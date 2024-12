Pomoc druhým – ta mladé Čechy motivuje k darování krve a krevní plazmy nejvíce, ukazuje průzkum

Průzkum společnosti BioLife, kterého se letos v září zúčastnili lidé ve věku mezi 18 a 31 roky, ukazuje, že hlavním motivačním faktorem pro mladé dárce je především altruistická touha pomáhat druhým. Tuto odpověď vybralo celkem 195 z 240 studentů „Je povzbuzující vidět, že mladá generace chápe význam a důležitost dárcovství a aktivně se zapojuje do pomoci potřebným," říká MUDr. Tomáš Kohoutek, vedoucí lékař odběrového centra BioLife. „Vím, že lidé z mého okolí opravdu chodí darovat krevní plazmu hlavně pro to, aby pomohli druhým. Myslím, že dobrý pocit z darování a z toho, že vaše plazma někomu pomůže, je k nezaplacení,” říká Valerie Vaculíková, studentka medicíny v Brně.

Krevní plazmu mohou dárci darovat ve specializovaných centrech. „Na mnohá onemocnění jsou léky vyrobené z krevní plazmy jedinou možností léčby. Z plazmy se vyrábějí důležité léky na léčbu vzácných a vážných onemocnění jako jsou hemofilie, imunodeficience primární, ale taktéž sekundární navozené například onkologickou diagnózou či samotnou terapií rakoviny,” říká Kohoutek. “Pacienti jsou na ochotě dárců závislí, jelikož plazmu nelze vyrobit uměle,” dodává Kohoutek.

Mít pod kontrolou svůj zdravotní stav

Z průzkumu vyplývá, že jako další významný benefit vnímají mladí pravidelné informace o vlastním zdraví. Tento benefit oceňuje téměř třetina studentů (31,2 %). „Před každým odběrem u nás musí dárce absolvovat důkladnou lékařskou prohlídku, při které kontrolujeme jeho zdravotní stav," vysvětluje Kohoutek a doplňuje: „Pokud během vyšetření objevíme jakékoliv zdravotní abnormality, můžeme dárci doporučit návštěvu specialisty. Pravidelné kontroly u nás tak mohou včas odhalit zdravotní rizika a díky brzkému záchytu lze pak mnohdy předejít vážným zdravotní problémům."

Průzkum také poukázal na to, že i mladí dárci oceňují finanční kompenzaci za darování. Ta představuje adekvátní náhradu za čas strávený na odběru, cestu do dárcovského centra, nebo absenci v zaměstnání.

Kdo může darovat a jak dlouho odběr trvá

Darovat krevní plazmu může každý zdravý člověk ve věku od 18 do 60 let. Jeho váha se musí pohybovat mezi 50 a 150 kilogramy. Dárce by se před odběrem měl cítit fyzicky i psychicky dobře a nesmí trpět žádným závažným onemocněním.

Interval mezi jednotlivými odběry plazmy musí být minimálně 14 dní. Darování krevní plazmy je bezpečné a zabere přibližně hodinu času. „Při darování krevní plazmy se na rozdíl od odběru tzv. plné krve odebírá pouze její část, plazma. Červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky se vrací dárci zpět do těla. I proto trvá samotný odběr krevní plazmy déle než odběr plné krve. Plazmu lze ale darovat podstatně častěji než krev, a to z toho důvodu, že plazma se v těle dárce obnoví zhruba do 48 hodin,“ popisuje rozdíl mezi odběry krve a plazmy Kohoutek.

Průzkum, zaměřený na postoj mladé generace k darování krve a krevní plazmy, probíhal dotazníkovým šetřením na vzorku 240 studentů vysokých škol v září letošního roku.

O společnosti BioLife

Společnost BioLife je celosvětovým lídrem v oblasti odběru krevní plazmy. Spadá pod globální biotechnologickou farmaceutickou společnost Takeda, která má sídlo a kořeny v Japonsku. Ta z krevní plazmy vyrábí unikátní léky, které prodlužují životy stovek tisíců pacientů s vážnými a vzácnými onemocněními. Vysoce kvalitní plazma darovaná v centrech BioLife v Evropě a v USA je zásadním zdrojem pro výrobu těchto léků.

Společnost BioLife dříve v České republice působila pod značkou sanaplasma. Od roku 2006 dokázala napříč celou republikou vybudovat 11 odběrových plazma center a stát se tak jedním z předních odborníků na odběr vysoce kvalitní plazmy u nás. BioLife je hrdým členem Asociace pro léčbu plazmatickými proteiny (PPTA), je dlouhodobým partnerem organizace Hasičovo a pravidelně se účastní velkých sportovních a kulturních akcí, kde edukuje o dárcovství krevní plazmy a jejím přínosu pro léčbu pacientů.

