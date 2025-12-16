Pořizujete nový telefon pod stromeček? Pozor na zastaralé 4G modely, varuje O2

Autor:
  12:52
Praha 16. prosince 2025 (PROTEXT) - 

• 4G telefony omezuje zastaralý hardware, který omezí jejich výkon do budoucna.
• Přestože O2 ve svém e-shopu 4G telefony už neprodává, jen v roce 2025 se do jejich sítě zaregistrovalo přes 600 tisíc těchto zařízení.
• Uživatele 4G telefonů nevyužijí výhody 5G sítě, dostupné téměř po celé ČR.
• Data ukazují vyšší spokojenost uživatelů 5G telefonů oproti 4G uživatelům. 

O2 varuje před nákupem zastaralých 4G telefonů v doně, kdy se výrobci soustředí výhradně na vývoj 5G komponenty. Přesto si zákazníci dál u různých prodejců pořizují 4G telefony.

 

Jan Hruška, technologický ředitel O2, k tomu říká: „Je to paradox. Lidé si stále kupují zařízení s technologií z roku 2019, aniž by věděli, že existují modernější alternativy. Jen letos se do naší sítě připojilo více než 600 tisíc 4G telefonů. Můžete ušetřit pár stokorun, ale tato investice se nakonec nevyplatí."

Nevýhody 4G telefonů: 

  • Omezená podpora výrobců: Často mají jen základní bezpečnostní záplaty a nedostávají nové verze operačních systémů. 
  • Sítě směřují k 5G: Rychlosti a možnosti moderní digitální služby poskytuje pouze 5G.
  • Méně efektivní hardware: Nižší výkon a energetická efektivita.
  • Zastaralé zabezpečení: Postrádají moderní bezpečnostní prvky.
  • Neefektivita pro moderní aplikace: Nezvládají náročnější aplikace a hry.

Jan Hruška shrnuje: „Kdo si pořídí 4G telefon, riskuje jeho krátkou životnost a nízkou podporu. Budoucnost je v 5G, což dokazuje i náš významný milník – počet 5G zařízení v síti poprvé převýšil 4G zařízení.”

5G síť je připravena, telefony zaostávají
O2 investovalo miliardy do moderní 5G sítě pokrývající 99 % populace. Nabízí vyšší rychlosti, stabilitu a nižší latenci. Uživatelé se staršími telefony tyto výhody nevyužijí. Jan Hruška dodává: „Je to jako jezdit po dálnici autem, které zvládne jen padesátku.”

Jak vybrat správný telefon
Podle Aleše Brázdy, manažera hardwaru O2, je klíčové kontrolovat technologii v technických parametrech: „Stejné modely se prodávají ve verzích s 4G i 5G. Informace o podpoře technologie je často ukryta v technických specifikacích, které málokdo zkoumá.”

O2 nabízí jen 5G zařízení
U O2 je jistota koupě jen 5G telefonů. 5G je dnes standardem a investicí do budoucnosti, která zůstává cenově přístupná. Doba 4G končí v čase, kdy nás pohání umělá inteligence, cloud a pokročilé aplikace. 5G přináší rychlejší a spolehlivější internet, připravený pro nejnovější technologie.

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

Při zátahu v tržnici jeden cizinec prchal přes plot, druhý se schoval za krabice

Policisté odvádějí jednoho z odhalených cizinců s nelegálním pobytem při zátahu...

Moravskoslezští policisté provedli zátah v ostravské tržnici, kde prodávají především obchodníci asijského původu. Zkontrolovali zhruba tři sta osob a zjistili řadu pochybení. Jeden z cizinců se...

16. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby úseku D35 vyjeli první řidiči...

Vysoké Mýto se v úterý před polednem zbavilo části tranzitní dopravy na silnici I/35. Dva roky a měsíc od slavnostního zahájení stavby vyjeli první řidiči na šestikilometrový dálniční obchvat města....

16. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:56

Jsem tu sám a zamčený, volal zoufalý muž policistům z hospody, kde usnul

Ilustrační snímek

Kuriózní zásah řešili v noci na úterý policisté ve Žďáru nad Sázavou. Krátce po druhé hodině ranní je na tísňovou linku kontaktoval muž, který oznámil, že usnul v hospodě na náměstí Republiky a po...

16. prosince 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Pořizujete nový telefon pod stromeček? Pozor na zastaralé 4G modely, varuje O2

16. prosince 2025  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového Šaldova divadla

ilustrační snímek

Liberec vypsal výběrové řízení na místo ředitele třísouborového divadla F. X. Šaldy. Nahradí Lindu Hejlovou Keprtovou, která na vlastní žádost skončí v této...

16. prosince 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Vítězem participativního rozpočtu ve Zlíně je oprava zastávky MHD i chodníku

ilustrační snímek

Nejvíce hlasů v osmém ročníku participativního rozpočtu ve Zlíně získala v kategorii velkých projektů oprava chodníku na mostě u nákupního centra Čepkov. Z...

16. prosince 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Legenda AZ-kvízu i draví lovci z Novy. Chytré hlavy v Brně opět prověří Kvíz Open

Velkou pozornost na brněnském Kvíz Open poutal tým iMumlynáti, jehož součástí...

Největší kvízová akce v Česku se po roce vrátí do Brna. V sobotu 7. února 2026 se v brněnském Bobycentru uskuteční třetí Kvíz Open, celodenní turnaj plný rozmanitých vědomostních otázek a týmové...

16. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Vězni z Horního Slavkova chtěli zabít dozorce

Pětadvacetiletý Dominik Danyi si odpyká 17 let vězení za pokus o vraždy dozorce a spoluvězně, založení požáru ve věznici v Horním Slavkově a další trestnou činnost. Pražský vrchní soud v úterý zamítl...

16. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Black Friday lámalo rekordy. Visa zároveň odhaluje výrazný nárůst zadržených podvodů

16. prosince 2025  12:31

LEPAS v klíčovém momentu globální klimatické politiky představuje čínskou zelenou odpovědnost v duchu udržitelné elegance

16. prosince 2025  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Města ruší novoroční ohňostroje kvůli novému zákonu. Jen Protivín se ho nevzdá

Novoroční ohňostroje mají pravidelně v Protivíně na Písecku.

Většina měst v Jihočeském kraji ohňostroj neplánuje i kvůli novému zákonu. Uspořádají ho jen v Protivíně, kde starosta slibuje, že bude udělaný tak, aby splňoval podmínky nové legislativy. Třeboň a...

16. prosince 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Olej patří do speciálních nádob. Část Pražanů ho ale vylévá do kanalizace, ukázal průzkum

16. prosince 2025  12:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.