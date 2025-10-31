Polovina rizikových osob screening plic odmítá. Strach z výsledku je hlavní překážkou.

Kampaň Nekašli na to zahájil spolek Šance pro plíce, z. s. aktivní účastí na odborné konferenci PNEUMOFORUM, která se konala 30. října 2025 v Hotelu Olšanka v Praze.
Šlo o 2. ročník odborné konference, kterou pořádalo Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a zahájil ji ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA.
Toto odborné setkání nabídlo komplexní pohled na dosavadní výsledky programu časného záchytu karcinomu plic v České republice a přineslo odbornou diskusi o jeho dalším rozvoji.
Na konferenci vystoupili mimo jiné prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Plicní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice, prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol, a Michaela Tůmová, místopředsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů (HOP), kteří jsou zároveň citováni v této tiskové zprávě.
Listopad je tradičně mezinárodně věnován prevenci plicních onemocnění a rakoviny plic. Spolek Šance pro plíce, z. s. (dříve Moje plíce, z. s.), který sdružuje pacienty s karcinomem plic a jejich blízké spouští třetí ročník osvětové kampaně Nekašli na to.
Cílem kampaně je:
- zvýšit povědomí o rizicích a symptomech karcinomu plic,
- upozornit, že rakovinou plic mohou onemocnět i bývalí kuřáci a nekuřáci,
- informovat o možnostech prevence a motivovat rizikovou populaci k účasti na programu časného záchytu karcinomu plic – tzv. screeningu plic (www.prevenceproplice.cz),
- povzbudit kuřáky k odvykání kouření,
- upozornit na nutnost lepší psychologické podpory pacientů,
- upozornit na někdy trnitou cestu pacientů systémem a novou roli koordinátora v komplexních onkologických centrech.
Pilotní screeningový program je určen pro ženy a muže ve věku 55–74 let, kteří kouří nebo v minulosti kouřili 20 a více let – tedy pro skupinu nejvíce ohroženou vznikem plicní rakoviny.
Vyšetření probíhá formou nízkodávkového CT (LDCT) a pacient se může objednat přes praktického lékaře, plicní ambulanci nebo přímo na akreditovaných radiologických pracovištích.
Záštitu nad kampaní převzal také předseda klubu KDU-ČSL MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.
„Screeningy zachraňují životy – a u rakoviny plic to vidíme v praxi. Proto jako předseda správní rady VZP screeningové programy dlouhodobě podporuji. Např. screeningové nízkodávkové CT (LDCT) už podstoupilo 17 000 lidí; pozitivní nález byl u 3,7 % z nich a 50 % nádorů byl díky tomu zachycen v časném stadiu (mimo program přibližně 17 %). To je velký úspěch a mnoho zachráněných životů,“ říká Tom Philipp, lékař a poslanec KDU-ČSL.
„Bezplatný program pro stávající a bývalé kuřáky je dostupný po celé ČR. Kouříte či jste kouřili cca 20 cigaret denně po dobu 20 let? Zapojte se i vy. Stačí oslovit svého praktického lékaře,“ dodává Tom Philipp.
ČESKÝ SCREENING RAKOVINY PLIC – ÚSPĚCH NA EVROPSKÉ ÚROVNI
Podle prof. MUDr. Martiny Koziar Vašákové, Ph.D., přednostky Plicní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, je český screeningový program „mladý, ale rozsáhlý“ a patří k nejlépe strukturovaným v Evropě s výbornou zpětnou vazbou danou dostupností dat o osudu pacienta ze strany Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).
„Nacházíme se v závěrečné fázi pilotního projektu a stojíme v čele evropského úsilí o záchyt časných stadií karcinomu plic,“ uvedla prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková.
Česká republika se tak řadí mezi tři členské státy EU, které již mají pilotní národní screening rakoviny plic, a je zapojena do projektu SOLACE EU4Health.
Program kombinuje moderní diagnostiku, elektronizovanou správu dat, spolupráci odborných společností a intervence k odvykání kouření – a patří mezi nejúspěšnější v Evropě.
Klíčová data z pilotní fáze 1. 1. 2022 – 31. 3. 2025 (zdroj: NRHZS)
• osloveno 47 670 osob, z toho praktičtí lékaři oslovili 36 668,
• 51 % souhlasilo s účastí v programu,
• 17 000 osob podstoupilo LDCT,
• pozitivní nález u 3,7 %,
• 50 % zachycených nádorů v časném stadiu – oproti běžným 17 % mimo program.
ODBORNÁ STANOVISKA
„Z téměř čtyřletého pilotního programu časného záchytu karcinomu plic jednoznačně vyplývá, že se díky němu daří odhalovat onemocnění v raných stádiích, která jsou velmi dobře léčitelná. První a druhá stadia se často řeší chirurgicky, pacienti se tak mohou poměrně rychle vracet do aktivního života,“ uvedla prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.
