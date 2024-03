Polovina křižovatky pod Větruší je uzavřena, dejte pozor na objížďky

Nela Eberl Friebová, mluvčí Správy železnic: "V Ústí nad Labem se jedná o celkovou rekonstrukci mostu přes Bílinu a Střeleckou ulici, který už byl na hranici své životnosti. Díky stavbě dojde k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti železniční dopravy. Stavební práce mají být kompletně hotové letos v říjnu. V souvislostí s rekonstrukcí železničního mostu je od začátku února do poloviny letošního roku omezený provoz ve Střelecké ulici. Konkrétně od 1. února do 19. dubna je uzavřený směr do centra, od 20. dubna do konce června potom bude uzavřený směr z centra ke Globusu."

V současné chvíli jsou tak dva pruhy svedené do protisměru, čímž se i původní dvouproudová silnice vedoucí směrem na globus zúžila pouze na jeden pruh. Zároveň je v současné chvíli uzavřen vjezd do jedné části okružní křižovatky, což ji znemožňuje projet kolem dokola. Směrem od dálnice tak neodbočíte do centra a na Lovosice, pokud naopak pojedete z centra, tak není možné odbočit na Děčín. A co na dopravní situaci říkají občané města?

anketa: "Nejsem řidič, ale jezdím tam s dcerou a tak jako co... Nedá se nic dělat. Je to nepříjemný určitě."anketa: "Je to hrozný. Museli jsme to celý objíždět, protože tam není odbočka."anketa: Já tam moc často nejezdím, takže mě to nijak neovlivňuje, ale co tak vím, tak jsou tam dost bouračky a lidi jsou tam dost zmatený."

Právě z tohoto důvodu naváže se svou akcí Správa a údržba silnic Ústeckého kraje s cílem rozšířit a změnit vedení odbočovacích pruhů, aby došlo ke zkapacitnění okružní křižovatky, která po čas prací zůstane průjezdná. Ruku k dílu přidá i Povodí Labe, které bude opravovat protipovodňové prahy v uzavřené části rondelu.