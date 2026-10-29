Poradna OK GROUP: Co dělat po střetu se zvěří a proč ji nikdy neodvážet

Zdroj: M-Communication
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59841.
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Zdroj: M-Communication
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59841.
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce. Proměnou má projít...
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...
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Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové nádoby. Některé zůstaly na svých místech tak dlouho, že si zahrály i ve filmu. Jeden betonový pamětník...
Žalobce obžaloval devětatřicetiletého muže z vraždy čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku, pokusu vraždy a dalších dvou činů. Hrozí mu výjimečný trest, uzavření dohody žalobce neočekává....
Při oslavách Dne boje za svobodu a demokracii v Brně vyvrcholí 17. listopadu závěrečným představením hudební festival Janáček Brno. Uskuteční se také pouliční...
Čtyřiadvacátý ročník festivalu Colours of Ostrava zakončí nizozemský hudebník Martin Garrix, jeden z nejlepších DJů světa. Na festivalu se představil už v roce...
Karlovarský kraj chce zapojit obyvatele do využívání unikátních přírodních zdrojů a pomoci tak prodloužení jejich věku a zlepšení zdraví. Ačkoli za přírodními...
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V Telči na Jihlavsku a jejím okolí se odborníci v rybnících snaží snížit počty invazního sumečka černého. Projekt uskutečňuje město s Ústavem biologie...
V Čáslavi na Kutnohorsku se vítězné sdružení My pro Čáslav dosavadního starosty Jaromíra Strnada dohodlo na spolupráci s Občany společně, ODS a ANO. Dohromady...
Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...
Vysoké Mýto na Orlickoústecku povede ředitel muzea Jiří Junek (Mladé Mýto). Jeho uskupení kandidovalo poprvé a volby vyhrálo. Junek byl na třetím místě, ale...
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U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín byl mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...
Host penzionu poblíž Hanušovic ukradl ve čtvrtek kolem druhé hodiny ranní auto majitele ubytovacího zařízení a rozjel se s ním do Šumperku. Jenže po cestě havaroval a vůz převrátil na střechu. Z auta...