Porodnost v Česku dál klesá. Rok 2025 potvrdil pokračující demografický propad

Praha 31. března 2026 (PROTEXT) - V České republice se v roce 2025 narodilo celkem 77,6 tisíce dětí, což představuje 8% meziroční pokles oproti roku 2024, kdy přišlo na svět 84,3 tisíce dětí. Nová data Českého statistického úřadu potvrzují, že Česko dál čelí výraznému poklesu porodnosti, který se stále silněji promítá do celkového demografického vývoje země. Odborníci zároveň upozorňují, že vedle podpory rodin je důležitá také osvěta v oblasti reprodukčního zdraví a dostupnost preventivních vyšetření plodnosti, která nabízejí například reprodukční kliniky PRONATAL.

Už průběžná data za první tři čtvrtletí roku 2025 naznačovala, že trend bude pokračovat i nadále. ČSÚ tehdy evidoval 58,7 tisíce živě narozených dětí, meziročně o 5,8 tisíce méně, tedy o 9 % méně. Podle statistiků tak pokles porodnosti pokračoval čtvrtým rokem v řadě.

„Pokles porodnosti už není krátkodobým výkyvem, ale trendem, který má zásadní společenské, ekonomické i zdravotní souvislosti. Stále častěji se ukazuje, že řada lidí zakládání rodiny neodmítá, ale odkládá – nejčastěji z důvodu, že ve vhodný čas nenajdou partnera,“ říká vedoucí embryolog skupiny PRONATAL a člen Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Richard Honner.

Na pokles porodnosti přitom Česko upozorňuje už delší dobu. Rok 2024 přinesl historicky nejnižší počet živě narozených dětí od začátku statistického sledování. ČSÚ zároveň uvedl, že na jednu ženu tehdy v průměru připadlo 1,37 dítěte a průměrný věk matek při narození dítěte vzrostl na 30,5 roku.

„Naproti tomu podíl živě narozených dětí po asistované reprodukci vykazuje dlouhodobě rostoucí trend a v roce 2024 dosáhl už 6,4 %, což potvrzuje stále vyšší význam reprodukční medicíny a asistované reprodukce v kontextu klesající plodnosti populace,“ doplňuje Honner.

Za klesající porodností stojí podle odborníků kombinace více faktorů. Roli hraje nejen vstup populačně slabších ročníků do reprodukčního věku, ale i dlouhodobé odkládání rodičovství, horší dostupnost bydlení, ekonomická nejistota a proměna partnerského chování. Významným tématem se stává také reprodukční zdraví a včasná informovanost o plodnosti.

„Debata o porodnosti nemůže stát jen na obecných výzvách k větší podpoře rodin. Důležité je mluvit i o prevenci, včasné diagnostice plodnosti a o tom, že biologické možnosti mají své limity. Čím déle se rodičovství odkládá, tím větší roli může hrát věk a s ním spojený pokles plodnosti,“ doplňuje embryolog.

Pokud se trend nepodaří zvrátit, bude mít podle expertů dopad nejen na zdravotní systém a oblast reprodukční medicíny, ale i na budoucí fungování trhu práce, školství, sociálního systému a ekonomiky jako celku.

Situace podle odborníků zároveň ukazuje, jak důležitá je větší osvěta v oblasti reprodukčního zdraví, dostupnost preventivních vyšetření i otevřená debata o možnostech, které mají ženy a páry k dispozici ve chvíli, kdy chtějí rodičovství z různých důvodů odložit. PRONATAL proto nabízí párům vyšetření plodnosti se vstupní konzultací zdarma. Pro jednotlivce je pak na klinice k dispozici možnost zamrazení reprodukčních buněk, díky kterému si mohou svou plodnost uchovat i do budoucna.

 

Zdroj: PRONATAL

 

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Krakov míří pod zem. Plány polské metropole na stavbu metra jsou velmi ambiciózní

V Polsku má metro v současnosti pouze jedno město, a to hlavní město Varšava.

Krakov plánuje vybudovat moderní metro se dvěma linkami a téměř třiceti stanicemi. Projekt má být hotový během příští dekády a kromě dopravy nabídne i využití v krizových situacích. Zajímavostí také...

31. března 2026  13:55

ÚS zrušil trest prodavači, který vzal na zákaznici pálku. Točila bez dovolení

Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zrušil rozsudek nad prodavačem vietnamského původu, jenž se v pražském obchodě s konopnými produkty dostal do sporu s návštěvnicí prodejny. Bez dovolení si natáčela interiér a...

31. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:54

RSE zahájila dodávky mobilních dieselových modulů na Ukrajinu

31. března 2026  13:46

Prostějov získal stavební povolen na bazén, stavbu může zahájit až po referendu

ilustrační snímek

Prostějovská radnice získala stavební povolení pro chystanou stavbu krytého bazénu s 25metrovými drahami. Město ale musí s přípravou stavby počkat na výsledek...

31. března 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Bazén, o nějž se vedou spory, má stavební povolení. Rozhodující ale bude referendum

Vizualizace podoby nového prostějovského krytého bazénu - varianty o délce 25...

Dlouho připravovaný projekt nového bazénu v Prostějově získal stavební povolení. Jde o důležitý posun v jedné z nejsledovanějších městských investic posledních let, kterou provázejí spory. Jde o to,...

31. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

31. března 2026  12:31,  aktualizováno  13:35

Ukrajinci v Česku slaví Velikonoce s rodinou a připravují tradiční pokrmy

Ukrajinci v ÄŚesku slavĂ­ Velikonoce s rodinou a pĹ™ipravujĂ­ tradiÄŤnĂ­ pokrmy

Pro Ukrajince, kteří přišli do Česka po začátku ruské invaze na Ukrajinu, zůstávají Velikonoce důležitým svátkem, i když je dnes slaví v jiném prostředí a...

31. března 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Konec projektu největšího českého větrného parku v Ralsku. Slabý vítr, zdůvodnil ČEZ

Větrný park v Hrádku nad Nisou. Pohled od jedné z věží.

Skupina ČEZ nebude pokračovat v přípravě větrného parku v Ralsku na Českolipsku. Hlavním důvodem je malá rychlost větru, která nezaručuje udržitelnost ekonomiky. Ukázala to měření.

31. března 2026  13:32

Lidovci zřejmě postaví na Vysočině svého kandidáta do Senátu jen na Žďársku

ilustrační snímek

Lidovci zřejmě na Vysočině postaví svého kandidáta do senátních voleb jen na Žďársku. ČTK to řekl senátor Josef Klement, který bude za KDU-ČSL svůj mandát na...

31. března 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dále klesá

ilustrační snímek

Počet nemocných s akutním respiračním onemocněním ve Zlínském kraji dále klesá. Na konci minulého týdne v kraji stonalo 1051 lidí v přepočtu na 100.000...

31. března 2026  11:46,  aktualizováno  11:46

