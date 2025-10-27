Pomozte žákům zlepšovat se! V šampionátu s WocaBee mohou školy získat až čtvrt milionu korun na modernizaci

Online jazyková soutěž pro všechny
Jazykový WocaBee šampionát je inspirativní soutěž v učení cizích jazyků, která se na našich školách koná každoročně již od roku 2019. Žáci soutěží v učení jazyků v online aplikaci WocaBee, přičemž zúčastnit se mohou všechny ročníky základních i středních škol bez ohledu na to, jaký cizí jazyk se žáci učí.
Kritériem hodnocení v soutěži je motivace a píle při učení se nové slovní zásoby. Za procvičování slovíček a frází v aplikaci žáci získávají body, tzv. WocaPoints. Kromě slovní zásoby se během soutěže zlepšují také v konverzaci – vyzkoušení novinky AI konverzace BeeTalk™ ve WocaBee je jednou z podmínek pro zařazení do soutěže.
Jazykový WocaBee šampionát se koná nejprve v okresních a krajských kolech, vítězové krajských soutěží postupují do celostátního kola. V každém kole vítězí třídy, které získají nejvyšší průměrný počet WocaPoints na jednoho žáka. Díky tomu třída pracuje jako tým a na rozdíl od jiných soutěží se v jazycích zlepšují všichni žáci, nejen ti nejlepší.
Čtvrt milionu korun pro moderní české školy
Hlavní výhrou v soutěži Jazykový WocaBee šampionát je i v tomto školním roce příspěvek na modernizaci výuky. Celková výše příspěvku od společnosti WocaBee v tomto školním roce dosáhla rekordních 250.000 Kč.
Škola, která se v celostátním kole Jazykového WocaBee šampionátu umístí na 1. místě, získá od WocaBee podporu 100.000 Kč na modernizaci výuky (75.000 Kč licence WocaBee, 25.000 Kč finanční příspěvek).
Druhé místo v šampionátu znamená 85.000 Kč pro školu (67.000 Kč licence WocaBee a 18.000 Kč finanční příspěvek) a třetí místo organizátoři odmění částkou 65.000 Kč (55.000 Kč licence WocaBee a 10.000 Kč finanční příspěvek).
Organizátor i partneři soutěže nejlepší výkony v učení jazyků odmění už od okresního kola. Všichni žáci z vítězných tříd v každém okrese například získají od partnera LangBee online jazykový kurz angličtiny nebo němčiny v hodnotě 150 Kč a na zajímavé ceny se mohou žáci těšit i v dalších kolech soutěže.
„V oblasti školství a jazykového vzdělávání působíme již od roku 2018. Naší dlouhodobou filozofií je pomáhat školám tam, kde to potřebují, a zároveň modernizovat výuku – nejen tu jazykovou. Proto každoročně podporujeme školy v rámci našeho šampionátu nejen hodnotnými cenami, ale i finančními příspěvky. Těší nás, že jsme v tomto školním roce dokázali tuto formu pomoci navýšit až na čtvrt milionu korun,“ říká Michal Ošvát, CEO společnosti WocaBee.
Velkou motivací jsou také ceny, které může získat každá zapojená škola, žák i učitel v losování. Třídy mohou vyhrát společný výlet do ZOO s výkladem v cizím jazyce, žáci soutěží o iPhone nebo Xbox a jeden učitel z Česka si dokonce užije zasloužený odpočinek u moře.
Jednoduchá registrace
Školy a učitelé mohou žáky přihlásit do soutěže Jazykový WocaBee šampionát do 4. listopadu 2025. Přihlášení je velmi jednoduché – stačí na stránce www.wocabee.app objednat bezplatnou měsíční verzi aplikace WocaBee a následně splnit jednoduché podmínky.
Učitel má zadat žákům v aplikaci alespoň 2 balíčky slovíček k procvičování. Každý žák, který je splní a zároveň absolvuje s aplikací alespoň dvě AI konverzace BeeTalk™, zařazuje sebe, svého učitele i svou školu do losování o zajímavé věcné ceny. Třídy, které aplikaci již používají, jsou do soutěže zařazeny automaticky.
Rekordní účast
Soutěž Jazykový WocaBee šampionát se koná na v České republice a na Slovensku, stejně jako v dalších evropských zemích. Celkovou účast v letošním šampionátu organizátoři odhadují na rekordních 130.000 žáků. Na začátku prosince se v rámci soutěže uskuteční také bonusové mezinárodní finále.
„Velmi nás těší, že se do inovativní soutěže Jazykový WocaBee šampionát každoročně zapojuje více škol z České republiky i dalších zemí. Jsme hrdí, že díky naší aplikaci WocaBee se žáci učí cizí jazyky moderním a velmi efektivním způsobem a zlepšují tak své jazykové znalosti. A ty jsou v dnešním světě neocenitelné,“ dodává M. Ošvát.
Poděkování partnerům
Jazykový WocaBee šampionát v České republice podpořili:
Partneři: Alza.cz, Bridge Publishing House International, LangBee, Martinus, NIVEA
Mediální partneři: Řízení školy, Týdeník školství, Učitelské noviny, all4fun.cz
Zdroj: WocaBee
PROTEXT