Pomoc ADRA v Nepálu pokračuje: plachty, matrace i čistá voda pro zasažené

ADRA Nepal od prvních hodin situaci monitoruje a její tým se druhý den vydal přímo do postižených oblastí. Ve spolupráci s místními úřady, policií, nepálskou armádou a dalšími humanitárními partnery předala 140 sad pro nouzové přístřeší a prostředků na úpravu vody, které jsou distribuovány vysídleným rodinám. Sady zahrnují mimo jiné plachty, matrace, přikrývky a lana.
„Pomoc se do zasažených oblastí dostává, ale části Rasuwa jsou stále zcela odříznuté nebo velmi obtížně dostupné, takže její doprava je omezená. Naší prioritou je v dalších dnech zdravotnictví, následované potravinovou bezpečností, vodou a hygienou, ochranou a psychosociální podporou,“ popisuje aktuální situaci koordinátor pro mimořádné události ADRA Nepal Suman Rawal.
Síť ADRA nyní usiluje o získání 300.000 dolarů na rozšíření humanitární pomoci. Podle aktuálního plánu se pomoc zaměří v první řadě na zdravotnictví, následovat bude potravinová bezpečnost, voda, sanitace a hygiena (WASH), ochrana zranitelných skupin a psychosociální podpora. Rozsah pomoci bude záviset na získaných finančních prostředcích.
ADRA Česká republika proto pokračuje ve sbírce na pomoc zasaženým obyvatelům. Lidé do ní mohou přispět na účet 949494/0600, variabilní symbol 380, nebo prostřednictvím sbírkové stránky darujme.cz/sos-nepal. Do dnešního dne se podařilo vybrat 1,170.000 Kč. Vybrané prostředky pomohou financovat akutní humanitární pomoc i navazující podporu lidí zasažených katastrofou.
ADRA působí v Nepálu již od roku 1987 a dlouhodobě se zde věnuje mimo jiné připravenosti na katastrofy, humanitární pomoci a následné obnově. Právě v Nepálu se navíc v roce 2024 uskutečnilo rozsáhlé školení Emergency Response Team (ERT) pro zástupce sítě ADRA z různých zemí. Místní tým tak mohl při současné katastrofě využít zkušenosti a postupy nacvičené při tomto výcviku, což přispívá k efektivní koordinaci zásahu.
Zdroj: Organizace ADRA
Kontakt:
Vít Hněvkovský
vedoucí Oddělení komunikace a fundraisingu
E-mail: vit.hnevkovsky@adra.cz
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