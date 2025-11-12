Pomáháme obětem trestných činů, v Ostravě se uskutečnil křest nového manuálu

Ostrava 12. listopadu 2025 (PROTEXT) - V Ostravě pracuje řadu let unikátní Tým pro oběti, jehož nejnovějším počinem je nový manuál s názvem Pomáháme obětem trestných činů. I prostřednictvím tohoto aktuálního materiálu, cíleného zejména odborné veřejnosti v pomáhajících profesích a bezpečnostních složkách, chce město pomoci lidem, do jejichž života zasáhl trestný čin. Ostrava podporuje dlouhodobě široké spektrum aktivit pomoci obětem trestných činů a nabízí jim ucelenou síť různých možností. Pomyslnými "kmotry" nového manuálu s názvem "Pomáháme obětem trestných činů", se v listopadu 2025 symbolicky stali primátor města Jan Dohnal, ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček, spolu s ředitelem Městského ředitelství policie Ostrava plk. Antonínem Řezníčkem.

"Potřebu vzniku aktuálního manuálu iniciovali odborníci na základě svých zkušeností z praxe, ale také samy oběti. Materiál může přispět jak ke včasné identifikaci zejména zvlášť zranitelných obětí, které potřebují podat pomocnou ruku, tak může nasměrovat i odbornou veřejnost k efektivnější pomoci obětem. Cílem je zlepšit služby pro oběti trestných činů a blízké obětí, kterým trestní jednání zpravidla výrazně změní život a zastihne je nepřipravené. Oběti často vůbec netuší, že pomoc existuje," konstatuje Jan Dohnal, primátor města.

Pracovní skupina Tým pro oběti, řízená Magistrátem města Ostravy, předkládá v novém manuálu čtenáři informace, které mohou pomoci pracovníkům dotčených profesí identifikovat mezi klienty oběť trestného činu a nasměrovat ji k bezplatné pomoci. Materiál obsáhl základní pojmy, kdo je oběť, jaká má základní práva, jak lze uplatnit nároky na náhradu škody, ale také reakce obětí na prožitou událost. Nabízí také návod, jak s obětí citlivě a efektivně komunikovat a vysvětluje, že obětí se může stát kdokoliv. Může jí být starší žena, dítě, handicapované osoba, ale také policista, profesionální boxer, záchranář. Obětí se může stát i pachatel jiného trestného činu, případně i odsouzený ve věznici. Přitom nezáleží, zda šlo o úmyslný či nedbalostní trestný čin.

"Tématu práce s oběťmi trestných činů se Městská policie Ostrava nevyhýbá, věnujeme mu pozornost v rámci průběžného vzdělávání našich strážníků. Právě oni jsou velmi často těmi, kdo k obětem přicházejí jako první. Vidí jejich zoufalství, strach i bezradnost. Proto je pro nás zásadní, aby měli v ruce praktický nástroj, který jim pomůže reagovat profesionálně a s empatií. Jsem přesvědčen, že tento manuál najde své místo v každém služebním vozidle či kapse uniformy a pomůže nám ještě lépe plnit naši roli ochránců a pomocníků občanů," uvádí Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava.

Manuál též připomíná, že dopad trestného činu nezasahuje jen samotnou oběť, protiprávní čin velmi často postihne rodinu, přátele nebo komunitu, kde se čin stal. Spáchání trestného činu však může zasáhnout i blízkého pachatele, který to pak těžce nese. Tiskovina skýtá rovněž fakta k předmětné pomoci obětem, které potřebují informace, důvěru i bezpečí. Nový manuál naleznou zájemci na webu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/jsem/obet/. "Policie České republiky má vůči obětem trestných činů řadu povinností a zároveň jim dokáže nabídnout pomoc a ochranu. Na první místo staví zajištění bezpečí oběti. Opatření vedoucí k její ochraně jsou různá a záleží na konkrétním případu, od vykázání násilné osoby až po krátkodobou ochranu či přijetí specifických preventivně bezpečnostních opatření. Další důležitou povinností policie je informování obětí o jejích právech v konkrétní fázi trestního řízení. S tím souvisí i citlivé zacházení, popřípadě zprostředkování odborné pomoci a v neposlední řadě pomoc při uplatnění nároků na náhradu škody v trestním řízení," uzavírá plk. Antonín Řezníček, ředitel Městského ředitelství policie.

 

