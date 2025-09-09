Poprvé v historii studentské soutěže Modelium zasedne v porotě zahraniční odborník. Dorazí renomovaný japonský architekt Yasumasa Hayashi

Ostrava 9. září 2025 (PROTEXT) - Do finální etapy 17. ročníku mezinárodní soutěže Modelium vstupuje dvanáct studentských týmů z Česka a Slovenska. Letošní ročník navíc přináší jednu zásadní novinku. V porotě superfinále vůbec poprvé zasedne zahraniční odborník, japonský architekt Yasumasa Hayashi ze studia ArchTank. Debutovat bude také Stefan Jansch z nedávno založené rakouské společnosti HSF System AT, která je součástí mezinárodní stavební skupiny HSF System.

Účast japonského architekta v porotě není náhodná. PURPOSIA Group, do níž patří stavební skupina HSF System, je oficiálním partnerem české účasti na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace. "Jeden z konkrétních výsledků tohoto partnerství je právě zapojení Yasumasy Hayashiho do soutěže Modelium. Studenti tak získají možnost konfrontovat své práce s pohledem uznávaného architekta, který přináší inspiraci z jiné kulturní i profesní tradice," říká Jan Hasík, předseda představenstva PURPOSIA Group.

Na mezinárodní superfinále do Ostravy přijede japonský architekt Yasumasa Hayashi, CEO studia ArchTank, které propojuje tradici s moderní architekturou. Je držitelem několika prestižních ocenění, například Good Design Award 2024 za projekt Roaster’s House v Hirošimě. "Projekt Modelium mě zaujal energií a vizí, kterou přináší mladým lidem. Těším se, že se v Ostravě setkám se studenty, kteří dokázali své nápady přetavit do skutečných modelů," uvádí Yasumasa Hayashi.

Do soutěže Modelium se letos zapojilo 83 týmů ze 40 škol z Česka a Slovenska. Jejich úkolem bylo vytvořit z vlnité lepenky originální model národního pavilonu pro světovou výstavu EXPO. "Študenti sú budúcnosť stavebníctva a Modelium im dáva priestor ukázať kreativitu, tímovú spoluprácu a schopnosť presadiť nápady. Verím, že si odtiaľ odnesú skúsenosti, ktoré využijú vo svojej profesijnej dráhe," říká Tomáš Kosa, ředitel mezinárodní stavební skupiny HSF System.

Mezinárodní stavební skupina HSF System vstoupila nedávno do Rakouska, takže mezi superfinálové porotce premiérově zasedne také Stefan Jansch, Country Manager HSF System AT: "Velmi se na tuto zkušenost těším, protože bychom rádi v příštích letech prestižní soutěž rozšířili z Česka a Slovenska také do Rakouska, takže mladé stavařské naděje ze středních škol budou mít unikátní příležitost porovnat své kreativní síly v ještě větším mezinárodním měřítku."

Česká část soutěže Modelium vyvrcholí ve čtvrtek 25. září v Ostravě, slovenské národní finále proběhne v úterý 30. září v Žilině. Z obou kol postoupí vždy čtyři nejlepší týmy, které se 30. října utkají v mezinárodním superfinále na City Campusu Ostravské univerzity. V českém finále se představí studenti ze Střední průmyslové školy stavební v Brně, Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové, Střední průmyslové školy stavební a obchodní akademie v Kadani, Odborné střední školy podnikání a mediální tvorby v Kolíně a SPŠ stavební a SOŠ stavební a technické v Ústí nad Labem.

Vítězný tým českého národního kola získá finanční odměnu 15.000 Kč a zaměstnanci HSF System udělí vlastní cenu v hodnotě 7500 Kč. Čtyři nejlepší projekty postoupí do mezinárodního superfinále, ve kterém se utkají se čtveřicí týmů ze Slovenska. Vítěz celého klání si odnese 25.000 Kč, druhý tým 15.000 Kč a třetí 10.000 Kč. O Cenu veřejnosti v hodnotě 5000 Kč se bude hlasovat na sociálních sítích soutěže Modelium a Svaz výrobců vlnitých lepenek udělí cenu za kreativní práci s lepenkou v hodnotě 10.000 Kč.

Za organizací a podporou soutěže stojí stavební skupina HSF System jako pořadatel a generální partner. Hlavním partnerem je developerská skupina ANTRACIT. Obě jsou součástí přední evropské investiční skupiny PURPOSIA Group. Produktovým partnerem soutěže je český Svaz výrobců vlnitých lepenek.

 

Modelium

Mezinárodní soutěž Modelium je určena žákům středních škol se zaměřením na stavebnictví z Česka a Slovenska. Podstatou je vytváření původních modelů staveb ekologického a udržitelného materiálu (vlnitá lepenka) na zadané téma, např. Plovoucí město, Nejvyšší mrakodrap Evropy, Dům na Marsu, Národní knihovna ČR nebo Škola snů. Během historie se již postavilo skoro 400 modelů různých staveb. V prvním kole soutěžící posílají fotografie modelů. Odborná porota vybere 6 z každé země. Ti postupují do českého a slovenského národního finále. Z obou národních kol vzejde osmička superfinalistů. Nejlepší si rozdělí přes 100.000 Kč. Vítěz si odnese 25.000 Kč a putovní pohár. Finálová kola se konají na zajímavých místech jako hlavní nádraží v Praze, Štefánikova hvězdárna, Dolní Vítkovice, Vodní dílo Šance či Klementinum. Projekt Modelium získal 2. místo v československé komunikační soutěži Zlatý středník 2024 v České republice a 3. místo v komunikační soutěži PROKOP 2025 na Slovensku.

 

Zdroj: HSF System

 

 

