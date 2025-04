Porsche Česká republika podpořila jubilejní 30. ročník soutěže Autoopravář Junior 2025

• Porsche Česká republika dlouhodobě podporuje odborné vzdělávání, letos hostila jednu z částí soutěže ve své Tréninkové akademii

Společnost Porsche Česká republika gratuluje vítězům jubilejního 30. ročníku prestižní celostátní soutěže Autoopravář Junior 2025. Soutěž i letos nabídla žákům středních odborných škol prostor ukázat své znalosti a dovednosti v automobilových oborech. Letošní ročník přinesl významnou novinku - premiérově se mezi soutěžními disciplínami objevila kategorie EV technik, zaměřená na elektromobilitu a práci s vysokonapěťovými systémy.

"Třicet let soutěže Autoopravář Junior je mimořádným důkazem toho, jak důležitou roli hraje odborné vzdělávání ve světě automobilového průmyslu. Zejména v době rychlého přechodu k elektromobilitě a digitalizaci je důležité, že mladí lidé mají možnost setkávat se s nejmodernější technologií a sbírat praktické zkušenosti. Jsem hrdý na to, že Porsche Česká republika je dlouhodobě součástí této iniciativy," říká Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche Česká republika.

Celostátní finále jubilejního 30. ročníku soutěže odborných znalostí a dovedností Autoopravář Junior 2025 proběhlo v servisním a tréninkovém centru ŠKODA AUTO a. s. v Kosmonosech. Žáci středních odborných škol zde poměřili své schopnosti v pěti kategoriích – Automechanik, Karosář, Autolakýrník, Autotronik a nově zařazené disciplíně EV technik. Do finále postoupili ti nejlepší z celé České republiky, kteří uspěli v náročných školních a krajských kolech. Finálového klání se zúčastnilo celkem 83 žáků, z toho 5 dívek.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:

AUTOMECHANIK: Filip Rangel, Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice

AUTOKAROSÁŘ: Štěpán Kopecký, SOU ŠKODA Mladá Boleslav

AUTOLAKÝRNÍK: Vendula Radoňová, SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové

AUTOTRONIK: Lukáš Skalička, VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh

EV TECHNIK: Ondřej Voneš, VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice

Porsche Česká republika je dlouholetým hlavním partnerem soutěže Autoopravář Junior a jeho zástupci se i letos podíleli na hladkém průběhu celé soutěže včetně slavnostního zahájení i vyhlášení výsledků finálového kola. Společnost hostila jedno z regionálních kol ve své Tréninkové akademii ve Zlatníkách u Prahy.

Vyhlašovatelem největší soutěže v technických oborech v České republice, jejíž tradice sahá až do roku 1995, je Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Největší dovozce automobilů do ČR se tímto partnerstvím, ale například také projektem "Best Employer" a motivačním programem pro studenty QHERO, cíleně zasazuje o to, aby žáci automobilových oborů získávali kvalitní odborné vzdělání na základě propojení teorie a praxe, které zohledňuje nejnovější trendy a využívá nejmodernější technologie.

Porsche Česká republika se sídlem v Praze je importér značek Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a CUPRA pro Českou republiku a patří do společnosti Porsche Holding Salzburg, která má zastoupení v 29 zemích na třech kontinentech.

