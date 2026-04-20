Porsche Česká republika opět podpořila soutěž Autoopravář Junior 2026

Autor:
  10:45
Praha 20. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost Porsche Česká republika gratuluje vítězům 31. ročníku celostátní soutěže Autoopravář Junior 2026. Soutěž nabídla žákům středních odborných škol možnost ukázat své znalosti a dovednosti v klíčových automobilových oborech.

"Autoopravář Junior dlouhodobě ukazuje, jak důležitou roli hraje odborné vzdělávání pro budoucnost celého automobilového odvětví. Jako Porsche Česká republika jsme i letos rádi podpořili zejména kategorii EV technik, která si buduje pevné místo mezi tradičními obory. S rozvojem elektromobility roste potřeba kvalitně připravených odborníků, kteří dokážou pracovat s novými technologiemi," uvádí Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche Česká republika.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:

  • EV TECHNIK: Tomáš Veselý (SŠ automobilní Ústí nad Orlicí)
  • AUTOMECHANIK: Jakub Eliášek (VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice)
  • AUTOTRONIK: Pavel Slezák (ISŠA Brno) 
  • AUTOLAKÝRNÍK: Karolína Ježková (ISŠA Brno)
  • KAROSÁŘ: Pavel Novotný (VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice)

Celostátní finále soutěže Autoopravář Junior 2026 se uskutečnilo v minulých dnech v prostorách společnosti Škoda Auto a. s. v Kosmonosech. Do finále postoupili nejlepší žáci z celé České republiky, kteří uspěli v náročných školních a krajských kolech. "31. ročník celostátní soutěže Autoopravář Junior opět potvrdil vysokou úroveň odborných dovedností žáků středních škol i význam této iniciativy pro automobilový obor. Velmi pozitivní je nejen rostoucí zájem o moderní technologie, ale také skutečnost, že se mezi nejlepšími pravidelně prosazují i dívky. Tato každoroční událost tak odráží proměny v automobilovém odvětví a je otevřená nové generaci talentů," doplňuje Milan Chylík, ředitel Integrované střední školy automobilní Brno a jeden z hlavních organizátorů soutěže.

Společnost Porsche Česká republika byla i letos jedním z hlavních partnerů soutěže a aktivně se podílela na jejím průběhu. Vzdělávací expert společnosti Roman Ludvík působil jako hlavní rozhodčí soutěže a jednatel společnosti Jan Hurt předal ocenění vítězům kategorie EV technik. Vyhlašovatelem soutěže je Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž je součástí národních iniciativ na podporu odborného vzdělávání, jako jsou CzechSkills či přehlídka České ručičky, a dlouhodobě propojuje školy s praxí a budoucími zaměstnavateli.

Společnost Porsche Česká republika se vedle partnerství v soutěži Autoopravář Junior dlouhodobě věnuje podpoře odborného vzdělávání prostřednictvím projektů, jako je Best Employer nebo motivační program QHERO. Cílem je přispívat k tomu, aby žáci automobilových oborů získávali kvalitní vzdělání odpovídající aktuálním trendům i budoucím potřebám trhu.

 

Zdroj: Porsche Česká republika

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Mladší sestru bodl přímo do srdce. Kéž by šel vrátit čas, litoval u soudu

Budova pobočky brněnského krajského soudu ve Zlíně

Za letošní lednovou vraždu ženy ve Zlíně uložila v pondělí zlínská pobočka brněnského krajského soudu jejímu čtyřiapadesátiletému bratrovi pravomocně jedenáct let vězení. V bytě, kde společně žili,...

20. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Jilemnice založila s developerem firmu pro stavbu domů, vložila do ní pozemky

ilustrační snímek

Město Jilemnice na Semilsku založilo s developerem akciovou společnost, která má v rozvojové oblasti Buben připravit čtyři hektary pozemků pro bytovou...

20. dubna 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  13:28

Mladá Boleslav chce letos upravit vnitrobloky v ulicích Pezinská a Svojsíkova

ilustrační snímek

Mladá Boleslav chce v létě začít s obnovou dvou rozsáhlých vnitrobloků v ulicích Pezinská a Svojsíkova. Přibudou například zpevněné cesty, osvětlení nebo nový...

20. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Patnáct procent. Dopravní podnik počítá rostoucí náklady kvůli zdražování nafty

Čerpačka Orlen v Chebu ve středu 8. dubna 2026 - základní natural za 41,90,...

Firem, které mají auta na plyn, se současná krize na Blízkém východě téměř nedotkla. Vítězí také firmy nebo lidé, kteří při jízdě autem vsadili třeba na elektřinu. Jinak jsou na tom ale Plzeňské...

20. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Brno Art Week poukáže na křehkost, ale i houževnatost výtvarné scény

ilustrační snímek

Na křehkost, ale i houževnatost výtvarné scény poukáže letošní Brno Art Week. Týden věnovaný umění, brněnským galeriím, uměleckým školám a ateliérům začal...

20. dubna 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Rekonstrukce uzavře od dubna do poloviny července velký kinosál Kina Art v Brně

ilustrační snímek

Instalace nového zvukového systému a klimatizace uzavře dočasně velký kinosál brněnského Kina Art na Cihlářské 19. V sále se nebude promítat od pátku 24. dubna...

20. dubna 2026  11:25,  aktualizováno  11:25

Liberecký kraj podpoří akce CHKO Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj

ilustrační snímek

Liberecký kraj přispěje 150.000 korun na akce, které připomenou 50. výročí vyhlášení chráněných krajinných oblastí (CHKO) Lužické hory a Kokořínsko – Máchův...

20. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Dánsko-japonský fenomén Sticks’n’sushi vstupuje na český trh

20. dubna 2026  12:54

Mikroregion chce stavět větrníky s firmou ČEZ, lidé jsou elektrárnám nakloněni

Elektrárenská společnost ČEZ provozuje větrné elektrárny pouze ve dvou...

Obce mikroregionu Svitavsko si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybraly společnost ČEZ. Plán budou dnes od 16 hodin schvalovat zastupitelé Svitav. Obce se dohodly na...

20. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Trmicích na Ústecku začal fungovat azylový dům pro matky s dětmi

ilustrační snímek

V Trmicích na Ústecku začal fungovat azylový dům pro matky s dětmi. Klientky se do Domu sv. Anny přestěhovaly z panelového domu v Orlické ulici v Ústí nad...

20. dubna 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Studie ukázala, že trať mezi Žatcem a Lužnou nemá potenciál v osobní dopravě

ilustrační snímek

Železniční dopravu mezi Prahou, Slaným na Kladensku a Louny má smysl do budoucna rozvíjet s ohledem na růst počtu lidí dojíždějících za prací do hlavního...

20. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.