Pomoc, když ji potřebujete: psychologické služby DPP

Klienti mohou využít široké spektrum odborných služeb. Mezi nejčastější patří dopravně psychologická vyšetření, která jsou důležitá například pro řidiče nebo uchazeče o práci v dopravě. Dále je možné absolvovat vyšetření k navrácení řidičského oprávnění nebo vyšetření na základě žádosti lékaře. Nedílnou součástí nabídky je také odborné poradenství zaměřené na zvládání pracovních i osobních situací. Významnou roli hraje i krizová intervence. Ta pomáhá klientům vyrovnat se s náročnými situacemi, jako jsou dopravní nehody, konflikty na pracovišti nebo dlouhodobé psychické vyčerpání. Odborníci DPP přistupují ke každému individuálně a s důrazem na diskrétnost, profesionalitu a praktickou pomoc.
Hlavním cílem psychologických služeb je podpora duševní pohody, bezpečnosti a stability. V prostředí, kde každodenní provoz klade vysoké nároky na soustředění a odpovědnost, je kvalitní psychologická péče zásadní. Služby jsou proto navrženy tak, aby byly snadno dostupné a maximálně přizpůsobené potřebám jednotlivců i pracovních týmů.
Konzultace a vyšetření probíhají od pondělí do pátku v čase 6:00 - 14:00 hod. Po předchozí domluvě je možné sjednat i individuální termín mimo standardní dobu. Psychologické služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Pokud hledáte odbornou pomoc, podporu nebo jen potřebujete konzultaci v náročné životní situaci, neváhejte se obrátit na tým psychologů DPP.
Kontakt a objednání:
e-mail: psychologie@dpp.cz
tel.: 296 193 204 | 296 193 266
Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.