Pop-up akce od Hisense s motivem RGB rozzářila novou dominantu FIFA World Cup 2026™

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  18:18
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New York 13. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026™ společnost Hisense 9. června v newyorském Hudson Yards pop-up akci s tematikou RGB. Akce představila oficiální prvky FIFA a spolupráci se značkou Adidas. Návštěvníci si mohli prostřednictvím poutavých interaktivních zážitků vyzkoušet propojení zobrazovacích technologií společnosti Hisense s fotbalovou kulturou. Akce je otevřena veřejnosti jako prostor k prožití atmosféry fotbalového šampionátu.

Zaměření akce: propagace technologie RGB MiniLED a posilování značky

Pop-up akce společnosti Hisense s tematikou RGB se nachází na prestižním místě vedle ikonické stavby „The Vessel" v areálu Hudson Yards v New Yorku. Akce, která probíhá od 9. do 13. června, si klade za cíl vytvořit „novou dominantu", která spojuje identitu značky, technologii a fotbalovou kulturu. Instalace využívá LED obrazovky, které dynamicky zobrazují sdělení značky Hisense, animace v základních barvách RGB a motivy mistrovství světa ve fotbale, čímž chytře interpretuje „RGB" jako hlavní téma akce: „Real Game Begins with Hisense" (Skutečná hra začíná s Hisense). Vyjadřuje tak poselství, že autentický a pohlcující zážitek ze sledování začíná díky špičkové zobrazovací technologii společnosti Hisense.

Akce představila vlajkovou řadu RGB MiniLED společnosti Hisense: tři 116palcové televizory řady UX a jeden 85palcový televizor řady U9. Jako oficiální poskytovatel televizorů pro přezkoumávání situací systémem VAR se společnost v této řadě zaměřuje na problémy při sledování mistrovství světa ve fotbale prostřednictvím technologie RGB MiniLED. Interaktivní hry s fotbalovou tematikou umožnily návštěvníkům na vlastní kůži zažít přesnost barev, čistotu pohybu, pohlcující zážitek z velkoplošné obrazovky a komfort pro oči, čímž proměnily technické parametry v prakticky prožitelné situace při sledování obsahu.

Kampaň IP+ ve spolupráci s adidas: Vytvoření pohlcujícího značkového zážitku

Jako ústřední prvek pop-up akce s technologií RGB se společnost Hisense spojila s firmou adidas a s FIFA, aby vyvinula dva interaktivní zážitky s fotbalovou tematikou:

  • Digitální zrcadlo: Fanoušci stáli před obrazovkou Hisense RGB MiniLED a virtuálně si zkoušeli dresy adidas, přičemž technologie RGB Chromagic věrně zobrazovala barvy dresů a vytvářela personalizované avatary fanoušků.
  • Barevná nástěnná malba: Fotbalová střelecká hra postupně odemykala společnou nástěnnou malbu „Real Game Begins with Hisense", kterou bylo možné po dokončení sdílet na sociálních médiích.

Oba zážitky využívaly technologii Hisense RGB MiniLED jako základní infrastrukturu, čímž převáděly technické parametry do hmatatelné interaktivní zpětné vazby. Tento přístup posunul „Real Game Begins with Hisense" od marketingového sdělení k zážitku, který si spotřebitelé mohli sami vyzkoušet.

Tato spolupráce představuje důležitou součást aktivací souvisejících se sponzorstvím Hisense pro Mistrovství světa ve fotbale 2026TM. Jako oficiální sponzor Hisense aktivně usiluje o partnerství mezi značkami založená na duševním vlastnictví a spolupráci s ostatními sponzory. Díky společnému využívání technologií a vytváření nových scénářů pro zákazníky mění samostatnou prezentaci značky v širší spolupráci více značek, která posiluje vzájemnou důvěryhodnost i celkový dopad kampaně.

Součástí akce byl také program „Our Host with Hisense", jehož cílem bylo podpořit přeměnu návštěvníků na americkém trhu v zákazníky. Účastníci vyplňovali kvízy s fotbalovou tematikou, na jejichž základě byly vygenerovány plakáty s identitou fanoušků v barvách R/G/B a doporučení vhodných produktů. QR kódy nasměrovaly návštěvníky na americký web společnosti Hisense, kde mohli produkty zakoupit. Účast v offline aktivitách navíc umožnila zapojit se do online slosování o slevové kupony, čímž se podařilo propojit návštěvnost akce s podporou prodeje.

Newyorská RGB pop-up akce je součástí sponzorské aktivace společnosti Hisense spojené s FIFA World Cup 2026™. Společnost Hisense využívá technologii RGB MiniLED jako spojující nit, která vplétá jednotlivá sponzorská práva do soudržného příběhu značky, od pohlcujícího zážitku v Hudson Yards v New Yorku přes prezentaci špičkových technologií Hisense v komerční výstavní zóně SFE až po smyslové interakce v muzeu FIFA v Torontu, fanouškovské aktivity na FFF v Mexico City až po technickou prezentaci v operačním centru VAR na veletrhu IBC

Tento přístup převádí motto „Real Game Begins with Hisense" z pouhého poselství do hmatatelných zážitků, převádí profesionální zobrazovací technologii do jazyka scénářů srozumitelného pro spotřebitele a rozšiřuje kontaktní body značky prostřednictvím mezioborových partnerství založených na duševním vlastnictví. Společnost Hisense hodlá i nadále budovat vztahy s globálními spotřebiteli, přičemž technologie bude sloužit jako základní infrastruktura a fotbalová kultura jako nositel emocí.

Zdroj: Hisense

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