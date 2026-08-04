Pop Machine proměňuje pražské legendy v autorské sítotisky

Praha – město symbolů. Golem, Kafka, orloj, alchymie, chrliče, staré uličky i monumentální architektura tvoří jedinečný vizuální svět Prahy. Pop Machine převádí pražské legendy do současného vizuálního jazyka inspirovaného pop artem, street artem a současným grafickým designem. Černobílé legendy Prahy zde získávají živé barvy.
Kurátorem galerie je grafik Martin Fischer, jehož tvorba propojuje street art, pop art a historické rytiny. Galerie představuje autorskou grafiku inspirovanou historií, mýty a atmosférou Prahy. Každý motiv vzniká tradiční technikou ručního sítotisku. Nejde o reprodukce ani digitální tisk, ale o originální autorské grafiky vznikající v malých, číslovaných a signovaných edicích.
Zdroj: Pop machine s.r.o.