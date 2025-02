Popojedem na Spektrum Home míří do finále. Talk show přivítá spisovatelku, hudebníka i tenistku

Víte, u koho šije šaty Vica Kerekes? Proč fotograf Robert Vano nemá rád, když je označován za legendu? A která slavná česká herečka by se před kamerou nikdy nesvlékla? S tím vším a mnohým dalším se už svěřili hosté populární televizní talk show Popojedem, kterou vysílá každou sobotu od 17 hodin Spektrum Home.

Díky netradičnímu prostředí i svému typicky citlivému moderátorskému přístupu Honza od svých hostů dostává nečekaně upřímné odpovědi i na osobní témata.

"Žádný televizní štáb, žádné reflektory, jen malé kamery a porty, kterých si v autě ani nevšimnete," zdůrazňuje Honza Musil výhody natáčení za jízdy.

Například herec a muzikant Ondra Ruml se tak v myšlenkách vrátil až na základní školu a přiznává, že už tam trochu umělecky vyčníval a ne vždy v kolektivu zapadl. A fitness trenérka Hanka Kynychová pobavila, když prozradila, že její muž navlékl legíny, když se ji snažil "sbalit".

První řada talk show se nyní blíží do finále, v posledních sedmi epizodách se diváci mohou těšit například na tenistku Lucii Šafářovou, nestárnoucího Karla Vágnera, slovenského herce Vladimíra Hajdu nebo spisovatelku Evu Kubátovou.

"Stanici Spektrum Home naladí diváci již přes rok a půl v běžném pozemním vysílání. I proto se snažíme přinášet stále více naší vlastní originální tvorby pro české publikum. Už nyní se těšíme, až na úspěch Popojedem v příštích měsících navážeme s dalšími skvělými původními pořady," říká Irena Novotná, Country Manager a Head of Marketing AMC Networks, do jejichž portfolia stanice Spektrum Home patří.

Na Spektrum Home samozřejmě nadále nechybí ani tradiční pestrá škála oblíbených pořadů o bydlení či zahradě, světové kulinářské show nebo napínavé soutěže pro celou rodinu. Mezi únorové a březnové novinky tak patří třeba rodinná reality show Bohatí a chudí, nové díly unikátní krejčovské soutěže Šije celá Británie nebo populární série o krásných a praktických zahradních proměnách Ferdinandovy Zahrady.

Fotografie z pořadu Popojedem: https://flic.kr/s/aHBqjBQLbU

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je součástí AMC Networks International, jednou z předních mezinárodních společností na poli televizního vysílání a distribuce tematických televizních stanic, které se soustřeďují na střední a východní Evropu. Současně portfolio AMCNI – Central and Northern Europe nabízí televizní stanice ve čtyřech žánrech: sportovní: Sport1, Sport2, dětské: Minimax, JimJam; zábavně-vzdělávací: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home a filmové: AMC a Film+. Obsah tematických stanic je vytvářen pro místní diváky a trhy v různých jazycích. Je dostupný v celé řadě platforem, včetně HD služeb a nabízí verze pro mobilní telefony.

AMC Networks (AMCX) je domovem řady skvělých televizních a filmových příběhů a postav, a tedy prémiovou destinací pro nadšené a zanícené fanouškovské komunity z celého světa. Společnost vytváří a zaštiťuje populární seriály a filmy různých značek a přináší je divákům, ať už jsou kdekoliv. Její portfolio zahrnuje cílené streamovací služby AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE; kabelové televizní sítě AMC, BBC AMERICA (ta zahrnuje distribuci a obchod pro BBC News v USA), IFC, SundanceTV a We TV; a distribuční vydavatelství IFC Films a RIJE Films. Společnost také spravuje AMC Studios, tedy své interní studio, produkci a distribuci, které jsou za oceňovanými a fanoušky oblíbenými franšízami jako je The Walking Dead Universe nebo Anne Rice Immortal Universe. V neposlední řadě je tu pak AMC Networks International, která spravuje mezinárodní programovou činnost společnosti.

Více informací naleznete na www.amcnetworksinternational.com.