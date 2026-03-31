Porodnost v Česku dál klesá. Rok 2025 potvrdil pokračující demografický propad

Už průběžná data za první tři čtvrtletí roku 2025 naznačovala, že trend bude pokračovat i nadále. ČSÚ tehdy evidoval 58,7 tisíce živě narozených dětí, meziročně o 5,8 tisíce méně, tedy o 9 % méně. Podle statistiků tak pokles porodnosti pokračoval čtvrtým rokem v řadě.
„Pokles porodnosti už není krátkodobým výkyvem, ale trendem, který má zásadní společenské, ekonomické i zdravotní souvislosti. Stále častěji se ukazuje, že řada lidí zakládání rodiny neodmítá, ale odkládá – nejčastěji z důvodu, že ve vhodný čas nenajdou partnera,“ říká vedoucí embryolog skupiny PRONATAL a člen Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Richard Honner.
Na pokles porodnosti přitom Česko upozorňuje už delší dobu. Rok 2024 přinesl historicky nejnižší počet živě narozených dětí od začátku statistického sledování. ČSÚ zároveň uvedl, že na jednu ženu tehdy v průměru připadlo 1,37 dítěte a průměrný věk matek při narození dítěte vzrostl na 30,5 roku.
„Naproti tomu podíl živě narozených dětí po asistované reprodukci vykazuje dlouhodobě rostoucí trend a v roce 2024 dosáhl už 6,4 %, což potvrzuje stále vyšší význam reprodukční medicíny a asistované reprodukce v kontextu klesající plodnosti populace,“ doplňuje Honner.
Za klesající porodností stojí podle odborníků kombinace více faktorů. Roli hraje nejen vstup populačně slabších ročníků do reprodukčního věku, ale i dlouhodobé odkládání rodičovství, horší dostupnost bydlení, ekonomická nejistota a proměna partnerského chování. Významným tématem se stává také reprodukční zdraví a včasná informovanost o plodnosti.
„Debata o porodnosti nemůže stát jen na obecných výzvách k větší podpoře rodin. Důležité je mluvit i o prevenci, včasné diagnostice plodnosti a o tom, že biologické možnosti mají své limity. Čím déle se rodičovství odkládá, tím větší roli může hrát věk a s ním spojený pokles plodnosti,“ doplňuje embryolog.
Pokud se trend nepodaří zvrátit, bude mít podle expertů dopad nejen na zdravotní systém a oblast reprodukční medicíny, ale i na budoucí fungování trhu práce, školství, sociálního systému a ekonomiky jako celku.
Situace podle odborníků zároveň ukazuje, jak důležitá je větší osvěta v oblasti reprodukčního zdraví, dostupnost preventivních vyšetření i otevřená debata o možnostech, které mají ženy a páry k dispozici ve chvíli, kdy chtějí rodičovství z různých důvodů odložit.
