Pořizujete nový telefon pod stromeček? Pozor na zastaralé 4G modely, varuje O2

• 4G telefony omezuje zastaralý hardware, který omezí jejich výkon do budoucna.
• Přestože O2 ve svém e-shopu 4G telefony už neprodává, jen v roce 2025 se do jejich sítě zaregistrovalo přes 600 tisíc těchto zařízení.
• Uživatele 4G telefonů nevyužijí výhody 5G sítě, dostupné téměř po celé ČR.
• Data ukazují vyšší spokojenost uživatelů 5G telefonů oproti 4G uživatelům.
O2 varuje před nákupem zastaralých 4G telefonů v doně, kdy se výrobci soustředí výhradně na vývoj 5G komponenty. Přesto si zákazníci dál u různých prodejců pořizují 4G telefony.
Jan Hruška, technologický ředitel O2, k tomu říká: „Je to paradox. Lidé si stále kupují zařízení s technologií z roku 2019, aniž by věděli, že existují modernější alternativy. Jen letos se do naší sítě připojilo více než 600 tisíc 4G telefonů. Můžete ušetřit pár stokorun, ale tato investice se nakonec nevyplatí."
Nevýhody 4G telefonů:
- Omezená podpora výrobců: Často mají jen základní bezpečnostní záplaty a nedostávají nové verze operačních systémů.
- Sítě směřují k 5G: Rychlosti a možnosti moderní digitální služby poskytuje pouze 5G.
- Méně efektivní hardware: Nižší výkon a energetická efektivita.
- Zastaralé zabezpečení: Postrádají moderní bezpečnostní prvky.
- Neefektivita pro moderní aplikace: Nezvládají náročnější aplikace a hry.
Jan Hruška shrnuje: „Kdo si pořídí 4G telefon, riskuje jeho krátkou životnost a nízkou podporu. Budoucnost je v 5G, což dokazuje i náš významný milník – počet 5G zařízení v síti poprvé převýšil 4G zařízení.”
5G síť je připravena, telefony zaostávají
O2 investovalo miliardy do moderní 5G sítě pokrývající 99 % populace. Nabízí vyšší rychlosti, stabilitu a nižší latenci. Uživatelé se staršími telefony tyto výhody nevyužijí. Jan Hruška dodává: „Je to jako jezdit po dálnici autem, které zvládne jen padesátku.”
Jak vybrat správný telefon
Podle Aleše Brázdy, manažera hardwaru O2, je klíčové kontrolovat technologii v technických parametrech: „Stejné modely se prodávají ve verzích s 4G i 5G. Informace o podpoře technologie je často ukryta v technických specifikacích, které málokdo zkoumá.”
O2 nabízí jen 5G zařízení
U O2 je jistota koupě jen 5G telefonů. 5G je dnes standardem a investicí do budoucnosti, která zůstává cenově přístupná. Doba 4G končí v čase, kdy nás pohání umělá inteligence, cloud a pokročilé aplikace. 5G přináší rychlejší a spolehlivější internet, připravený pro nejnovější technologie.