Polovina lamp čeká na modernizaci. Obce můžou ušetřit miliony

Stejně jako většina stožárů či kabelových rozvodů, které jsou často na konci životnosti. Listopadová konference Světlo 2025 ukáže, jak mohou města a obce ušetřit, zvýšit bezpečnost a přispět k ochraně přírody.
„Veřejné osvětlení nejsou jen lampy a svítidla. Jde o celý propojený systém, který má zásadní dopad na bezpečnost, hospodaření obcí i životní prostředí,“ upozorňuje Josef Smolík, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení.
Životnost jednotlivých částí systému je rozdílná: samotná svítidla vydrží 20 až 25 let, stožáry 30 až 40 let a kabely až 60 let. Mnoho obcí však za poslední desetiletí neprovedlo ani částečnou obnovu. Věnují se pouze základní údržbě, která je nutná pro pravidelné revize.
Investice do modernizace se vrací formou obřích úspor
Prostým přechodem na LED svítidla se účty za energie můžou snížit o několik desítek procent. Jakmile se přidá ještě chytré řízení světel, dá se spotřeba energie srazit proti původnímu stavu i víc než o polovinu – to už se v rozpočtu města výrazně projeví. Konkrétní kroky by ale vždy měly vycházet z možností a potřeb dané obce.
„Každé město je jiné. Menším obcím může stačit základní obnova, u větších měst má smysl zavádět chytrá řešení založená na IoT. To ale vyžaduje větší zásahy do celého systému,“ uvádí Smolík.
Moderní inteligentní systémy veřejného osvětlení dokážou přesně lokalizovat poruchy, plánovat preventivní údržbu a optimalizovat spotřebu podle provozních podmínek.
Inspirace ze Žatce: modernizace jako cesta ke Smart City
Příkladem dobré praxe je Žatec, kde se komplexní modernizace veřejného osvětlení realizovala ve třech etapách. Celkem bylo vyměněno či doplněno 2200 svítidel za celkových 56,1 milionu korun. Bezmála polovinu této částky město pokrylo z dotací.
„Původní osvětlení bylo technicky zastaralé, energeticky náročné a často poruchové. Modernizací bychom měli docílit téměř 60% úspory energie. Z původní roční spotřeby 1188 MWh se podle propočtů můžeme dostat na méně než 500 MWh. Podstatně nám klesnou náklady, a přitom se výrazně zvýší bezpečnost v ulicích,“ říká starosta Žatce Radim Laibl, který bude jedním z řečníků konference Světlo 2025.
Nový systém v Žatci zároveň umožňuje chytré řízení pomocí IoT technologií. Osvětlení tak nově funguje jako páteřní síť pro budoucí rozvoj dalších Smart City funkcí – od senzorů kvality ovzduší přes parkovací systémy až po bezpečnostní kamery.
Modernizace městu přinesla nejen energetické úspory a bezpečnost, ale také ekologický efekt: osvětlení je zónované, respektuje noční klid a minimalizuje světelné znečištění.
Brno: metropole, která svítí zdravě a bezpečně
Také Brno patří mezi lídry v oblasti udržitelného veřejného osvětlení. Městská společnost Technické sítě Brno (TSB) ročně investuje do obnovy systému více než 75 milionů korun. Ve městě každoročně přibude přes dva tisíce LED svítidel a modernizace se postupně dotýká i rozvaděčů, kabeláže a stožárů.
„Každé opatření, které zavádíme, má trvalý dopad na úspory. Díky regulaci, centrálnímu řízení a využívání fotobuněk dosahujeme ročních úspor přes 3 800 MWh, což odpovídá asi 18 milionům korun,“ uvádí Pavel Rouček, generální ředitel TSB.
Brno zároveň patří mezi průkopníky eliminace světelného znečištění. Město již více než dvacet let uplatňuje zásadu „svítíme jen tam, kam máme“ a přísně kontroluje parametry instalovaných svítidel. „Naší filozofií je svítit zdravě, bezpečně a úsporně. To znamená nepřesvětlovat a respektovat okolní prostředí,“ dodává Rouček.
Díky dlouholeté koncepční práci drží Brno nesvítivost pod 0,5 procenta, tedy šestkrát nižší, než je stanovený limit.
Obnova osvětlení je investicí do bezpečnosti i ekologie
Podle odborníků veřejné osvětlení představuje až 50 procent energetické spotřeby měst. Přechod na LED technologii přináší úsporu i přes 40 procent energie, a pokud se přidá chytré řízení, může být výsledná úspora ještě vyšší – intenzita osvětlení totiž může při zachování bezpečnosti klesat až o 70 procent.
Kromě energetických úspor přináší modernizace i další benefity – nižší kriminalitu, méně dopravních nehod, vyšší komfort a zdravější životní prostředí. Nové technologie totiž dokážou svítit s respektem k přírodě a nočním ekosystémům, a přitom zachovat maximální bezpečnost.
Konference Světlo 2025: místo, kde se inspirace mění v konkrétní řešení
Odborníci, zástupci měst i firem se sejdou 12. listopadu 2025 v Praze na konferenci Světlo 2025, kterou spolupořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Jedním z hlavních bloků čtvrtého ročníku bude právě modernizace veřejného osvětlení – s důrazem na praktické zkušenosti, technologické novinky a možnosti financování.
Mezi významnými hosty konference bude i světoznámá architektka Eva Jiřičná, která bude s ostatními účastníky debatovat o tématu světla v architektuře. Konference se bude zabývat také rolí světla v umění a ve veřejném prostoru.
O SPS
Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Udržuje povědomí státních orgánů o stavebnictví jako důležitém ekonomickém pilíři se širokým multiplikačním dopadem a dále o významu jeho jednotlivých segmentů pro konkurenceschopnost.
Bližší info viz www.sps.cz. Bližší informace o konferenci Světlo 2025 viz https://konferencesvetlo.cz/.