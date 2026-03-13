Poradenská společnost Resonance Consultancy představuje nejlepší evropská města pro rok 2026

Cannes (Francie) 13. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Londýn drží první místo a evropská města soupeří o investice, talenty a návštěvníky uprostřed rostoucího vnímání rozdílů. Společnost Resonance Consultancy, přední poradce v oblasti brandingu míst, vytváření veřejných prostor a marketingu měst, dnes zveřejnila svou čtvrtou výroční zprávu a žebříček Nejlepší evropská města pro rok 2026, který se zaměřuje na 100 evropských měst, která formují budoucnost.

Evropa nebyla nikdy tolik žádanou destinací, a to i přes pokračující ruskou agresi na jejích hranicích a celosvětovou ekonomickou nejistotu. Zpráva uvádí, že téměř polovina globálních preferencí cestovních cílů nyní směřuje do Evropy, což je nárůst oproti loňským 41 %. Výzkum však rovněž odhaluje rostoucí nesoulad mezi tím, co města skutečně poskytují, a tím, co si o nich svět myslí. Tento rozdíl už není pouze otázkou brandingu. Společnost Resonance zjistila, že korelace mezi výkonem měst a jejich vnímáním je pouze 0,54, což vytváří vysoce konkurenční výhodu pro města, která dokáží sladit infrastrukturu, politiku a reálné zkušenosti s důvěryhodným příběhem pro investory, zaměstnavatele, talenty a návštěvníky.

Přední evropská města proměňují narušení situace v hnací sílu pokroku," uvedl Jeremie Feinblatt, hlavní poradce ve společnosti Resonance Consultancy. „Rozdíl mezi vnímáním a realitou je nyní otázkou bilance. Ovlivňuje seznamy preferovaných investorů, důvěru zaměstnavatelů i výdaje návštěvníků," dodal.

Vítězové spojují investice do základů, které lidé pociťují každý den, jako je bydlení, mobilita, veřejný prostor a bezpečnost, s příběhem, který tyto zisky dokazuje na trhu. Města, která nedokážou sladit realitu s reputací, zaostanou v soutěži o lidi a kapitál."

Top 10 nejlepších evropských měst pro rok 2026 

Londýn

Paříž

Berlín

Řím

Barcelona

Madrid

Amsterdam

Vídeň

Kodaň

Stockholm

Proč je letošní žebříček důležitý pro představitele měst

Žebříček nejlepších evropských měst roku 2026 přichází v okamžiku, kdy se strategie měst přepisuje v reálném čase.

  • Turistický boom v Evropě nyní pohánějí Evropané. Domácí a vnitroevropské cestování posiluje rekordní poptávku a mění, kde se na kontinentu vytváří hodnota.
  • Geopolitika posouvá města na pozici tahounů. Jak se dodavatelské řetězce přesouvají blíže domovu a bezpečnost a energie se stávají každodenními faktory, města se stávají operačními centry evropské odolnosti.
  • Růst počtu návštěvníků nutí města zavádět nový provozní model. Města, která postupují nejrychleji, investují do zážitků a zároveň zpřísňují nástroje řízení, které chrání dostupnost bydlení, veřejný prostor a důvěru obyvatel.
  • Rozhodnutí o talentech se vyhrávají na úrovni ulic. Pro zaměstnance v produktivním věku a firmy, které o ně soutěží, se čím dál více rozhodujícím faktorem stávají pěší dostupnost, cyklistické sítě, přístup k veřejné dopravě, zdravotní výsledky a dostupnost bydlení.
  • Riziko klimatu je nyní součástí nabídky. Expozice a schopnost adaptace stále více ovlivňují alokaci kapitálu, pojistné krytí a dlouhodobé plánování.

Města, která zlepšují kvalitu života a zároveň zůstávají propojená a snadno objevitelná, budou v žebříčku nadále stoupat," řekl Jason McGrath, výkonný viceprezident a vedoucí oddělení reputace firem v USA ve společnosti Ipsos, partnera zprávy pro výzkum spotřebitelů. „Nejkonkurenceschopnější místa jsou ta, ve kterých si lidé dokáží představit, že tam budou žít, brzy je navštíví a budou tam budovat kariéru."

Co odhalují tři nejlepší města o nové evropské strategii

Londýn si udržuje globální prvenství díky neustálé proměně v oblasti byznysu, kultury a propojení. V roce 2024 dosáhly výdaje zahraničních cestovatelů téměř 18,9 miliardy eur a letecká konektivita zůstává v žebříčku nejsilnější, což podporuje pokračující růst turismu i investic.

Paříž proměňuje městské ambice v každodenní realitu. Město má nyní více než 1000 kilometrů cyklostezek, od roku 2020 přidalo více než 100 hektarů nových pěších zón a pokračuje v rozšiřování projektu Grand Paris Express, který má zásadně proměnit dostupnost a mobilitu v celé metropolitní oblasti.

Berlín spojuje kulturní přitažlivost se silnou inovační infrastrukturou. Město v roce 2024 překonalo hranici 30,6 milionu hotelových přenocování a pokračuje v realizaci velkých transformačních projektů včetně přeměny letiště Tegel na Berlin TXL, jehož součástí jsou projekt Urban Tech Republic a čtvrť Schumacher Quartier zaměřená na dřevostavby.

Kromě první trojice zpráva zaznamenává jasný posun: městský příběh už nepatří jen tradičním metropolím. Vedle globálních center se prosazuje stále více sekundárních a rozvíjejících se měst, která často stavějí rychleji, jsou nákladově konkurenceschopnější a mají silnou ambici růstu.

Jak byl žebříček sestaven

Žebříček nejlepších evropských měst vychází z proprietárního skóre Place Power™ Score společnosti Resonance, které kombinuje výkon a vnímání ve třech pilířích: obyvatelnost, oblíbenost a prosperita.

Pro rok 2026 hodnotila společnost Resonance metropolitní oblasti s více než 500.000 obyvateli pomocí 47 ukazatelů v rámci 33 podkategorií doplněných o uživatelské signály z hlavních online platforem a o výzkum vnímání od společnosti Ipsos. Ipsos se dotazoval 5000 lidí v 10 evropských zemích na města, ve kterých by nejraději žili, brzy je navštívili a kde podle nich existují nejlepší pracovní příležitosti.

Údaje o riziku klimatu poskytuje společnost AlphaGeo. Žebříček od roku 2022 nezahrnuje ruská města.

 

O společnosti Resonance Consultancy

Společnost Resonance vytváří transformační strategie, značky a kampaně, které umožňují destinacím, městům a komunitám naplno rozvinout svůj potenciál. Resonance spolupracuje s místy v oblasti vytváření veřejných prostor, brandingu měst a marketingu míst. Více informací naleznete na ResonanceCo.com .

O společnosti Ipsos

Ipsos je globální společnost pro průzkum trhu, která provádí dotazníková a průzkumná šetření veřejného mínění na trzích po celém světě. Více informací naleznete na Ipsos.com .

Kontakt: Tom Gierasimczuk, VP, Communications, Resonance Consultancy, tom@resonanceco.com

