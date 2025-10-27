Pomozte žákům zlepšovat se! V šampionátu s WocaBee mohou školy získat až čtvrt milionu korun na modernizaci

Autor:
  14:37
Praha 27. října 2025 (PROTEXT) - Zapojte svou školu do soutěže v učení cizích jazyků! Oblíbený Jazykový WocaBee šampionát se uskuteční na školách již posedmé a opět přináší zajímavé ceny pro učitele, žáky i školy. Soutěž výrazně zlepšuje jazykové znalosti žáků, motivuje je k učení a rozvíjí jejich konverzační dovednosti díky AI konverzacím přímo v aplikaci. Učitelé mohou své třídy registrovat do 4. 11. 2025 na www.wocabee.app

Online jazyková soutěž pro všechny

Jazykový WocaBee šampionát je inspirativní soutěž v učení cizích jazyků, která se na našich školách koná každoročně již od roku 2019. Žáci soutěží v učení jazyků v online aplikaci WocaBee, přičemž zúčastnit se mohou všechny ročníky základních i středních škol bez ohledu na to, jaký cizí jazyk se žáci učí.

Kritériem hodnocení v soutěži je motivace a píle při učení se nové slovní zásoby. Za procvičování slovíček a frází v aplikaci žáci získávají body, tzv. WocaPoints. Kromě slovní zásoby se během soutěže zlepšují také v konverzaci – vyzkoušení novinky AI konverzace BeeTalk™ ve WocaBee je jednou z podmínek pro zařazení do soutěže.

Jazykový WocaBee šampionát se koná nejprve v okresních a krajských kolech, vítězové krajských soutěží postupují do celostátního kola. V každém kole vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. Díky tomu třída pracuje jako tým a na rozdíl od jiných soutěží se v jazycích zlepšují všichni žáci, nejen ti nejlepší.

Čtvrt milionu korun pro moderní české školy

Hlavní výhrou v soutěži Jazykový WocaBee šampionát je i v tomto školním roce příspěvek na modernizaci výuky. Celková výše příspěvku od společnosti WocaBee v tomto školním roce dosáhla rekordních 250.000 Kč.

Škola, která se v celostátním kole Jazykového WocaBee šampionátu umístí na 1. místě, získá od WocaBee podporu 100.000 Kč na modernizaci výuky (75.000 Kč licence WocaBee, 25.000 Kč finanční příspěvek).

Druhé místo v šampionátu znamená 85.000 Kč pro školu (67.000 Kč licence WocaBee a 18.000 Kč finanční příspěvek) a třetí místo organizátoři odmění částkou 65.000 Kč (55.000 Kč licence WocaBee a 10.000 Kč finanční příspěvek).

Organizátor i partneři soutěže nejlepší výkony v učení jazyků odmění už od okresního kola. Všichni žáci z vítězných tříd v každém okrese například získají od partnera LangBee online jazykový kurz angličtiny nebo němčiny v hodnotě 150 Kč a na zajímavé ceny se mohou žáci těšit i v dalších kolech soutěže.

„V oblasti školství a jazykového vzdělávání působíme již od roku 2018. Naší dlouhodobou filozofií je pomáhat školám tam, kde to potřebují, a zároveň modernizovat výuku – nejen tu jazykovou. Proto každoročně podporujeme školy v rámci našeho šampionátu nejen hodnotnými cenami, ale i finančními příspěvky. Těší nás, že jsme v tomto školním roce dokázali tuto formu pomoci navýšit až na čtvrt milionu korun,“ říká Michal Ošvát, CEO společnosti WocaBee.

Velkou motivací jsou také ceny, které může získat každá zapojená škola, žák i učitel v losování. Třídy mohou vyhrát společný výlet do ZOO s výkladem v cizím jazyce, žáci soutěží o iPhone nebo Xbox a jeden učitel z Česka si dokonce užije zasloužený odpočinek u moře.

Jednoduchá registrace

Školy a učitelé mohou žáky přihlásit do soutěže Jazykový WocaBee šampionát do 4. listopadu 2025. Přihlášení je velmi jednoduché – stačí na stránce www.wocabee.app objednat bezplatnou měsíční verzi aplikace WocaBee a následně splnit jednoduché podmínky.

Učitel má zadat žákům v aplikaci alespoň 2 balíčky slovíček k procvičování. Každý žák, který je splní a zároveň absolvuje s aplikací alespoň dvě AI konverzace BeeTalk™, zařazuje sebe, svého učitele i svou školu do losování o zajímavé věcné ceny. Třídy, které aplikaci již používají, jsou do soutěže zařazeny automaticky.

Rekordní účast

Soutěž Jazykový WocaBee šampionát se koná na v České republice a na Slovensku, stejně jako v dalších evropských zemích. Celkovou účast v letošním šampionátu organizátoři odhadují na rekordních 130.000 žáků. Na začátku prosince se v rámci soutěže uskuteční také bonusové mezinárodní finále.

„Velmi nás těší, že se do inovativní soutěže Jazykový WocaBee šampionát každoročně zapojuje více škol z České republiky i dalších zemí. Jsme hrdí, že díky naší aplikaci WocaBee se žáci učí cizí jazyky moderním a velmi efektivním způsobem a zlepšují tak své jazykové znalosti. A ty jsou v dnešním světě neocenitelné,“ dodává M. Ošvát.

Poděkování partnerům

Jazykový WocaBee šampionát v České republice podpořili:

Partneři: Alza.cz, Bridge Publishing House International, LangBee, Martinus, NIVEA

Mediální partneři: Řízení školy, Týdeník školství, Učitelské noviny, all4fun.cz

Zdroj: WocaBee

 

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.