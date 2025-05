Pořád se něco děje! Národní divadlo moravskoslezské v sezoně 2025/2026: 12 premiér, z toho dva mimořádné projekty. Rekonstrukce jevištních technologií v Operním domě

Tucet premiér je méně než v jiných sezónách běžných 18 novinek, ale má to logický důvod: „operní“ dům ostravské scény, Divadlo Antonína Dvořáka, se dočká kompletní modernizace horní sféry jevištních technologií – digitalizace tahových jednotek a jejich řízení. Rekonstrukční práce zaberou více než 4 měsíce a začnou na konci června, divadlo bude do konce října kompletně uzavřeno. Pak tam poběží zkušební provoz a premiérové tituly tam diváci uvidí až v roce 2026.

Čtyřsouborové ostravské divadlo začalo 12. května prodávat všech 16 skupin předplatného na sezónu 2025/2026. Díky předplatnému je možné ušetřit 30–80 % z ceny běžného vstupného a jako každoročně podrží NDM stávajícím předplatitelům jejich místa pro příští sezónu do konce června tak, aby měli dost času si vybrat z nové nabídky. Zůstává také flexibilní MOJE ABO, to se ale dá pořídit pouze na vybraná představení v měsících, které divadlo právě prodává (divák si sám vybere minimálně 4 různé tituly = mínus 30% z ceny vstupenek). Brožury s kompletními informacemi o nové sezóně, novinkách i předplatném najdou diváci v divadlech, pokladnách a také na webu www.ndm.cz. Předplatné lze pořídit osobně i online.

„Pro 107. sezónu jsme zvolili motto POŘÁD SE NĚCO DĚJE. Ano, pořád se něco v našem divadle děje! Kvůli rekonstrukci jevištních technologií v Divadle Antonína Dvořáka sice divákům nabídneme od září menší počet premiér, dvanáct, ale například v Divadle Jiřího Myrona bude více repríz inscenací, především muzikálových. Zařazovat je budeme v blocích za sebou po dvou až čtyřech reprízách. Muzikálové produkce jsou totiž technicky velmi náročné a více představení zahraných po sobě je zárukou co nejvyšší kvality každé reprízy. A čeká vás jich opravdu hodně,“ slibuje ředitel Národního divadla moravskoslezského Jiří Nekvasil. Muzikál lehce vybočí z trendu uvádění světových titulů a nabídne po čase další původní a přímo pro soubor vytvořené dílo. Na začátku sezóny připraví dva mimořádné projekty operní soubor, dvě operní premiéry pak budou následovat po dokončení rekonstrukce technologií na domovské scéně Divadla Antonína Dvořáka. Balet má v plánu jeden složený večer postavený především na dvou choreografiích Jiřího Kyliána a na Mozartově hudbě. Sami tanečníci pak vytvoří originální komorní projekt pak jako druhou novinku baletního souboru. Činohra chystá pět „emočně silných“ novinek a oslovila ke spolupráci i režiséry, kteří tvoří či už vytvořili výjimečné inscenace v této a minulé sezóně – Jakuba Šmída, Josefa Doležala a Aminatu Keitu

OPERA Národního divadla moravskoslezského bude sice mít kvůli rekonstrukci zavřené domovské Divadlo Antonína Dvořáka, ale soubor uchystá v září a v říjnu dvě výjimečná díla pro jiné prostory. „V koprodukci se Svatováclavským hudebním festivalem nastudujeme pro jediné uvedení 18. září v katedrále Božského Spasitele monumentální oratorium Franze Liszta Christus. Je to Lizstovo nejrozsáhlejší a nejambicióznější duchovní dílo. Sleduje klíčové momenty Kristova života – od narození přes utrpení až po oslavu zmrtvýchvstání – ve třech tematicky propojených částech. Oratorium je provozně mimořádně náročné a neuvádí se často. V říjnu pak nastuduji se souborem operu nejhranějšího současného skladatele Philipa Glasse Proces na motivy románu Franze Kafky. Uvedeme ji pouze 12x v 15 dnech v komorním prostředí kostela svatého Václava v centru Ostravy, “ přiblížil ředitel divadla a režisér Jiří Nekvasil. Operu Philipa Glasse mělo divadlo v plánu uvést už v roce 2020, ale zasáhl covid.

