Porsche Česká republika spouští podzimní servisní nabídku

„Pneumatiky mají zásadní vliv na to, jak se vůz chová při brzdění nebo změně směru, proto bych jejich přezutí neodkládal až na první sníh. Jakmile se teploty začnou pohybovat kolem sedmi stupňů a níže, nastává správný čas začít přezutí řešit. V autorizovaném servisu navíc nejde jen o samotnou výměnu. Technik zkontroluje stav pneumatik a kol, správné nahuštění a při sezonní prohlídce také další části vozu, které dostávají v zimě zabrat,“ říká Jan Špinar, vedoucí divize After Sales společnosti Porsche Česká republika.
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost používat zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března v případě, že se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt vzhledem k povětrnostním podmínkám očekávat. U osobních vozidel musí mít zimní pneumatiky za těchto podmínek hloubku dezénu nejméně 4 mm. Z praktického hlediska se doporučuje s výměnou nečekat na první sněžení a reagovat už na dlouhodobější pokles teplot pod 7 °C.
Autorizované servisy značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy zajišťují kompletní péči o kola a pneumatiky. Při sezonní výměně technici kontrolují jejich stav, provedou vyvážení a nahuštění podle předepsaných hodnot výrobce. Zákazníci mohou využít také uskladnění a ošetření kol nebo ekologickou likvidaci opotřebovaných pneumatik. Nové pneumatiky zakoupené v autorizované servisní síti jsou navíc nabízeny s tříletou PneuGarancí.
Přezutí lze spojit se sezonní servisní prohlídkou. Ta se zaměřuje na komponenty a systémy důležité pro spolehlivý zimní provoz, mimo jiné brzdy, osvětlení, podvozek, akumulátor, topení a klimatizaci, stěrače nebo provozní kapaliny. Smyslem je odhalit případné nedostatky ještě před obdobím, kdy jsou vůz i jeho jednotlivé součásti vystaveny náročnějším podmínkám.
Výhodnější přípravu vozu na zimu umožňuje také zákaznická karta MyCard. Bezplatná varianta Service nabízí mimo jiné 15% zvýhodnění na originální díly a zvýhodnění 1 500 Kč na přípravu a zajištění STK. Rozšířená varianta MyCard Service+ zahrnuje dvě výměny kompletních kol nebo samostatných pneumatik včetně vyvážení, jednu výměnu brzdové kapaliny nebo sadu předních stíracích lišt a 10% zvýhodnění na originální příslušenství včetně kompletních kol. Do 15. listopadu 2026 je MyCard Service+ nabízena za akční cenu 1 490 Kč ročně.
Podzimní sezonní nabídku mohou zákazníci využít v autorizovaných servisech značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy. Konkrétní rozsah nabídky a podmínky jednotlivých značek jsou k dispozici u jejich autorizovaných servisních partnerů.
Zdroj: Porsche Česká republika
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59512.