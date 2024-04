POPRVÉ PO 75 LETECH PŘEDSTAVUJE MATTEL NOVÝ ZPŮSOB HRANÍ KLASICKÉ HRY SCRABBLE - ROZEHRAJ TO VÍC!

Způsob, jakým používáme slova, se mění a stejně tak se mění desková hra Scrabble, a proto je nám ctí představit druhou verzi této klasické deskové hry Scrabble - Rozehraj to víc!: kooperativní, rychlejší a víc neformální, která přiblíží tuto ikonickou hru se slovy širšímu publiku, a to akorát včas k Mezinárodnímu dni Scrabble, který slavíme 13. dubna.

Oboustranná hrací deska umožňuje fanouškům vybrat si způsob hry, a to buď nový kooperativní styl Scrabble - Rozehraj to víc!, nebo oblíbenou klasickou verzi, proto se se hrou Scrabble může bavit každý.

Výroba původní hry Scrabble Originál byla ukončena a je nahrazena novou verzí pod obchodním názvem Scrabble CZ, případně Scrabble SK na Slovensku.

Důležitou informací pro všechny hráče v ČR a na Slovensku je, že složení hracích kamenů se oproti předešlé verzi hry nijak nemění.

Způsob, jakým používáme slova, se mění a stejně tak se mění desková hra Scrabble, která dnes představuje druhou verzi této klasické deskové hry Scrabble - Rozehraj to víc!: kooperativní, rychlejší a víc neformální verze této ikonické hry, a to akorát včas k Mezinárodnímu dni Scrabble, který slavíme 13. dubna. Je to poprvé v celé 75leté historii hry Scrabble, kdy došlo k tak významné změně této klasické hry.

Užijte si dvojnásobnou zábavu se dvěma hrami v jedné: nový způsob hry bude nyní součástí každého balení hry. Jednoduše otočte hrací desku a vezměte si balíček karet cílů, který je součástí hry, a pusťte se do hry Scrabble - Rozehraj to víc!.

Nová verze hry Scrabble - Rozehraj to víc!, která byla navržena s ohledem na začlenění a spolupráci, umožňuje hráčům pracovat v týmu a plnit karty s cíli na jejich zvolené úrovni náročnosti. V průběhu hry jsou k dispozici pomocné karty, které hráče povzbuzují. Scrabble - Rozehraj to víc! také nabízí rychlejší hru s jednoduchým bodováním. Oboustranná hrací deska umožňuje hráčům vybrat si hru podle svých představ, ať už chtějí rychlou kooperativní hru, nebo se raději usadí a pustí se do souboje s velkou mírou soutěživosti s tolik oblíbenou klasickou verzí hry.

Od dlouholetých fanoušků hry Scrabble, kteří si chtějí vyzkoušet novou vzrušující verzi hry, kterou znají a milují, až po lidi, kteří se hrou se slovy teprve začínají, Scrabble - Rozehraj to víc! umocňuje zábavu pro rodiny a přátele, a zároveň dává hráčům možnost trénovat a získat sebevědomí, aby si mohli následně vyzkoušet klasický Scrabble, pokud o to budou někdy stát.

Ray Adler, viceprezident, globální ředitel divize her společnosti Mattel, uvedl: "Scrabble skutečně prokázal, že je jednou z nejoblíbenějších deskových her v historii a my chceme zajistit, aby tato hra byla i nadále přístupná všem hráčům. Pro všechny, kteří si někdy říkali, že "hry se slovy nejsou pro mě," nebo se trochu báli klasické verze hry, je Scrabble - Rozehraj to víc! ideální volbou. Týmová a rychlejší hra Scrabble - Rozehraj to víc!, která i nadále opěvuje zázrak slov stejně jako klasická verze, je ale díky novému vzrušujícímu kooperativnímu a dynamickému stylu hry přístupnější a spojuje lidi. Hráči, kteří dávají přednost klasické verzi hry, budou mít i nadále k dispozici klasickou deskovou hru."

Nová verze hry Scrabble – Rozehraj to víc! je navržena tak, aby pomohla novým generacím zamilovat si slova a rozšířit slovní zásobu v časech, kdy vévodí slovo mluvené - podcasty a především videoobsah.

Novou verzi hry Scrabble je možné zakoupit za doporučenou maloobchodní cenu 849 Kč. V rámci oslav mezinárodního dne Scrabble bude o víkendu 13. - 14. 4. 2024 na Alza.cz Scrabble za akční cenu -20%.