Po rekonstrukci připraví soubor v Divadle Antonína Dvořáka únorovou premiéru operní verze starozákonního příběhu Mojžíš a faraon od Gioacchina Rossiniho z roku 1827 v hudebním nastudování Davida Švece a v režii nadějného mladého režiséra Vladimíra Johna. Jde o výpravné hudební zpracování starozákonního biblického příběhu z počátku Druhé knihy Mojžíšovy a operu uvede NDM v novodobé české premiéře. „V závěru sezóny nás čeká fantastický titul, operní prvotina Sergeje Prokofjeva Hráč. Diváci se mohou těšit na hudbu plnou adrenalinu a na psychologicky strhující příběh patologického hráče podle Dostojevského románu. V hlavní roli Alexeje se vystřídají Alexej Kosarev a Luciano Mastro,“ připojil hudební ředitel opery NDM Marek Šedivý s tím, že ostravská inscenace bude teprve druhým nastudováním opusu v Česku a NDM tím obohatí svou řadu operních hitů 20. století.

ČINOHRA NDM láká na sezónu silných prožitků a tři české premiéry! Dramaturgii postavila na tématu lidské důstojnosti a jejích podob. „Důstojnost ukradená, důstojnost skrytá, důstojnost nedosažitelná, důstojnost prázdná a předstíraná… Jako by hrdinům našich novinek důstojnost unikala, snad jako by jí byli zcela zbaveni. A je velmi varovné, že tito hrdinové nejsou neobvyklí lidé, nežijí neuvěřitelné příběhy, jsou z našeho světa. Ze světa, kde se běžně nenávidí pro lásku, bije do slabých a lže pro dobrou pověst,“ přiblížil šéf činohry Vojtěch Štěpánek, kterého v říjnu čeká premiéra hry Kardinální chyba od dvojice autorů Alistaira Beatona a Dietmara Jacobse. Inteligentní humor, lehká provokace a postavy jako ze seriálu Mladý papež se na českém jevišti (v Divadle „12“) objeví poprvé. Sezónu novinek 2025-2026 v Národním divadle moravskoslezském přitom zahájí právě činohra. Působivou psychologickou studii o moci a zradě v partnerských vztazích s názvem Podoba věcí nazkouší Josef Doležal v komorním Divadle „12“ v září.

Tři „velké“ tituly uvede činohra už ve zrekonstruovaném Divadle Antonína Dvořáka po Novém roce. Jakub Šmíd se zhostí režijní práce na dramatizaci Dostojevského románu Idiot, premiéra bude v lednu 2026. Další soudní drama Ferdinanda von Schiracha – Bůh – je o právu na eutanazii. Nazkouší je pro premiéru na konci února opět šéf souboru. Diváci NDM znají Schirachův Teror a ani tentokráte nebudou ochuzeni o možnost sami rozhodnout, zda má hrdina hry právo asistovaně zemřít, když je vlastně zdravý, jen zkrátka už nechce žít dál. Aminata Keita a Jiří Sedláček – toto spojení láká na Velrybu, drama známé u nás díky oscarovému filmu s Brandonem Fraserem v titulní roli. Oceňovanou divadelní hru Samuela D. Huntera o sebeúctě a pocitu vlastní (ne)hodnoty uvede činohra NDM v české premiéře v dubnu 2026. „S překvapivým spojením humoru a smutku nutí Velryba diváky přemýšlet o lidech na sociálním okraji, o vztazích, které nás definují, a o vnitřních bitvách, které musíme vybojovat v zásadních chvílích našich životů,“ shodují se režisérka s dramaturgem Norbertem Závodským.

