámek navštívily již na začátku tohoto roku a belgický venkov se jim zjevně natolik zalíbil, že se tam chtějí vrátit (nebo je Costa nutí, aby tam jeli).

12) Stále pod dojmem událostí v Ceutě

Před pátečními jednáními se 16 lídrů EU sešlo, aby při snídani projednali otázku migrace (a poté o ní diskutovali i při obědě se všemi ostatními). Podle jednoho diplomata EU se lídři v zásadě shodli na tom, že EU by měla mít možnost pozastavit přijímání žádostí o azyl v případě náhlého přílivu migrantů, který mohl být záměrně vyvolán. Znamenalo by to však, že EU bude provádět navracení migrantů (což je podle práva EU zakázáno)?

13) Dánsko, Itálie a Polsko chtějí v otázce migrace zaujmout tvrdší postoj

Tito tři lídři spojili síly a argumentovali, že migrace je pro mnoho občanů EU důvodem k obavám a přispívá ke zvyšování kriminality. To prodloužilo už tak šokující délku summitu.

14) Došlo k několika dohodám

Italská premiérka Giorgia Meloniová a španělský premiér Pedro Sánchez si v rámci summitu našli čas na rozhovor o omezeních, která Řím zavedl vůči španělským občanům v souvislosti s krizí v Ceutě.

Kromě toho Francie a Německo oznámily, že se dohodly na upřednostňování automobilů evropské výroby v rámci zákona o průmyslovém akcelerátoru výměnou za zmírnění cíle pro emise vozidel do roku 2035, čímž ukončily měsíce trvající spory mezi dvěma největšími ekonomikami bloku.

15) Lídři EU dostávají to nejlepší k jídlu

Na čtvrtečním obědovém menu figurovala „plná zeleninová omáčka“. Ne troška chuti, ne střední množství chuti, ale plná chuť. V pátek byla na programu „vydatná masová šťáva“. Nechyběla ani šampaňská příchuť. Pro naše lídry jen to nejlepší!

16) Totéž se nedá říct o novinářích

Někteří novináři z POLITICO si stěžovali na nedostatek vegetariánských jídel v jídelně Rady. Modlete se za nás.

17) Žádná ostrá slova vůči Zelenskému

Na tiskové konferenci v pátek odpoledne byl Volodymyr Zelenskyj dotázán, zda lídři EU vyjádřili nelibost nad jeho nedávným tónem vůči americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Otázka navazovala na zprávy, že některá hlavní města jsou jím frustrována a obávají se, že dále rozčiluje Bílý dům.

Zelenskyj dal najevo samou lásku a uvedl, že během jeho pobytu v zasedací místnosti summitu nepadla žádná ostrá slova. „Od svých evropských kolegů jsem slyšel podporu a pouze podporu, a za to jsem vděčný,“ řekl.

18) Žádné objetí pro Fica

Když Zelenskyj vstupoval do budovy Evropské rady, byl viděn, jak objímá a líbá ostatní lídry – s jednou výjimkou: byl jí slovenský premiér Robert Fico. Mohlo to být způsobeno tím, že se Slovensko chystá oživit neaktivní fórum pro spolupráci s Moskvou.

19) Pokud Rusko vyhraje válku, mohlo by do Evropy uprchnout 20 milionů Ukrajinců

Zelenskyj sdělil Evropě varovné poselství: pokud Rusko vyhraje válku, mohlo by být až 20 milionů Ukrajinců donuceno uprchnout do Evropy. Podle Eurostatu již v zemích EU žije více než čtyři miliony Ukrajinců s dočasným ochranným statusem.

20) Lídři EU zapomněli na Británii … nebo snad ne?

Minulý týden se na druhé straně Lamanšského průlivu hodně mluvilo o možném opětovném vstupu Velké Británie do Evropské unie, ale na summitu se toto téma neprojednávalo. A to přesto, že se má příští měsíc konat summit EU–Velká Británie. Lídři EU mají na starosti zřejmě naléhavější záležitosti.

Přesto se někteří ke vztahům Velké Británie s EU vyjádřili. Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová řekla, že „všichni naši přátelé jsou vítáni“, a zmínila Británii spolu s Kanadou, Norskem a Islandem jako partnery usilující o užší vztahy.

Lotyšský premiér Andris Kulbergs zase navrhl, že Velká Británie „by se měla vrátit do rodiny“, ačkoli také poznamenal, že Rusko „mělo prsty v brexitu“.

21) V POLITICO si to nejlepší necháváme na konec

Zpravodajství ze zasedání Evropské rady často obnáší hodně čekání, ale během tohoto summitu byly podmínky o něco náročnější kvůli tajemnému fantomovému „prďochovi“ (člověku, který na veřejném místě potají vypustí větry a nepozorovaně odejde, aniž by kdokoli s jistotou věděl, kdo to udělal, pozn. red.) mezi novináři čekajícími na tiskovou konferenci Zelenského.

POLITICO nicméně stalo v bruselských diplomatických a novinářských kruzích hitem: díky tomu, že na živém blogu přinášelo nekompromisní fakta.

Ačkoli byl program tohoto summitu nabitý, nakonec nebylo přijato mnoho konkrétních rozhodnutí. Někdo by tak mohl říci, že summit byl jen snůškou prázdných slov.

Zdroj: Politico

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59685.

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