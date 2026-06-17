PORR dosáhla nejlepšího výsledku v hodnocení EcoVadis

Praha 17. června 2026 (PROTEXT) - Zlaté ocenění potvrzeno
Společnost PORR opět potvrdila své vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti. V mezinárodním hodnocení EcoVadis dosáhla historicky nejlepšího výsledku, obhájila zlaté ocenění a zařadila se mezi 5 % nejlépe hodnocených společností na světě. V odvětví výstavby budov jí navíc patří místo mezi 3 % nejlepších firem.
„Společnosti PORR se podařilo překonat i loňský vynikající výsledek. Potvrzuje to, že udržitelnost důsledně začleňujeme do všech oblastí našeho podnikání a naše aktivity v této oblasti neustále posouváme dál. Obzvlášť mě těší, že je tento pokrok patrný napříč všemi hodnocenými oblastmi,“ říká CEO společnosti PORR Karl-Heinz Strauss.
EcoVadis patří mezi přední světové platformy pro hodnocení udržitelnosti v globálních dodavatelských řetězcích. Společnosti jsou posuzovány ve čtyřech klíčových oblastech: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek a nákup. Hodnocení vychází z mezinárodně uznávaných standardů, jako jsou principy Global Compact Organizace spojených národů (OSN), standardy Global Reporting Initiative (GRI) a normy ISO.
S celkovým skóre 81 ze 100 bodů dosáhla společnost PORR dosud nejlepšího výsledku v hodnocení EcoVadis. Ve srovnání s předchozím rokem si polepšila o čtyři body, když své hodnocení zvýšila ze 77 na 81 bodů.
Zlepšení ve všech čtyřech hodnocených oblastech
Jedním z hlavních faktorů, které přispěly ke zlepšení hodnocení, byl dekarbonizační plán společnosti PORR, který byl do hodnocení zahrnut vůbec poprvé. Plán stanovuje ambiciózní cíle: snížení emisí Scope 1 a Scope 2 o 43 % do roku 2030 a zároveň snížení emisí Scope 3 o 25 %. Pozitivní vliv na výsledné hodnocení měla také vyšší míra transparentnosti v oblasti strategie, přijatých opatření a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), která vyplývá z reportingu podle směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).
Ve srovnání s loňským rokem zaznamenala společnost PORR zlepšení ve všech čtyřech hodnocených kategoriích:
- Životní prostředí: z 83 na 86 bodů (+3)
- Pracovní a lidská práva: z 82 na 87 bodů (+5)
- Etika: z 68 na 75 bodů (+7)
- Udržitelné zadávání veřejných zakázek a nákup: z 63 na 67 bodů (+4)
Nejlepších výsledků dosahuje PORR v oblastech životního prostředí a pracovních a lidských práv. V segmentu výstavby budov se v hodnocení EcoVadis řadí mezi 3 % nejlépe hodnocených společností v oblasti životního prostředí a v oblasti pracovních a lidských práv dokonce mezi nejlepší 1 % firem.
PORR hodlá i nadále důsledně rozvíjet své aktivity v oblasti udržitelnosti. Významný potenciál pro další zlepšování spatřuje zejména v oblastech etiky a udržitelného nákupu, které nabývají na důležitosti v reakci na rostoucí regulatorní požadavky a očekávání trhu.
Zdroj: PORR, a.s.