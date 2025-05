Poprvé za 26 let máme k dispozici kompletní informace o digitálních kompetencích jedné zajímavé profesní skupiny

Díky aktivnímu naplňování strategie rozvoje jednoho z krajů a spolupráci jednoho racionálně a hospodárně uvažujícího města s místní šikovnou základní školou jsou na světě první kompletní výsledky praktických ECDL zkoušek všech učitelů a učitelek mateřských a základních škol z regionu. Vzhledem k tomu, že certifikační zkoušky ECDL jsou obvykle dobrovolné, jde v tomto případě o data mimořádně zajímavá.

Celkem 213 učitelů a učitelek během půldruhého roku povinně skládalo pět praktických zkoušek ECDL. Šlo o relativně jednoduché zkoušky, které podle mezinárodních standardů ECDL odpovídají digitální gramotnosti, což je stejný rozsah a hloubka digitálních dovedností, jaké jsou požadovány podle stejných standardů po absolventech základních škol.

• Computer & Online Essentials (Práce s počítačem a internetem)

• Information Literacy (Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu)

• Online Collaboration (Spolupráce a výměna informací na internetu)

• Application Essentials (Práce s webovými aplikacemi)

• Cyber Security (Bezpečné používání digitálních technologií)

A jak to dopadlo?

• 15 z celkového počtu 213 učitelů úspěšně absolvovalo všech pět zkoušek a lze je tedy podle zmíněných standardů považovat za digitálně gramotné.

• 88 z 213 účastníků zkoušek dokončilo všechny požadované zkoušky

• 95 z 213 účastníků složilo úspěšně pouze 2, 3 nebo 4 zkoušky, což splňuje požadavky pouze na tzv. digitální povědomí.

• 103 z 213 účastníků úspěšně složilo pouze 1 zkoušku nebo neuspěli v žádné z pěti předepsaných zkoušek.

Díky tomuto projektu a konceptu ECDL/ICDL má město k dispozici detailní informace o tom, jaké konkrétní digitální znalosti a dovednosti má každý z účastníků zkoušek a je tedy možné připravit pro pedagogy přesně zacílené vzdělávání, což je ostatně plánovaná druhá fáze zmíněného projektu.

Poznámka autora:

Z pochopitelných důvodů plně respektujeme přání dotčeného města nezveřejnit název samosprávního celku, i když si myslíme, že by si toto město naopak zasloužilo veřejné poděkování za odvahu odhalit skutečný stav digitálních dovedností pedagogů všech zřizovaných škol. Přitom původní motivace města byla prostá. Když má město hradit počítačové vybavení škol, chtělo vědět, zda jej zaměstnanci těchto škol umí smysluplně využívat a zda případně omezit financování tohoto vybavení nebo podpořit vzdělávání svých pedagogů.

O mezinárodním konceptu ECDL/ICDL

ECDL/ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy and Digital Skills je celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL/ICDL definuje mezinárodní standardy (minimální vzdělávací obsah) v podobě tzv. ECDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL/ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální kompetence objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky v reálném programovém prostředí.

Zkoušky dle konceptu ECDL/ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na konkrétní výpočetní technice a programovém vybavení. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL/ICDL certifikátů, které mají časově neomezenou mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL/ICDL zkoušek v národním prostředí.

Kontakt:

Ing. Jiří Chábera, MBA

manažer vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL/ICDL pro ČR, ČSKI, CertiCon a.s.

jiri.chabera@ecdl.cz

www.ecdl.cz

www.facebook.com/ECDLCZ

www.linkedin.com/company/ecdlcz