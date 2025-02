Polovina Čechů plánuje zimní dovolenou na horách: 3/4 budou platit digitálně

8/10 respondentů plánuje strávit zimní dovolenou v tuzemsku. Ti, kteří plánují vycestovat do zahraničí, se nejčastěji chystají do Rakouska, na Slovensko a do Itálie. Kromě výběru destinace věnují Češi pozornost pohodlí a bezpečnosti po celou dobu dovolené.

Digitální platby jsou klíčem ke spokojeným zákazníkům

Jak potvrzují výsledná čísla, pokud by v lyžařských střediscích nebyly přijímány digitální platby, značný počet zákazníků by utratil méně (19 %), přešel by rovnou ke konkurenci (19 %) nebo by se příště na stejné místo nevrátil (13 %). Celkově 71 % Čechů chce na sjezdovky vyrazit bez peněženky, pouze s mobilním telefonem v kapse nebo chytrými hodinkami. Digitálně nejčastěji platíme za občerstvení (39 %), ubytování (22 %) a skipasy (13 %).

Nejvíce respondentů si stěžuje na nemožnost platit kartou v restauracích a občerstvení (33 %), na parkovišti (31 %) a v obchodech (19 %). Naopak chválí možnost platit digitálně za skipasy, kde se s problémem setkalo pouze 12 % respondentů.

„Žijeme ve světě okamžitých plateb. Zákazníci i firmy stále více očekávají bezproblémové transakce bez ohledu na to, od koho nakupují nebo komu prodávají. Firmy chtějí mít rychlejší přístup ke svým finančním prostředkům a zákazníci chtějí mít možnost používat preferované platební metody po celém světě. Zimní destinace nejsou výjimkou. Naše data jasně ukazují, že Češi při zimních dovolených stále více upřednostňují digitální platby, které považují za pohodlné, bezpečné a rychlé. Možnost platit kartou nebo mobilem je pro mnoho lidí důležitým faktorem při rozhodování, kam se vydají, protože digitální platby mohou cestování výrazně zjednodušit. Podniky, které neumožňují digitální platby, riskují ztrátu zákazníků, zejména ve vysoce konkurenčním prostředí jako jsou lyžařská střediska. Porozumění požadavkům na jednodušší a pohodlnější život je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti podniků a rozvoj prosperující ekonomiky. Žijeme v mimořádně zajímavé době, kdy máme příležitost pomáhat našim klientům a partnerům nejen zvládat tyto změny, ale také se připravovat na novou éru podnikání,“ řekl Petr Polák, Country Manager pro Českou republiku společnosti Visa.

Kombinace aktivit a relaxace je stále oblíbenější

Češi během zimní dovolené stále častěji kombinují sportovní aktivity s kulturními a relaxačními zážitky. Mezi oblíbené aktivity patří nejen lyžování a snowboarding, ale také pěší turistika, návštěva místních památek, wellness procedury a kulinářské speciality.

Více než polovina Čechů (51 %) plánuje na zimní dovolené utratit denně v průměru 1 000 až 3 000 Kč na osobu. Téměř čtvrtina Čechů (23 %) plánuje letos alespoň dvě dovolené na horách, přičemž ve většině případů bude pobyt trvat 2-3 dny.

Kromě Čechů se na zimní dovolenou chystá i mnoho Bulharů, Rumunů a Slováků. Do Rakouska se chystá 17 % Čechů, na Slovensko a do Itálie 8 %. Naopak na českých horách můžeme podle průzkumu očekávat nejvíce turistů ze Slovenska (9 %) a Polska (7 %).

Visa tipy na cesty do zahraničí

Platby v zahraničí

Při platbě kartou Visa nebo výběru hotovosti z bankomatu v zahraničí si cestující může vybrat, zda chce platit v místní nebo domácí měně. Volba místní měny může znamenat výhodnější směnný kurz.

Příznivé směnné kurzy

Platba kartou Visa v zahraničí může být výhodnější než nákup měny ve směnárně.

Klid v duši

Platba kartou Visa v zahraničí vám zajistí klid, protože tuzemské i mezinárodní platby jsou chráněny řadou různých metod.

Bezpečnost

Platby Visa v zahraničí jsou chráněny před podvody stejnými high-tech systémy, jako platby doma. Proto jsou bezpečné bez ohledu na to, kde platíte.

Jednoduchost

Používání jednoduchých a pohodlných platebních metod Visa umožňuje cestovat bez zbytečných starostí.

Široká akceptační síť

Visa umožňuje snadno a pohodlně platit po celém světě ve více než 100 milionech obchodů ve více než 200 zemích a závislých územích – všude tam, kde je zobrazeno logo Visa.

* O průzkumu

Sběr dat provedla společnost Response Now s.r.o. v prosinci 2024 na reprezentativním vzorku české internetové populace ve věku 18-60 let s celkovým počtem 1000 respondentů.