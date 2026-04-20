Porsche Česká republika opět podpořila soutěž Autoopravář Junior 2026

"Autoopravář Junior dlouhodobě ukazuje, jak důležitou roli hraje odborné vzdělávání pro budoucnost celého automobilového odvětví. Jako Porsche Česká republika jsme i letos rádi podpořili zejména kategorii EV technik, která si buduje pevné místo mezi tradičními obory. S rozvojem elektromobility roste potřeba kvalitně připravených odborníků, kteří dokážou pracovat s novými technologiemi," uvádí Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche Česká republika.
Vítězi jednotlivých kategorií se stali:
- EV TECHNIK: Tomáš Veselý (SŠ automobilní Ústí nad Orlicí)
- AUTOMECHANIK: Jakub Eliášek (VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice)
- AUTOTRONIK: Pavel Slezák (ISŠA Brno)
- AUTOLAKÝRNÍK: Karolína Ježková (ISŠA Brno)
- KAROSÁŘ: Pavel Novotný (VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice)
Celostátní finále soutěže Autoopravář Junior 2026 se uskutečnilo v minulých dnech v prostorách společnosti Škoda Auto a. s. v Kosmonosech. Do finále postoupili nejlepší žáci z celé České republiky, kteří uspěli v náročných školních a krajských kolech. "31. ročník celostátní soutěže Autoopravář Junior opět potvrdil vysokou úroveň odborných dovedností žáků středních škol i význam této iniciativy pro automobilový obor. Velmi pozitivní je nejen rostoucí zájem o moderní technologie, ale také skutečnost, že se mezi nejlepšími pravidelně prosazují i dívky. Tato každoroční událost tak odráží proměny v automobilovém odvětví a je otevřená nové generaci talentů," doplňuje Milan Chylík, ředitel Integrované střední školy automobilní Brno a jeden z hlavních organizátorů soutěže.
Společnost Porsche Česká republika byla i letos jedním z hlavních partnerů soutěže a aktivně se podílela na jejím průběhu. Vzdělávací expert společnosti Roman Ludvík působil jako hlavní rozhodčí soutěže a jednatel společnosti Jan Hurt předal ocenění vítězům kategorie EV technik. Vyhlašovatelem soutěže je Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Soutěž je součástí národních iniciativ na podporu odborného vzdělávání, jako jsou CzechSkills či přehlídka České ručičky, a dlouhodobě propojuje školy s praxí a budoucími zaměstnavateli.
Společnost Porsche Česká republika se vedle partnerství v soutěži Autoopravář Junior dlouhodobě věnuje podpoře odborného vzdělávání prostřednictvím projektů, jako je Best Employer nebo motivační program QHERO. Cílem je přispívat k tomu, aby žáci automobilových oborů získávali kvalitní vzdělání odpovídající aktuálním trendům i budoucím potřebám trhu.
Zdroj: Porsche Česká republika
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.