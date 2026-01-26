Pomoc před Vánoci i po nich. T-Mobile opět uspořádal několik sbírek a podpořil i tu Tříkrálovou

Sbírka Pomáhejme příběhům, pořádaná už 13. rokem, je zaměřena na podporu rodin pracovníků T-Mobile, které se ocitly v důsledku nemoci, úrazu nebo náhlé rodinné události v tíživé situaci. Celkem se podařilo shromáždit prostředky pro 20 rodin na pokrytí nákladů spojených například s léčbou, rehabilitací nebo zajištěním péče – celkem se vybralo 1 007 000 Kč (polovinu mezi sebou vybrali zaměstnanci, druhou přidal operátor).
„Každý rok nás znovu a znovu překvapí a zahřeje solidarita, s jakou naši pracovníci pomáhají svým kolegům ve chvílích, kdy je to nejvíc potřeba,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile, a doplňuje: „I tentokrát se podařilo vybrat celou částku, o kterou hrdinové dvacítky těžkých životních příběhů žádali, z toho máme velikou radost.“
Prostřednictvím adventního kalendáře v aplikaci Můj T-Mobile také zákazníci pomohli podpořit organizaci Nevypusť duši a péči o duševní zdraví mladých lidí. Výsledná vybraná částka ve výši 288 174 Kč je určena na kurzy duševní zdravovědy realizované přímo na školách. I v tomto případě je polovina částky od zákazníků a druhá od T-Mobile.
„Díky této podpoře můžeme rozšiřovat programy, které mladým lidem pomáhají lépe se orientovat v oblasti duševního zdraví a získat praktické nástroje pro péči o něj. To nám v době, kdy se duševní zdraví mladých zhoršuje, přijde zásadní a děkujeme všem, kteří se k našemu úsilí ve sbírce připojili,“ komentuje podporu Barbora Pšenicová, ředitelka organizace Nevypusť duši, z.s.
T-Mobile se již tradičně zapojil také do Tříkrálové sbírky, největší dobročinné sbírky v Česku – podpořil ji finančním darem ve výši 1 000 000 Kč. Stále lze přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, na účet nebo zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 NEBO 90 NEBO 190) na číslo 87 777. Výtěžek již dvacátého šestého ročníku sbírky tradičně podpoří lidi v nouzi.
„Díky dlouholetému partnerství s T-Mobile, kterého si velmi vážíme, můžeme letos z výtěžku Tříkrálové sbírky například přispět na nákup auta pro pečovatelskou službu v Roudnici nad Labem, podpořit činnost mobilního hospice v Chebu nebo opravit a dokoupit zdravotní kompenzační pomůcky do půjčovny v Jablunkově,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.
Kromě zapojení do finančních sbírek pomohli zaměstnanci operátora splnit 340 konkrétních vánočních přání. Prostřednictvím iniciativy Vánoční stromky pomoci putovaly dárky nejen dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, osamělým seniorům, ale i opuštěným zvířatům v útulcích.
Zdroj: T-Mobile