Polovina Pražanů má zkušenost s rovnátky, se svými zuby je spokojeno 6 z 10 obyvatel hlavního města

Ze zkoumaného vzorku uvedlo 40 % Pražanů, že oni sami nosili rovnátka, 12 % připsalo zkušenost svým dětem a 6 % uvedlo, že rovnátka měli oni i jejich děti. Bez jakékoliv zkušenosti zůstává jen třetina obyvatel hlavního města. Spokojenost se zarovnáním zubů je přitom poměrně vysoká: velmi nebo spíše spokojeno je 61 % dotázaných, nespokojenost vyjádřilo 18 % a pětina Pražanů má k vlastnímu chrupu neutrální postoj.
„Průzkum dobře ukazuje, jaké zkušenosti byly pro pacienty v minulých desetiletích typické. Dnešní realita je ale jiná – přes 90 % našich klientů využívá neviditelné alignery. Jsou diskrétní, pohodlné a léčbu zvládají stejně efektivně jako klasické aparáty, takže kovová rovnátka postupně ustupují do pozadí jen pro nejsložitější případy,“ říká Jakub Parák z kliniky MILES.
K zubaři chodí pravidelně přes 80 % Pražanů, na dentální hygienu jen třetina
Průzkum se zaměřil také na péči o zuby. Pravidelně na dentální hygienu chodí jen třetina pražských respondentů (34 %), dalších 32 % dochází nepravidelně a čtvrtina nechodí vůbec. Nejčastější frekvencí u těch, kteří docházejí, je jednou ročně (41 %) nebo jednou za půl roku (35 %). V případě preventivních prohlídek u zubaře je situace příznivější – jednou ročně chodí 45 % Pražanů, dvakrát ročně 36 % a bez prohlídek zůstávají pouze čtyři procenta.
„V posledních letech je vidět rostoucí zájem po pravidelné dentální hygieně. Zejména u lidí, kteří nosí rovnátka, jde takřka o samozřejmost – i u těch s alignery. Ač jsou prakticky snímatelná, odborný dohled a profesionální čištění jsou klíčové pro zdraví ústní dutiny během léčby – pomáhají předcházet zánětu dásní, vzniku kazu i usazování plaku nejen na zubech, ale i na samotných alignerech,“ popisuje Parák a dodává „i proto například děláme dentální hygienu automaticky každému klientovi před zahájení ortodontické léčby.”
O MILES
Klinika vznikla jako odpověď na rostoucí zájem o dentální hygienu a moderní ortodontickou péči, která reflektuje individuální potřeby pacientů – ať už jde o typ léčby, estetické preference nebo časové a finanční možnosti. MILES se specializuje primárně na neviditelné alignery, ale v jeho nabídce nechybí ani klasická rovnátka či estetické zákroky. Vždy přitom klade důraz na srozumitelnost, transparentnost a mezioborovou spolupráci. Zakládá se nejen na přístupu personálu, ale i samotném prostředí, které mění každou návštěvu v příjemný zážitek. Dobré zkušenosti potvrzuje i téměř tisíc pětihvězdičkových hodnocení na Googlu – jde tak o nejlépe hodnocenou dentální kliniku v České republice. Více na www.miles.cz
O průzkumu
Šetření proběhlo skrze nástroj Instant Research agentury Ipsos v září 2025 na reprezentativním vzorku 500 respondentů z Prahy.
