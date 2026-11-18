Letošní náplasti zdobí pestrobarevná mozaika žlutých, modrých, zelených a fialových čtverečků se srdíčky, mezi nimiž se opakuje červený domeček se srdcem. Jde o nové logo Domu Ronalda McDonalda, které je nyní jednotné pro všechny Domy celosvětové sítě Ronald McDonald House Charities, včetně toho českého. Domeček se srdcem přitom vystihuje, o co v kampani jde: aby rodiny mohly být se svými dětmi i v náročném období a měly kousek domova blízko nemocničního lůžka.
Charitativní náplasti patří k nejoblíbenějším aktivitám na podporu Domu. Díky nim mohou zákazníci každý rok přispět jednoduchým nákupem. Dům Ronalda McDonalda funguje v areálu Fakultní nemocnice Motol čtvrtým rokem a za tu dobu poskytl zázemí více než 730 rodinám malých pacientů motolské nemocnice, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí.
"Dům Ronalda McDonalda stojí na jednoduché myšlence: když je dítě vážně nemocné, potřebuje mít rodiče nablízku. McDonald’s tuto myšlenku dlouhodobě podporuje a jako hlavní partner připravovaného Domu stojíme za jejím naplňováním. Koupě jednoho balíčku náplastí je jednoduché gesto, které má velmi konkrétní cíl: pomoci vytvořit zázemí pro rodiny dětí léčených ve Fakultní nemocnici Olomouc. Díky našim zákazníkům se tak můžeme společně přiblížit otevření druhého Domu Ronalda McDonalda v Česku," říká Alesia Mudzhyri, McDonald’s Impact Lead pro Česko a Slovensko.
Rodiny v Domě oceňují hlavně možnost fungovat téměř jako doma: uvařit si, vyprat, mít vlastní pokoj a chvíli klidu. Výtěžek z letošního prodeje náplastí přispěje na vznik druhého českého Domu Ronalda McDonalda, který se připravuje v areálu Fakultní nemocnice Olomouc a bude sloužit rodinám dětí, které se v této nemocnici léčí.
"Rodina není návštěva. Pro nemocné dítě je přítomnost rodičů nenahraditelná, a právě to se snažíme rodinám umožnit, aby mohly být spolu i v tom nejtěžším období. Zázemí kousek od nemocničního lůžka dává rodičům sílu být pro své děti skutečnou oporou. Moc si vážíme toho, že nás zákazníci McDonald’s rok co rok podporují. Každá koupená náplast nás přibližuje k otevření Domu v Olomouci, díky kterému budou moci zůstat se svými dětmi i další rodiny,“ dodává Ivana Švingrová Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.
Zdroj: McDonald's
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60111.