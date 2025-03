Popojedem na Spektrum Home míří do finále, nenechte si ujít poslední díl

Vlastina Svátková v rozhovoru otevřeně mluví o tom, jak vnímá vztahy, samotu i pravou lásku. Přiznává, že ačkoli působí jako společenský člověk, ve skutečnosti je spíše samotář: „Ráda se vracím do ticha a klidu, kde si odpočinu. Ne každého si pouštím blízko, ale když už ano, je to naplno,“ říká herečka, která v pořadu sdílí i své životní zkušenosti s hledáním opravdového porozumění.

„Láska je velmi vzácná. Není to jen zamilovanost, ale to, když člověk zůstává i v těžkých chvílích, když ví, jaký jsme uvnitř, a ne, jen na povrchu,“ říká Vlastina Svátková v rozhovoru s Honzou Musilem. Herečka se také svěřila s tím, jak pečuje o vztahy a proč si nejvíc váží lidí, kteří ji znají a přijímají takovou, jaká je.

Honza Musil: Hosté byli radost, špatné silnice výzva

Během první série pořadu Popojedem přivítal Honza Musil 20 výjimečných osobností. „Nikdy by mě nenapadlo, že je auto opravdu jako intimní zóna pro důvěrné povídání si. Úmyslně nepíši pro rozhovor, ale povídání si. Co host, to originální téma. Snad jen neohleduplnost v silničním provozu je limitující, pokud začnete mluvit na opravdu vážné téma. Ale nakonec i to jsme zvládli,“ ohlíží se moderátor Honza Musil za první sérií.

Diváci se bavili i dojímali při rozhovorech například s Václavem Marhoulem, Lucií Šafářovou, Ondřejem Rumlem, Vicou Kerekeś nebo taky Taťjánou Medveckou. Oblíbená herečka Národního divadla a jeden z nejznámějších dabingových hlasů v pořadu zavzpomínala na své herecké začátky a prozradila, že divadlo má v rodině hluboce zakořeněné a že i po padesáti letech na scéně ji herectví stále naplňuje a fascinuje svou jedinečností.

Pořádně veselý byl díl s Vladimírem Hajdu, který s humorem zavzpomínal na herecké začátky i nezapomenutelné momenty z natáčení. Herecká profese přináší nejen radosti, ale i zajímavé situace, a Ady se podělil o jednu z nich: „Vždycky mě bavilo sledovat, jak jsou herečky na začátku zdrženlivé a nechtějí odhalit ani kousek těla. Pak si na minutku promluví s producentem nebo režisérem a najednou stojí vedle mě úplně nahé. To já jsem s tímhle neměl nikdy problém, já se svléknul hned,“ přiznal herec, který svým vyprávěním rozesmál nejen Honzu Musila, ale i diváky u obrazovek.

Celou sérií diváky provázel oblíbený moderátor Honza Musil, který dokázal vytvořit atmosféru plnou důvěry, upřímnosti a emocí. V každém díle se věnoval nejen osobním tématům, ale také otázkám vztahů, životních hodnot a důležitých rozhodnutí. „Hosté mi přinášeli jen radost. Některé jsem viděl osobně poprvé v životě a byla to setkání senzační. Výzvou bylo jezdit občas po silnicích ve špatném technickém stavu. A největším překvapením bylo, jak diváci pořad Popojedem přijali,“ hodnotí zkušenosti z natáčení Popojedem Honza Musil.

Velikonoční Popojedem maraton!

Pokud jste některý z dílů nestihli, nemusíte zoufat! O Velikonocích si můžete vychutnat celý maraton první série. Od 18. do 21. dubna vždy od 10:10 do 13:00 na Spektrum Home si připomenete inspirativní rozhovory, úsměvné historky i dojemné momenty, které provázely celou sérii.

Televizní stanici Spektrum Home najdou diváci v běžné programové nabídce pozemního vysílání. Pozici, na které ji na svém televizoru naladí, zjistí každý u svého operátora. Vedle populárního Popojedem nabízí také pestrou škálu pořadů o bydlení či zahradě, kulinářské show nebo napínavé soutěže pro celou rodinu. V dubnu Spektrum Home přinese například soutěžní krejčovský pořad Šije celá Británie, reality show Bohatí a chudí nebo oblíbené Ferdinandovy zahrady.

Popojedem, talk show na kolech s Honzou Musilem, vysílá televizní stanice Spektrum Home v sobotu od 17 hodin.

