Polská značka zrozená v?garáži

Ve střední Evropě se trh stavebního zámečnictví dlouhá léta rozvíjel ve stínu západních výrobců. Dnes je však stále zřetelnější, že místní firmy nejen dohánějí nabranou ztrátu, ale v řadě segmentů již dokážou konkurovat svou kvalitou, technologickou vyspělostí i rozsahem svého působení.
Jedním z takových příkladů je společnost WIŚNIOWSKI – polský výrobce garážových vrat, dveří, oken a oplocení, který se z malé dílny postupně vypracoval v úspěšnou firmu působící na trzích napříč celou Evropou.
Začátky v garáži
Historie firmy se začala psát v roce 1989, kdy Andrzej Wiśniowski zahájil svou živnost ve vlastní garáži. Právě tam vznikla první automatická garážová vrata – řešení, které tou dobou představovalo novinku na polském trhu.
Tento začátek není pouhou součástí historie, ale zlomovým bodem pro celou organizaci. Ovlivnil způsob uvažování o produktech – jako o funkčních a odolných řešeních, která jsou od samého počátku navrhovaná s důrazem na další rozvoj a inovace.
Rozvoj společně s trhem
Rozvoj společnosti se odvíjel souběžně s hospodářskou transformací Polska a rostoucí poptávkou po moderních stavebních řešeních. V následujících letech společnost WIŚNIOWSKI systematicky rozšiřovala své portfolio – počínaje od oplocení přes sekční garážová vrata až po okna a dveře.
Jako klíčový se ukázal fakt, že žádné rozhodnutí nebylo náhodné. Každý další krok představoval reakci na měnící se způsoby výstavby a provozu obytných budov.
Dnes jsou produkty společnosti WIŚNIOWSKI dostupné ve více než 35 zemích světa, včetně České republiky, kde je firma již řadu let zastoupena sítí obchodních partnerů.
Škála řešení, jež zachovává vysokou míru flexibility
Jedním z odlišujících prvků společnosti je propojení široké výrobní škály s možností přizpůsobení produktů individuálním potřebám zákazníka. Výrobní závody patří k technologicky nejvyspělejším v regionu a již řadu let staví svůj rozvoj na důsledné automatizaci a moderních technologických řešeních, která jsou dnes označována jako Průmysl 4.0.
Tento přístup umožňuje zachovat dlouhodobě opakovatelnou kvalitu při současné realizaci zakázkových řešení „na míru“. Již v roce 2006 byly ve výrobních závodech společnosti WIŚNIOWSKI zavedeny automatizované výrobní systémy s integrovanými databázemi a IT nástroji, které zajišťovaly průběžnou kontrolu výrobních procesů a tím došlo k minimalizaci chybovosti. Zajímavostí je, že tato řešení byla implementována několik let před samotným objevením pojmu Průmysl 4.0 a jejich základní principy zůstávají aktuální dodnes.
Technologie jako nástroj, nikoliv cíl
V odvětví, kde mnoho firem zdůrazňuje inovace jako klíčový prvek, nabývá stále většího významu jejich skutečné uplatnění v praxi. V případě společnosti WIŚNIOWSKI má technologie především za cíl zjednodušovat procesy – jak na straně výrobce, tak i na straně koncového uživatele.
Příkladem je rozvoj koncepce smartCONNECTED, která propojuje prvky domu – vrata, dveře, oplocení nebo rolety – do jednoho řídícího systému ovládaného pomoci aplikace. Za zmínku stojí také skutečnost, že produkty společnosti WIŚNIOWSKI jsou již v základní tovární verzi vybaveny wi-fi moduly, a funkce smart je považovaná již za standardní součást výbavy, ze který není nutné připlácet.
Střední Evropa sází na pragmatismus
Tento přístup ideálně reflektuje specifika a potřeby středoevropského trhu.
Čeští zákazníci se rozhodují racionálně, kladou důraz na dlouhou životnost, funkčnost a reálné provozní náklady. V tomto kontextu tak roste význam produktů, které nejen vypadají dobře z hlediska designu, ale především se vyznačují svou spolehlivostí a dlouhodobým a bezproblémovým provozem.
Dům jako systém
Neustále se mění také způsob uvažování o samotném domě. Stále častěji je vnímán jako komplexní systém, v němž každý prvek ovlivňuje celek – od komfortu bydlení až po energetickou efektivitu. V tomto kontextu tak roste i význam parametrů jako je: těsnost, tepelná izolace a bezpečnost. Netýká se to přitom pouze oken a dveří, ale rovněž i garážových vrat a oplocení, které byly ještě donedávna považovány za druhořadé prvky.
Výroba a odpovědnost
Současně společnost rozvíjí aktivity spojené s udržitelnou výrobou. Ta mimo jiné zahrnuje využívání obnovitelných zdrojů energie, optimalizaci výrobních procesů a řešení směřující ke snižování spotřeby surovin. Příkladem jsou fotovoltaické instalace či moderní výrobní technologie, které umožňují omezit emise CO2 a snížit energetickou náročnost průmyslových procesů.
Od produktu k systému
Dnes společnost WIŚNIOWSKI nepůsobí jako pouhý výrobce jednotlivých prvků, nýbrž jako dodavatel komplexních řešení pro dům a s ním spojených investic. Nabídka produktů zahrnuje jak individuální segment, tak i rozsáhlé komerční projekty – od jednogeneračních domů až po náročné infrastrukturní realizace. Vrata, okna, nakládací systémy a oplocení společnosti WIŚNIOWSKI nacházejí uplatnění v široké škále objektů: od přístavu v Tallinnu a Nowym Świecie, přes letiště Kraków (John Paul II International Airport ) a Katowice Airport až po moderní komerční a veřejné stavby jako je např.: Tauron Arena nebo Unity Center. Řešení společnosti jsou využívána také ve specifických objektech, mezi něž patří závodní okruhy – mimo jiné Silesia Ring nebo okruh v Imole.
Video: https://youtu.be/tS-HJUbh9Mc?si=im4VYKM_4i6eY56s
Zdroj: WIŚNIOWSKI
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