BALET NDM chystá další komponovaný večer složený z různých choreografií a jednu světovou premiéru v komorní „Dvanáctce“. „Inscenaci Nejen Mozart! uvedeme v březnu 2026 symbolicky u příležitosti 270. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. Ve složeném večeru uvidí diváci díla mezinárodně uznávaných choreografů a jednu světovou premiéru nastudovanou přímo u nás a pro náš soubor. Těžiště večera tvoří dvě odlišné, a přitom spřízněné choreografie Jiřího Kyliána Sechs Tänze a Petite Mort. Obě se opírají o geniální hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. V průběhu večera zazní i další Mozartovy skladby, které se stanou inspirací pro izraelsko-francouzskou choreografku Leu Bessoudo Greck, jejíž kreaci Šárka už diváci znají ze složeného večera s názvem ČISTÁ RADOSTance. Dramaturgii večera vyvážíme několika humornými kousky, mezi něž zcela jistě patří duet Balet 102 choreografa Erica Gauthiera: Téměř po celou dobu nebude znít hudba, ale Gauthierův hlas, který postupně odpočítá všech 102 tanečních pozic v pas de deux. S nadsázkou a bezostyšně parafrázuje ikonické obrazy mistrů choreografické inovace a celému večeru dodá odlehčený a zábavný rozměr,“ láká šéfka baletu NDM Lenka Dřímalová.

Na malém jevišti Divadla „12“ uvede soubor v červnu příštího roku titul Babylon balet s podtitulem Ztraceno v překladu – nalezeno v pohybu. „V biblickém Babylonu vedlo zmatení jazyků k rozpadu společnosti. V Babylon baletu našeho souboru naopak dochází k propojení a vzniku něčeho nového: čtyři tanečníci – čtyři různé příběhy, temperamenty, jazyky i kultury – kteří skrze tanec hledají způsob, jak znovu porozumět druhým i sami sobě. V režii operního režiséra a scénického výtvarníka Rocca,“ doplnila Lenka Dřímalová.

MUZIKÁL NDM tentokráte nabídne jednu premiéru – půjde o původní dílo napsané přímo na tělo souboru. Inscenace souboru NDM mají běžně 60 až 100 vyprodaných repríz a v posledních letech se muzikál v Divadle Jiřího Myrona zaměřil především na uvádění světových titulů. „Pokud ale chceme uvádět pravidelně novinky, musejí do derniéry i tituly, které hrajeme dlouho, ale stále jsou u diváků v oblibě. To byl z nedávné doby třeba případ Rebeccy. Většina našich inscenací má velký divácký potenciál i do příštích let – to platí pro inscenace ve velkém divadle i v komorní ‚Dvanáctce‘ a ty chceme samozřejmě hrát co nejčastěji. V Divadle Jiřího Myrona proto uvedeme v příští sezóně jen jednu novinku místo obvyklých dvou. Bude to v lednu 2025 původní muzikál skladatele Zdeňka Krále a libretisty Tomáše Vůjtka s názvem Tak se nám stalo… Příběh tří kamarádek se odehrává v našem kraji v dobách minulých i nedávných. Je o síle ženského přátelství a o životě v dobách k nepřežití,“ přiblížila šéfka souboru Gabriela Petráková.

Národní divadlo moravskoslezské kromě divadelních produkcí pořádá pravidelně v obou velkých divadlech výstavy, ve slavnostním sále Divadla Jiřího Myrona hostí koncerty. Ateliér pro divadelní vzdělávání při NDM se pravidelně účastní mezinárodních projektů, pracuje s dětmi, teenagery i seniory a na kontě má i několik inscenací. V končící sezóně se pod křídly NDM velmi dobře rozjel klub Mladý divák (www.mladydivak.cz), který nejenže nabízí atraktivní divadelní produkci NDM a dalších ostravských divadelních scén, ale spolupracuje s dalšími kulturními institucemi, pořádá pro členy setkání s umělci - herci, zpěváky, tanečníky i inscenátory, nebo zajištuje vstupenky na koncerty v ostravských klubech. NDM má také skvěle nastartovaný program stáží a praxí pro studenty vysokých škol.