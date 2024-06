Popularita Česka jako destinace pro digitální obory roste, hlavním argumentem je bezpečnost

"Atraktivita České republiky jako lokality pro založení a provoz centra digitálních podnikových služeb byla vždy dána zejména dostupností a blízkostí ke klíčovým trhům, kvalitou infrastruktury and rovněž optimální časovou zónou umožňující poskytování služeb na globální úrovni. Nyní se ukazuje, že převažují nové důvody, zejména bezpečnost a stabilita země a kvalita zdejšího života," říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL s tím, že bezpečnosti daly mezinárodní firmy v průzkumu váhu 9,2 z 10, kvalitě života 8,7 a stabilitě země 8.

Bezpečnost země byla důležitým argumentem například i pro společnost Vendavo, která v České republice provozuje své vývojové centrum: "Důraz na bezpečnost všech našich zákazníků a zaměstnanců pro nás byla při hledání destinace zcela klíčová," říká Jacob Ringler, šéf vývoje a ředitel českého zastoupení společnosti Vendavo, a dodává: “Na českém trhu je také skvělá síť odborníků na kybernetickou bezpečnost, nedávno jsme proto přesunuli z USA do České republiky i pozici manažera informační bezpečnosti, který kolem sebe vybudoval úžasný tým. Jak vždy říkám, každá společnost, která investuje do informační bezpečnosti, vysílá všem zákazníkům signál, že bere veškeré otázky kolem bezpečnosti a soukromí dat vážně. Česká republika nám pomáhá tento slib dodržovat.”

ČR země s největším podílem zaměstnanců v digitálních podnikových službách

Silnou pozici České republiky v IT a digitálních podnikových službách dokládá i nedávný průzkum Grafton Recruitment. Dle něj je Česká republika dokonce zemí s největším podílem pracovníků podnikových služeb na celkovém počtu obyvatel a svou pozici premianta si drží i navzdory vyššímu zdanění práce ve srovnání s okolními zeměmi. "Z průzkumu, do kterého bylo zapojeno 15 zemí, vyplývá, že zatímco například v sousedním Polsku činí podíl zaměstnanců oboru na celkovém počtu obyvatel země 1 % a v Rumunsku dokonce ještě méně, v České republice se blížíme již ke 2 %, a to i navzdory tomu, že již neplatíme za levnou lokalitu," vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment, s tím, že vyšší náklady zde investorům nahrazuje vysoká kvalita, kterou v České republice našli.

Kvalita života táhne zaměstnavatele i zaměstnance

Kvalita života a schopnost trhu přilákat experty i ze zahraničí je dalším důležitým argumentem, který hovoří pro Českou republiku. A nemyslí si to jen samotní zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci 90 národností, kteří pro obor pracují. Kvalitu života v Česku v průzkumu ABSL zmínilo 54 % respondentů z řad zahraničních pracovníků, 46 % pak chválilo i dobré finanční ohodnocení. Právě úrovně mezd se týká další prvenství České republiky jako destinace pro firmy z oboru digitálních podnikových služeb. Z dat Grafton Recruitment vyplývá, že ve srovnání se 14 zeměmi, kde tento obor působí, je v ČR největší rozdíl mezi průměrnou mzdou země a průměrnou mzdou na nemanažerských pozicích ve zmiňovaném oboru. Tento rozdíl činí plných 895 euro a ukazuje, jak atraktivní zaměstnání obor kvalifikovaným Čechům a expatům nabízí. Pro srovnání, v Polsku činí tento rozdíl 712 euro, v Portugalsku 701 euro, ve Velké Británii 657 euro, v Rumunsku 466 euro a ve Španělsku dokonce jen 144 euro. "I díky tomu setrvale roste průměrná doba, po kterou zaměstnanci oboru zůstávají u jednoho zaměstnavatele. Meziročně stoupla o 4 měsíce a činí již bezmála 4 roky," doplňuje Jonathan Appleton.

ČR může světu konkurovat i v oblasti prémiových kancelářských prostor

Obor IT a digitálních podnikových služeb je oborem kancelářským, pro investory je tedy důležitá i úroveň místního kancelářského trhu, a to včetně cenového nastavení. "Pracovní prostředí nabízí obor skutečně prémiové. I navzdory vysokému podílu flexibility a možnosti pracovat z domova vnímáme rostoucí zájem firem o kultivaci pracovního prostředí dle nejnovějších trendů a standardů," říká Jana Vlková, šéfka oddělení Workplace Advisory a Office Agency ve společnosti Colliers, a dodává: "Nájemné sice mírně roste, na rozdíl od řady okolních zemí jde však jen o růst mírný a trh díky tomu vykazuje značnou stabilitu. Pro investory, hledající vhodnou destinaci pro své pobočky, centra podnikových či IT služeb anebo obchodní jednotky, tak Praha i celá ČR zůstává velmi atraktivní lokalitou, která dokáže konkurovat jak zemím z regionu střední a východní Evropy, tak například i Španělsku a Portugalsku, tedy trhům, kde kancelářské obory, jako jsou právě podnikové služby, aktuálně rostou." Nejvyšší dosažitelné nájemné, tzv. "prime", se na pražském trhu v 1. čtvrtletí v prémiových budovách v centru města pohybovalo na úrovni přibližně 28,00 € za m2 za měsíc, v nejlepších lokalitách širšího centra 19,00 € za m2 za měsíc a v nejlepších lokalitách ve zbytku města na úrovni do 16,00 € za m2 za měsíc. Pro srovnání, například v Lisabonu se cenová úroveň aktuálně pohybuje mezi 21 a 28 € za m2 za měsíc, v Madridu mezi 24 a 37 € a ve Varšavě mezi 21 a 27 € pro prémiové lokality.

Zdroj: ABSL