„Mimo systém špičkové péče se dnes ocitá až 35 % pacientů s karcinomem plic. Aby bylo možné garantovat všem stejně kvalitní péči, je nutná centralizace péče o pacienty s podezřením na rakovinu plic a pacientů již diagnostikovaných do center vysoce specializované péče, tzv. pneumoonkochirurgických center. Zde jsou specializované multidisciplinární týmy, které pacientům nabídnou rychlou a relevantní diagnostiku a navazující individuální postup zahrnující pneumochirurgickou , pneumologickou , onkologickou a komplexní paliativní péči. Šance pacienta na delší přežití či uzdravení závisí do značné míry právě na tom, kde se léčí,“ vysvětluje prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., z III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.
„Věříme, že nově zavedená role koordinátora onkologické péče ve všech komplexních onkologických centrech napříč Českou republikou významně zlepší cestu pacienta systémem. Díky koordinátorům se proces od prvních příznaků po stanovení diagnózy a zahájení léčby výrazně zrychlí. Pacienti tak nebudou bloudit mezi jednotlivými pracovišti, neztratí drahocenný čas a dostanou se rychleji k péči, která může rozhodnout o jejich uzdravení – zejména u nádorů, jako je karcinom plic, kde je včasnost zásadní,“ říká Michala Tůmová, místopředsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů (HOP).
Z PACIENTKY ZAKLADATELKA A PACIENTSKÁ ADVOKÁTKA
Ilona Mančíková je zakladatelka a předsedkyně spolku Šance pro plíce, z. s. Rakovina plic jí byla diagnostikována ve 43 letech zcela náhodou v raném stadiu. Po operaci plic je čtvrtým rokem v remisi. Je celoživotní nekuřačka a vždy byla podporovatelkou zdravého životního stylu.
Založila spolek poté, co zjistila, že v Česku chybí organizace zaměřená výhradně na pacienty s touto diagnózou a která se zaměřuje také na problematiku rakoviny plic u nekuřáků.
Nemoc ji dle jejích slov změnila životní hodnoty a její život. Dnes působí i jako pacientská advokátka na národní i evropské úrovni, účastní se mezinárodních kongresů, je absolventkou evropského vzdělávacího programu EUPATI a prosazuje digitalizaci a využití umělé inteligence ve zdravotnictví i neziskovém sektoru.
„Naším cílem je, aby se o programu prevence karcinomu plic dozvědělo co nejvíce široké i odborné veřejnosti. Tento program zaslouží vyšší účast. 49 % oslovených osob účast odmítlo. To je obrovské číslo. Nejčastějším důvodem je strach z výsledku. Přitom včasné odhalení nádoru umožňuje chirurgický zákrok, který je pro pacienta šetrný, přináší rychlejší rekonvalescenci než dříve a vysokou šanci na úplné vyléčení. Pokud je však prováděn na správném místě odborníky. Proto podporujeme centralizaci péče, o které se hovořilo na letošním Pneumoforu”, říká Ilona Mančíková.
„Jak ukázala data na konferenci Pneumoforum, snižuje se počet kuřáků mužů, naopak roste počet žen kuřaček. Roste tak číslo pacientek s rakovinou plic kuřaček, u kterých je nemoc prokazatelně způsobena kouřením a je preventabilní. Ženy si často neuvědomují, že ohroženy nejsou jen jejich plíce ale kouření může být příčinou vzniku i jiných onkologických nemoci a kardiovaskulárních chorob. Znepokojivá jsou i data o růstu počtu diagnostikovaných žen nekuřaček. Mnohdy mladých žen kolem 40. Tento negativní fenomén není jen problém u nás, ale celosvětově. Z vlastní zkušenosti vím, že příznaky často dlouho nejsou žádné nebo jen velmi neznatelné, přehlédnutelné. Plíce nebolí. Kašel, nejčastější příznak často přecházíme mavnutim rukou. Pacientky se tak dostávají do rukou lékařů většinou v pozdním, hůře léčitelné stadiu. Bohužel zatím nejsou známy příčiny vzniku nemoci u této rostoucí skupiny a není jednoznačné doporučení na prevenci. Navíc se pacientky mohou v systému doslova ztratit. Je zásadní, aby pacientky a pacienti nebloudili v dostali se k péči co nejdříve — čas je u rakoviny plic klíčový,“ říká Ilona Mančíková.
O SPOLKU ŠANCE PRO PLÍCE
Spolek Šance pro plíce, z. s. založili v roce 2023 tři pacienti s karcinomem plic včele s Ilonou Mančíkovou. Všichni tři jsou celoživotní nekuřáci.
Cílem organizace je poskytovat podporu pacientům, jejich rodinám a pečujícím osobám, zprostředkovat ověřené informace o léčbě, rehabilitaci a psychosociální pomoci a zároveň posilovat povědomí o prevenci rakoviny plic.
Spolek je členem Hlasu onkologických pacientů (HOP), European Lung Foundation (ELF), Lung Cancer Europe (LuCE) a Asociace společenské odpovědnosti.
Kromě přímé podpory pacientů realizuje celoroční osvětové kampaně Buď cool a nehul, Šlápni do toho a listopadovou kampaň Nekašli na to.
Zdroj: Šance pro plíce