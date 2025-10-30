Polovina lamp čeká na modernizaci. Obce můžou ušetřit miliony

Autor:
  15:36
Veřejné osvětlení patří mezi nejviditelnější a energeticky nejnáročnější prvky městské infrastruktury. V Česku je aktuálně zhruba 1,5 milionu světelných bodů. Více než 50 procent z nich už tvoří úsporná LED svítidla, avšak velká část zůstává zastaralá.

Stejně jako většina stožárů či kabelových rozvodů, které jsou často na konci životnosti. Listopadová konference Světlo 2025 ukáže, jak mohou města a obce ušetřit, zvýšit bezpečnost a přispět k ochraně přírody.

„Veřejné osvětlení nejsou jen lampy a svítidla. Jde o celý propojený systém, který má zásadní dopad na bezpečnost, hospodaření obcí i životní prostředí,“ upozorňuje Josef Smolík, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení.

Životnost jednotlivých částí systému je rozdílná: samotná svítidla vydrží 20 až 25 let, stožáry 30 až 40 let a kabely až 60 let. Mnoho obcí však za poslední desetiletí neprovedlo ani částečnou obnovu. Věnují se pouze základní údržbě, která je nutná pro pravidelné revize.

Investice do modernizace se vrací formou obřích úspor

Prostým přechodem na LED svítidla se účty za energie můžou snížit o několik desítek procent. Jakmile se přidá ještě chytré řízení světel, dá se spotřeba energie srazit proti původnímu stavu i víc než o polovinu – to už se v rozpočtu města výrazně projeví. Konkrétní kroky by ale vždy měly vycházet z možností a potřeb dané obce.

„Každé město je jiné. Menším obcím může stačit základní obnova, u větších měst má smysl zavádět chytrá řešení založená na IoT. To ale vyžaduje větší zásahy do celého systému,“ uvádí Smolík.

Moderní inteligentní systémy veřejného osvětlení dokážou přesně lokalizovat poruchy, plánovat preventivní údržbu a optimalizovat spotřebu podle provozních podmínek.

Inspirace ze Žatce: modernizace jako cesta ke Smart City

Příkladem dobré praxe je Žatec, kde se komplexní modernizace veřejného osvětlení realizovala ve třech etapách. Celkem bylo vyměněno či doplněno 2200 svítidel za celkových 56,1 milionu korun. Bezmála polovinu této částky město pokrylo z dotací.

„Původní osvětlení bylo technicky zastaralé, energeticky náročné a často poruchové. Modernizací bychom měli docílit téměř 60% úspory energie. Z původní roční spotřeby 1188 MWh se podle propočtů můžeme dostat na méně než 500 MWh. Podstatně nám klesnou náklady, a přitom se výrazně zvýší bezpečnost v ulicích,“ říká starosta Žatce Radim Laibl, který bude jedním z řečníků konference Světlo 2025.

Nový systém v Žatci zároveň umožňuje chytré řízení pomocí IoT technologií. Osvětlení tak nově funguje jako páteřní síť pro budoucí rozvoj dalších Smart City funkcí – od senzorů kvality ovzduší přes parkovací systémy až po bezpečnostní kamery.

Modernizace městu přinesla nejen energetické úspory a bezpečnost, ale také ekologický efekt: osvětlení je zónované, respektuje noční klid a minimalizuje světelné znečištění.

Brno: metropole, která svítí zdravě a bezpečně

Také Brno patří mezi lídry v oblasti udržitelného veřejného osvětlení. Městská společnost Technické sítě Brno (TSB) ročně investuje do obnovy systému více než 75 milionů korun. Ve městě každoročně přibude přes dva tisíce LED svítidel a modernizace se postupně dotýká i rozvaděčů, kabeláže a stožárů.

„Každé opatření, které zavádíme, má trvalý dopad na úspory. Díky regulaci, centrálnímu řízení a využívání fotobuněk dosahujeme ročních úspor přes 3 800 MWh, což odpovídá asi 18 milionům korun,“ uvádí Pavel Rouček, generální ředitel TSB.

Brno zároveň patří mezi průkopníky eliminace světelného znečištění. Město již více než dvacet let uplatňuje zásadu „svítíme jen tam, kam máme“ a přísně kontroluje parametry instalovaných svítidel. „Naší filozofií je svítit zdravě, bezpečně a úsporně. To znamená nepřesvětlovat a respektovat okolní prostředí,“ dodává Rouček.

Díky dlouholeté koncepční práci drží Brno nesvítivost pod 0,5 procenta, tedy šestkrát nižší, než je stanovený limit.

Obnova osvětlení je investicí do bezpečnosti i ekologie

Podle odborníků veřejné osvětlení představuje až 50 procent energetické spotřeby měst. Přechod na LED technologii přináší úsporu i přes 40 procent energie, a pokud se přidá chytré řízení, může být výsledná úspora ještě vyšší – intenzita osvětlení totiž může při zachování bezpečnosti klesat až o 70 procent.

Kromě energetických úspor přináší modernizace i další benefity – nižší kriminalitu, méně dopravních nehod, vyšší komfort a zdravější životní prostředí. Nové technologie totiž dokážou svítit s respektem k přírodě a nočním ekosystémům, a přitom zachovat maximální bezpečnost.

Konference Světlo 2025: místo, kde se inspirace mění v konkrétní řešení

Odborníci, zástupci měst i firem se sejdou 12. listopadu 2025 v Praze na konferenci Světlo 2025, kterou spolupořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Jedním z hlavních bloků čtvrtého ročníku bude právě modernizace veřejného osvětlení – s důrazem na praktické zkušenosti, technologické novinky a možnosti financování.

Mezi významnými hosty konference bude i světoznámá architektka Eva Jiřičná, která bude s ostatními účastníky debatovat o tématu světla v architektuře. Konference se bude zabývat také rolí světla v umění a ve veřejném prostoru.

O SPS

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Jako lídr stavebního průmyslu garantuje svým členům zastupování oboru na nejvyšší možné úrovni. Udržuje povědomí státních orgánů o stavebnictví jako důležitém ekonomickém pilíři se širokým multiplikačním dopadem a dále o významu jeho jednotlivých segmentů pro konkurenceschopnost.

Bližší info viz www.sps.cz. Bližší informace o konferenci Světlo 2025 viz https://konferencesvetlo.cz/.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.