Porotci soutěže Zlatá koruna 2025 ocenili operativní leasing VWFS

„Mám velkou radost, že náš operativní leasing Škoda Bez starostí na oblíbené akční modely mladoboleslavské automobilky zaujal nejen naše zákazníky, ale také odbornou porotu prestižní soutěže Zlatá koruna 2025,“ říká Vratislav Strašil, jednatel společnosti Volkswagen Financial Services, a dodává: „Letošní úspěch navazuje na opakovaná umístění našich produktů na předních příčkách v předchozích ročnících soutěže Zlatá koruna. Tato ocenění potvrzují kvalitu našich finančních služeb a patří také celému našemu týmu, bez jehož neúnavné, profesionální práce by byly naše úspěchy nemyslitelné.“

Operativní leasing Škoda Bez starostí byl v letošní soutěži Zlatá koruna zařazen do kategorie Leasing, v níž skončil na druhém místě. Škoda Bez starostí oslovuje především klienty, kteří si chtějí užívat radost z nového vozu a starosti s jeho provozem přenechat VWFS. Pro operativní leasing Škoda Bez starostí se mohou rozhodnout soukromé osoby, podnikatelé i firmy. Smlouvu na financování akčního modelu Škoda lze uzavřít na 2 až 5 let a počet ujetých kilometrů za celou dobu pronájmu je omezen na 240.000 km s volnou hranicí 5000 km.

Pevná měsíční splátka zahrnuje nejen samotný pronájem nového vozu Škoda, ale také všechny další související služby od pojištění přes servis až po zimní komplety kol. Zákazník si přitom může vůz nakonfigurovat podle svých představ včetně příslušenství a doplňkových služeb. Aktuální nabídka Škoda Bez starostí zahrnuje pestrou paletu akčních modelů Škoda na operativní leasing: Škoda Scala 130 let, Škoda Fabia 130 let, Škoda Kamiq 130 let, Škoda Karoq 130 let, Škoda Octavia Selection, Škoda Superb Selection, Škoda Kodiaq Selection, Škoda Elroq Essence a Škoda Enyaq Selection.

Ve čtvrtek 10. července 2025 byly slavnostně vyhlášeny výsledky již 23. ročníku soutěže Zlatá koruna, která každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. Výsledné pořadí nominovaných produktů stanovuje odborná porota složená ze zástupců finančních společností, poradců, novinářů, akademiků a podnikatelů. V hodnocení a porovnání produktů hrají hlavní roli ekonomické, kvalitativní a bezpečnostní charakteristiky. Ocenění v soutěži Zlatá koruna je širokou veřejností i samotnými zákazníky vnímáno jako záruka kvality. V loňském roce získala společnost Volkswagen Financial Services v soutěži Zlatá Koruna vítězství v kategorii Nebankovní úvěr s produktem Financování CHYTŘE a druhé místo v kategorii Cena za společenskou odpovědnost s projektem na podporu domova seniorů Sue Ryder.

Zdroj: Zlatá koruna

PROTEXT