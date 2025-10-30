Polovina Pražanů má zkušenost s rovnátky, se svými zuby je spokojeno 6 z 10 obyvatel hlavního města

Autor:
  13:20
Praha 30. října 2025 (PROTEXT) - Téměř každý druhý Pražan má zkušenost s rovnátky – ať už vlastní, nebo prostřednictvím svých dětí. Ukázal to aktuální průzkum Instant Research agentury Ipsos pro dentální kliniku MILES, který proběhl v září letošního roku na vzorku 500 respondentů. Převahu mají zkušenosti s klasickými kovovými aparáty (45 %) či snímatelnými rovnátky (43 %), zatímco moderní průhledné fólie typu alignerů vyzkoušela jen 4 % dotázaných. Podle odborníků však tato čísla odrážejí spíše minulost – v současnosti totiž 9 z 10 klientů kliniky MILES používá právě alignery, tedy neviditelná foliová rovnátka.

Ze zkoumaného vzorku uvedlo 40 % Pražanů, že oni sami nosili rovnátka, 12 % připsalo zkušenost svým dětem a 6 % uvedlo, že rovnátka měli oni i jejich děti. Bez jakékoliv zkušenosti zůstává jen třetina obyvatel hlavního města. Spokojenost se zarovnáním zubů je přitom poměrně vysoká: velmi nebo spíše spokojeno je 61 % dotázaných, nespokojenost vyjádřilo 18 % a pětina Pražanů má k vlastnímu chrupu neutrální postoj.

„Průzkum dobře ukazuje, jaké zkušenosti byly pro pacienty v minulých desetiletích typické. Dnešní realita je ale jiná – přes 90 % našich klientů využívá neviditelné alignery. Jsou diskrétní, pohodlné a léčbu zvládají stejně efektivně jako klasické aparáty, takže kovová rovnátka postupně ustupují do pozadí jen pro nejsložitější případy,“ říká Jakub Parák z kliniky MILES.

K zubaři chodí pravidelně přes 80 % Pražanů, na dentální hygienu jen třetina

Průzkum se zaměřil také na péči o zuby. Pravidelně na dentální hygienu chodí jen třetina pražských respondentů (34 %), dalších 32 % dochází nepravidelně a čtvrtina nechodí vůbec. Nejčastější frekvencí u těch, kteří docházejí, je jednou ročně (41 %) nebo jednou za půl roku (35 %). V případě preventivních prohlídek u zubaře je situace příznivější – jednou ročně chodí 45 % Pražanů, dvakrát ročně 36 % a bez prohlídek zůstávají pouze čtyři procenta.

„V posledních letech je vidět rostoucí zájem po pravidelné dentální hygieně. Zejména u lidí, kteří nosí rovnátka, jde takřka o samozřejmost – i u těch s alignery. Ač jsou prakticky snímatelná, odborný dohled a profesionální čištění jsou klíčové pro zdraví ústní dutiny během léčby – pomáhají předcházet zánětu dásní, vzniku kazu i usazování plaku nejen na zubech, ale i na samotných alignerech,“ popisuje Parák a dodává „i proto například děláme dentální hygienu automaticky každému klientovi před zahájení ortodontické léčby.”

 

O MILES

Klinika vznikla jako odpověď na rostoucí zájem o dentální hygienu a moderní ortodontickou péči, která reflektuje individuální potřeby pacientů – ať už jde o typ léčby, estetické preference nebo časové a finanční možnosti. MILES se specializuje primárně na neviditelné alignery, ale v jeho nabídce nechybí ani klasická rovnátka či estetické zákroky. Vždy přitom klade důraz na srozumitelnost, transparentnost a mezioborovou spolupráci. Zakládá se nejen na přístupu personálu, ale i samotném prostředí, které mění každou návštěvu v příjemný zážitek. Dobré zkušenosti potvrzuje i téměř tisíc pětihvězdičkových hodnocení na Googlu – jde tak o nejlépe hodnocenou dentální kliniku v České republice. Více na www.miles.cz

O průzkumu

Šetření proběhlo skrze nástroj Instant Research agentury Ipsos v září 2025 na reprezentativním vzorku 500 respondentů z Prahy.

 

Zdroj: MILES

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na silnici...

30. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:27

OBRAZEM: Milník pro metro D. První stanice je vyražena, podívejte se dovnitř

Výstavba prvního úseku metra D dosáhla dalšího milníku. Je jím první kompletně vyražená stanice Olbrachtova. V současnosti ještě probíhají ražby v budoucí části stanice Pankrác D, které mají být...

30. října 2025  19:22,  aktualizováno  19:22

Domov pro seniory U Biřičky v H.Králové má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý kaštanovník obtočený kovovou spirálou je osvětlen a ozdoben...

30. října 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Kutná Hora omezí reklamu v centru města

Kutná Hora omezí reklamu v centru města. Na veřejně přístupných místech mimo provozovny nebude možné vylepovat například plakáty nebo vyvěšovat plachty a...

30. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Svaz lyžařů chce převzít iniciativu v Národním sportovním centru v Harrachově

Svaz lyžařů (SLČR) chce převzít iniciativu ve fungování spolku Národní sportovní centrum (NSC) v Harrachově, jehož činnost je od léta ochromená kvůli sporu...

30. října 2025  17:06,  aktualizováno  17:06

V Adamově vzniká film Město otců, otevírá téma hledání vlastních kořenů

Celovečerní film o hledání vlastních kořenů s názvem Město otců točí v Adamově na Blanensku režisér Zdeněk Tyc. V hlavních rolích otce a syna se představí...

30. října 2025,  aktualizováno 

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Novým starostou Jirkova na Chomutovsku zvolili zastupitelé Jana Šrumu (ANO)

Jirkov na Chomutovsku povede nový starosta Jan Šruma (ANO). Dosud zastával funkci neuvolněného místostarosty. O jeho volbě do čela zhruba dvacetitisícového...

30. října 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci budou sázet borovice v Zábělé

Plzeňští správci městských lesů uspořádají v sobotu 8. listopadu tradiční akci Den pro les. Koná se vždy na jaře a na podzim a dobrovolníci při ní sázejí...

30. října 2025  16:35,  aktualizováno  16:35

KPMG zpracuje audit Kulturního centra Plzeňského kraje,kde 9. 9. zasahovala NCOZ

Firma KPMG začala pracovat na auditu krajské firmy Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK). Hejtmanství KPMG zaslalo materiály, jež si vyžádala. Dnešní...

30. října 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Poslancem SPD v Pardubickém kraji je Hrnčíř, stížnost Chaloupeckého NSS zamítl

Nejvyšší správní soud (NSS) přepočítal preferenční hlasy pro kandidáta SPD Milana Chaloupeckého v části Pardubického kraje a zjistil, že oproti vyhlášeným...

30. října 2025  16:28,  aktualizováno  16:36

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr dopravního podniku

Liberec bude ručit za sedmdesátimilionový úvěr svého dopravního podniku (DPMLJ). Z něj dopravce zaplatí letos provedenou opravu tramvajové tratě v Riegrově...

30. října 2025  16:26,  aktualizováno  19:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.