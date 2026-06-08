Porcelánka Thun a sklárny Moser a Koulier - hvězdy 60. Filmového festivalu

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Karlovy Vary 8. června 2026 (PROTEXT) - Vřídelní kolonáda v Karlových Varech bude i v letošním roce hostit v rámci doprovodného programu 60. ročníku filmového festivalu tvůrčí dílny české porcelánky a dvou skláren. Svoji práci zde představí největší český výrobce porcelánu Thun, dále sklárna Moser – hrdý dodavatel festivalových cen Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a Koulier – výrobce skleněných vánočních i nevánočních ozdob. Sklárny již své ocenění získaly. Čeští skláři byli před dvěma lety zapsáni na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Aby jejich práci vidělo co nejširší publikum, opakovaně se stávají součástí doprovodného programu a filmovým fanouškům nabídnou tvořivé zastavení a odpočinek mezi jednotlivými projekcemi. Sklárny a porcelánka nabídnou workshopy, v nichž si osvojí novou dovednost a naučí se něčemu krásnému. Ozdobí si svoji vlastní ozdobu nebo hrnek. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary tak opět propojí několik světů najednou, podobně jako to dokáže právě film. Proběhne od 3. do 11. července a řemeslný program bude probíhat po celou dobu jeho konání.

„Sklárna Moser, Koulier a porcelánka Thun 1794 se stanou součástí doprovodného programu 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu. A to v rámci akce Česká tradiční řemesla pod záštitou města Karlovy Vary. Tento workshop proběhne každý festivalový den ve Vřídelní kolonádě v Karlových Varech. V tomto roce bude také v rámci 60. MFF prezentována Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Zúčastněné sklárny a porcelánka část výtěžku z akce Česká tradiční řemesla věnují právě této nadaci,“ uvádí primátorka Karlových Varů Ing. Andrea Pfeffer Ferklová.

„Ruční foukání nad kahanem je umění s více než stoletou tradicí, které není omezeno pouze na vánoční ozdoby. K výrobě se používají skleněné polotovary, trubice různého průměru. Ozdoby jsou velmi jemné, lehké a křehké. Jedná se o sériovou výrobu, počítanou na desítky tuctů od jednoho vzoru. V sortimentu má sklárna Koulier přes 1200 položek. Tvar ozdoby je výsledkem jemné práce foukače s dechem. Aby byly ozdoby jedna jako druhá, od nejjednodušších baněk po různé tvary, je potřeba dlouholetého tréninku těchto dovedností. Až po několika letech foukání baněk dokáže foukač stejně precizně vytvořit zvonečky, nebo rampouchy. „Majstrštykem“ jsou pak labutě, při jejichž výrobě se nejdříve vyfoukne do formy tělo a potom volně vytvaruje dlouhý štíhlý krk s hlavičkou. Přijďte se podívat a posuďte sami. Letošní novinkou bude možnost malování nejenom klasických kulatých tvarů a labutí, ale i nejrůznějších dalších tvarů, které výroba ozdob dovolí. A pokud to nestihnete ve Varech, celoročně vás rádi uvítáme u na nás na Oflendě na Chrudimsku, kde ozdoby vyrábíme a pořádáme exkurze do výroby spojené s tvůrčími dílnami,“ uvádí Ing. Kateřina Šrámková, majitelka a ředitelka sklárny Koulier na Chrudimsku.

Také společnost Thun 1794 

i letos zve návštěvníky Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech do světa tradiční české porcelánové výroby. Úspěšný projekt prezentující řemeslnou tvorbu se v rámci MFF koná v lázeňském městě už počtvrté a každoročně přitahuje stále větší počet návštěvníků. „Chceme návštěvníkům přiblížit krásu tradičního řemesla a představit, jak z měkké hlíny vzniká pevný a nadčasový porcelán. Naším cílem je vytvořit prostor pro kreativitu, odpočinek i osobní zážitek, který si lidé mohou odnést domů v podobě vlastnoručně dekorovaného festivalového hrnku,“ uvádějí zástupci společnosti. „Rádi bychom návštěvníky festivalu pozvali nejen na workshop, ale celoročně také přímo do našeho Návštěvnického centra v Nové Roli, kde mohou autenticky zažít atmosféru porcelánové výroby a poznat řemeslo, které je součástí české tradice již po generace,“ dodávají zástupci Thun 1794. Více na www.fabriktour.cz, www.thun.cz.

Workshop na Vřídelní kolonádě nabídne jedinečnou možnost vyzkoušet si vlastní kreativitu při dekorování festivalových hrnků motivy jubilejního 60. ročníku MFF. Právě festivalové hrnky vyrábí porcelánka pro MFF KV již více než čtvrt století a celá kolekce bude během festivalu vystavena veřejnosti. Thun 1794 je největším českým výrobcem porcelánu a navazuje na více než 230letou tradici porcelánové výroby v Čechách. Ve svém portfoliu nabízí užitkový a hotelový porcelán, speciální varné programy, dětské kolekce i zakázkovou výrobu pro významné mezinárodní partnery. Společnost vyrábí tzv. tvrdý porcelán, který se vypaluje při teplotě 1405 °C. Díky vysoké kvalitě zpracování, odolnosti a originálnímu designu patří výrobky porcelánky dlouhodobě mezi symboly českého tradičního řemesla.

Posledním zástupcem sklářského umění, který se bude na karlovarském festivalu prezentovat, je společnost MOSER, a. s., se sídlem v Karlových Varech

MOSER se již 169 let věnuje výhradně ruční výrobě skla. Její díla, která jsou vyráběna z kvalitního bezolovnatého křišťálu, dobývají úspěšně český i zahraniční trh. Díky tomu dnes firma patří mezi přední české exportéry a reprezentuje tak celosvětově umění českých sklářů. Moser je členem francouzské asociace Comité Colbert, která si klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků. Klíčovým momentem pro sklárnu bylo také zapsání sklářské ruční výroby na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. Ve sklárně Moser působí mistři skláři, brusiči a rytci, kteří patří ke špičce svého oboru. Jejich umění vychází z know-how předávaného z generace na generaci. Právě na tomto odkazu sklárna staví a dále jej rozvíjí, aby tradiční řemeslo mohlo pokračovat i v budoucnosti. Více na www.moser.com.

Zdroj: Koulier

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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