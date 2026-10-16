Pomoz mi do života: Na patronství Jana Měšťáka navazuje Michal Krčmář

Pan docent Měšťák stál po boku organizace od jejích začátků. Jeho patronství mělo osobní základ: jedné z bývalých kolegyň v minulosti rekonstruoval obličej po autonehodě a pomohl jí tak vrátit se do běžného života. Na tuto zkušenost navázala dlouholetá spolupráce při podpoře dětí a mladých lidí z dětských domovů.
Během patnácti let se Jan Měšťák zapojoval nejen jako patron projektu, ale také jako pravidelný dárce. Reagoval na sbírky nadace a opakovaně finančně přispíval na pomoc konkrétním dětem a mladým lidem. Pro tým nadace byl zároveň člověkem, na kterého se mohli kdykoliv obrátit a který jim vždy ochotně vycházel vstříc.
Nadace si vedle jeho velkorysosti váží především osobního přístupu, laskavosti a trvalého zájmu o svou roli patrona nadace. Poděkování proto patří nejen finanční pomoci, ale také času, pozornosti a důvěře, které Jan Měšťák organizaci po celou dobu věnoval.
Na jeho dlouholeté patronství nyní navazuje Michal Krčmář. Český biatlonový reprezentant a držitel stříbrné medaile ze sprintu na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018 přijal po předchozí dílčí spolupráci nabídku stát se patronem Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI a projektu Pomoz mi do života.
Projekt podporuje mladé lidi z dětských domovů, kteří se připravují na budoucí povolání, dokončují studium nebo řeší první samostatné bydlení. Pomoc vychází z jejich konkrétních potřeb a směřuje k tomu, aby měli lepší podmínky pro přechod do samostatného života a byli schopni jej úspěšně zvládnout. Nadace děkuje Michalu Krčmářovi za ochotu zapojit se a těší se na společnou práci.
O Nadaci DEJME DĚTEM ŠANCI
Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI pomáhá od roku 2011 dětem a mladým lidem z dětských domovů během dospívání i po odchodu do samostatného života. Podpora vychází z jejich individuálních potřeb, schopností a plánů. Prostřednictvím svých projektů nadace pomáhá se studiem, přípravou na zaměstnání, bydlením i dalšími kroky potřebnými pro samostatný život.
Zdroj: Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59653.