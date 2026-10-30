Popírají gravitaci. První evropský Ninja šampionát v Česku startuje v Plzni

Čtyři identické dráhy nabídnou přímé souboje, v nichž rozhodují síla, obratnost i zlomky sekund. Na hlavní trať mají jen tři minuty. Vedle elity se o medaile utkají děti, junioři, masters i týmy. Program doplní soutěž Skills zaměřená na techniku, pohyb, sílu a úchop. Hlavní závod je kompletně vyprodaný.
Páteční a sobotní kvalifikace vyvrcholí v neděli boji o evropské tituly. Finálový blok s elitou a národními týmy odvysílá ČT sport 1. listopadu živě od 09:00 do 10:00. Pořadateli jsou Česká asociace překážkových sportů a Fénix Plzeň.
Více: ninjaeuropeanchampionships.com
Zdroj: OCR, Ninja a Survivalrun sporty Plzeň z. s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59875.